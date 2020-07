Interview Das Bildungszentrum Xund hofft auf einen positiven Corona-Effekt für die Pflegeberufe In den nächsten Jahren fehlen in der Schweiz tausende Pflegefachkräfte. Tobias Lengen, Geschäftsführer des zuständigen Berufsbildungsverbands und stellvertretender Direktor des Bildungszentrums Xund, sieht bei Wiedereinsteigerinnen und Quereinsteigern Luft nach oben. Roseline Troxler 28.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Alters- und Pflegeheimen fehlen bis 2030 rund 30'000 Pflegefachkräfte. Hier lauschen Bewohner und Mitarbeiter eines Altersheims einem Gratiskonzert. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Tobias Lengen, Geschäftsführer des Berufsbildungsverbands der Gesundheitsberufe in der Zentralschweiz und stellvertretender Direktor des Bildungszentrums Xund. Bild: PD

Die Corona-Krise fordert das Pflegepersonal. Die Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Berufsbildung, sagt Tobias Lengen. Er ist Geschäftsführer der OdA (Organisation der Arbeitswelt) Gesundheit - dem Berufsbildungsverband der Gesundheitsberufe in der Zentralschweiz. Ausserdem amtet Tobias Lengen als stellvertretender Direktor des Bildungszentrums Xund in Luzern und Alpnach. Dieses bildet Fachleute in sieben Gesundheitsberufen aus. 2559 Studenten und Lernende absolvieren derzeit ihre Ausbildung bei Xund.

Tobias Lengen, durch die Pandemie wurde die Arbeit des Pflegepersonals sichtbarer. Spüren Sie einen Einfluss auf die Anmeldungen beim Bildungszentrum Xund?

Soweit ich mich erinnere wurden der Wert und die Bedeutung der Fachkräfte im Gesundheitsbereich für die Gesellschaft noch nie so hoch eingeschätzt wie heute. Die Berufe in der Pflege werden damit bekannter. Im August starten bei den Fachleuten Gesundheit erstmals über 600 Personen. Eine Steigerung gab es auch bei den diplomierten Pflegefachleuten mit 330 Starts bis Ende Jahr. Bei der biomedizinischen Analytik sind die Neueintritte auf deutlich geringerem Niveau stabil. Auf die Zahlen in diesem Jahr hatte Covid-19 wohl erst einen geringen Einfluss. Doch auch für das Jahr 2021 sehen wir basierend auf Umfragen eine Steigerung. Wir hoffen natürlich auf einen positiven Corona-Effekt für die Pflegeberufe.

Welches sind Ihre mittel- und langfristigen Erwartungen?

Auf der einen Seite wurden in den letzten Monaten aufgrund von Corona weniger Schnuppertage und Praktika durchgeführt. Das hat vermutlich einen hemmenden Effekt. Auf der anderen Seite zeigen die vielen Personen, die sich für Freiwilligenarbeit zum Beispiel beim Luzerner Kantonsspital gemeldet haben, ein grosses Interesse am Gesundheitsbereich. In solchen Interessenten - oftmals Quereinsteigende - sehen wir Potenzial und diese wollen wir künftig vermehrt ansprechen.

Weshalb braucht es diese überhaupt?

Bis 2030 fehlen in der Schweiz gemäss nationalen Studien 65'000 zusätzlich nötige Pflegefachpersonen. Dies aufgrund der demografischen Entwicklung, einer erhöhten Nachfrage nach medizinischen und damit auch pflegerischen Leistungen sowie einer bevorstehenden Pensionierungswelle. Ebenfalls bis 2030 werden 44'000 Fachkräfte pensioniert. Zwar nimmt die Zahl der Studierenden und Lernenden jedes Jahr zu. Aber das reicht nicht. Wir sind demnach auch vermehrt auf Quereinsteigende angewiesen. Heute machen diese nur rund 20 Prozent in der Diplompflege aus.

Für wen eignet sich der Quereinstieg in einen Pflegeberuf?

Das ist sehr vielfältig. Geeignet sind willige Berufsumsteigende, die sich nach 10, 20 oder auch 30 Jahren einen sinnhaften Beruf, nahe am Menschen und mit mehr Teamarbeit wünschen. Für sie bietet sich eine 3-jährige Ausbildung im Betrieb und bei Xund zur Pflegefachperson HF an. Ein grosser Pluspunkt für einen Einstieg in die Pflege ist der Bedarf in den nächsten Jahren. Mit einer kaufmännischen Ausbildung etwa ist die berufliche Zukunft viel unsicherer.

Pflegefachleute HF während dem Unterricht am Bildungszentrum Xund. Bild: PD

Im März lancierten Sie eine Kampagne, um diplomierte Pflegefachfrauen - etwa nach der Mutterschaft - zu einem Wiedereinstieg zu animieren. Wie lief das an?

Wir sind vorerst zufrieden. Die breit abgestützte Kampagne soll zunächst einen guten Boden für das Thema Wiedereinstieg schaffen. Häufig geht es darum, Interessenten und Betriebe zu vernetzen. Eine wichtige Rolle spielt auch das Empowerment der Pflegefachfrauen. Einigen fehlt der Mut und sie denken, zu lange vom Beruf weg zu sein. Anderen scheint der Aufwand zu gross. Hier können wir aufklären.

Sie bilden Fachkräfte für die Spitäler, Alters- und Pflegeheime sowie für Spitexorganisationen aus. Wo steigt die Nachfrage am stärksten?

Im Bereich Spitex und Spitäler braucht es schweizweit bis 2030 knapp 20'000 zusätzliche Fachkräfte, bei den Alters- und Pflegeheimen knapp 30'000. Relativ wird für die Spitex mit plus 57 Prozent das stärkste Wachstum prognostiziert. Bei den Interessenten sind die Spitäler besonders beliebt. Auf der Diplomstufe ist die Nachfrage bei den Alters- und Pflegezentren sowie bei der Spitex heute noch bescheidener. Das hat auch mit dem ausbaufähigen Angebot an Ausbildungsplätzen zu tun.

Ein Problem in der Gesundheitsbranche ist die kurze Verweildauer im Beruf. Die nationale Pflegeinitiative fordert bessere Arbeitsbedingungen sowie mehr diplomierte Pflegefachpersonen. Was halten Sie von den Forderungen?

Wir unterstützen grundsätzlich alle Massnahmen, welche die Ausbildung im Pflegebereich fördern. Interessant finde ich persönlich vor allem den Gegenvorschlag. Hier geht es im Kern um eine Ausbildungsoffensive für die Diplompflege. Kritisch erachte ich hingegen bei der Pflegeinitiative die Verankerung der Forderungen in der Verfassung.

Müssen die Arbeitsbedingungen aus Ihrer Sicht attraktiver werden?

Angesichts der bevorstehenden Herausforderungen rund um das Fachpersonal braucht es gute und faire Arbeitsbedingungen. Viele Betriebe sind heute bereits hervorragende Arbeitgeber. Andernorts gibt es noch Verbesserungspotenzial. Die Löhne und die Arbeitszeiten sind Punkte, die immer wieder bemängelt werden. Prospektiv braucht es flexiblere Modelle, etwa für Mitarbeitende mit Familie oder einem zweiten Standbein. Nebst einer attraktiven Ausbildung ist die Verweildauer der zweite grosse Hebel für mehr Fachkräfte.

Zurück zum Bildungszentrum Xund: Im März haben Sie beschlossen, alle Fachkräfte der Praxis zur Bewältigung der Corona-Krise zur Verfügung zu stellen. War der Schritt richtig?

Damals definitiv. Wegen der Pandemie hatten sich Personalengpässe abgezeichnet. Rückblickend war die Welle in der Zentralschweiz nicht ganz so gross wie befürchtet und es hätte wohl nicht alle 700 Studierenden in den Alters- und Pflegezentren, Spitälern, Spitex-Organisationen und Labors gebraucht. Nach dem Fokus auf die Praxis im April und Mai liegt der Fokus seit Juni auf der Bildung. Das war unser Versprechen an die Studierenden, für deren erfolgreichen Abschluss in der Regelstudienzeit wir einstehen.

Aufgrund der Ferienzeit ist es sehr ruhig im Bildungszentrum Xund. Wann kehren die Studenten zurück?

Am 10. August starten wir mit neuen Kursen auf Stufe Höhere Fachschule. Eine Woche später nehmen wir auch die überbetrieblichen Kurse für Lernende wieder auf. Sofern die Pandemie-Situation unverändert bleibt, sind Schutzmasken dann für alle Schüler, Studenten und Lehrpersonen Pflicht. Als Gesundheitsexperten müssen wir Musterschüler sein - zumal unsere Lernenden und Studierenden in der Praxis in engem Kontakt mit Personen der Risikogruppen stehen. Wir sind zudem daran zu klären, welche Ausbildungselemente wir im Falle einer zweiten Welle im Fernunterricht durchführen können. Bereits vor der Corona-Krise waren wir mit Kommunikations- und Kollaborations-Tools wie «Teams» am Flirten. Die Pandemie liess uns ins kalte Wasser springen. Das ist auch eine grosse Chance.

Kann man künftig seine Ausbildung komplett im Fernunterricht absolvieren?

Das ist nicht unsere Absicht. Der soziale Aspekt ist bei einem Beruf in der Pflege entscheidend und auch für den Lernprozess von Bedeutung. Es braucht also den Austausch vor Ort, aber die Anteile und Organisation von Präsenz- und Fernunterricht werden sich gezielt entwickeln.

Tobias Lengen ist 36-jährig. Der Geschäftsführer des Verbands OdA Gesundheit und der stellvertretende Direktor des Bildungszentrums Xund ist verheiratet und lebt in Stans.