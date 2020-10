Das Blindenheim in Horw erhält ein neues Gesicht Der Blinden-Fürsorge-Verein Innerschweiz (BFVI) präsentiert seine Pläne für eine Erneuerung des Pflegeheims; die Räume sollen grosszügiger und einladender werden. Simon Mathis 14.10.2020, 16.21 Uhr

Der Blinden-Fürsorge-Verein Innerschweiz (BFVI) will sein Wohnheim zwischen der Allmend und dem nördlichen Eingang von Horw umbauen und umnutzen. Am 12. Oktober hat der Verein das Siegerprojekt präsentiert, das von den Jäger Egli AG in Emmenbrücke gestaltet wurde. Der Neubau sieht vier erkerartige Glasfronten vor, die gegen die Kantonsstrasse hin auskragen: