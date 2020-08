Das Entlebuch kämpft für Artenvielfalt – und gleichzeitig gegen den Wolf Die Biosphäre Entlebuch setzt sich für Biodiversität ein – doch für das prominenteste Vorstandsmitglied, Tourismusdirektorin Carolina Rüegg, hat der Wolf darin keinen Platz. Lukas Nussbaumer 22.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine hohe Biodiversität sicherstellen: Das ist eines der strategischen Ziele, das sich die Unesco Biosphäre Entlebuch gegeben hat. Nun, fünf Wochen vor der Abstimmung über das Jagdgesetz, mit dem der Abschuss von Wölfen erleichtert wird, befindet sich die Verbandsspitze im Dilemma. Hat der Wolf in der angestrebten Artenvielfalt Platz? Oder soll das 2009 zum ersten Mal wieder im Entlebuch aufgetauchte Tier, das gelegentlich Schafe und Ziegen tötet, auch präventiv geschossen werden können?

Ein Wolf in freier Wildbahn in den Wäldern von Sumava in der tschechischen Republik. Bild: Shutterstock

Biosphäre-Präsident Fritz Lötscher spricht denn auch von einer «ganz heiklen Angelegenheit. Wir verstehen uns als Naturpark und setzen uns für die Biodiversität ein. Gleichzeitig müssen wir hier arbeiten und leben.» Wie sich der Vorstand zum Gesetz stellt, zeigt sich an einer Sitzung am Dienstag. Lötscher sagt, er gehe von einem Ja aus, da die Zahl der Risse von Schafen jüngst wieder zugenommen habe. Eine offizielle Parole zum Gesetz (siehe Kasten am Ende des Beitrags) werde der Vorstand jedoch nicht fassen.



«Viele wissen nicht, wie sie mit Herdenschutzhunden umgehen müssen»

Für ein Ja plädieren wird Carolina Rüegg. Die Tourismusdirektorin von Sörenberg ist gleichzeitig Präsidentin der «Freunde der Biosphäre» und damit Vorstandsmitglied des Verbands, der sich der Förderung der Artenvielfalt verpflichtet fühlt. Ein Widerspruch? «Nein. Der Wolfbestand darf nicht gefährdet werden, für die Regulierung gelten strenge Vorschriften. Der Bund muss vor jedem Abschuss informiert werden, und das Verbandsbeschwerderecht bleibt bestehen», sagt Rüegg, die als Mitglied des Luzerner Ja-Komitees am Dienstag vor die Medien tritt.



Die Artenvielfalt liege ihr sehr am Herzen, betont sie. Doch Rüegg befürchtet eine weitere Zunahme des Wolfbestands und damit auch der Herdenschutzhunde. Das erhöhe das schon bestehende Konfliktpotenzial noch. «Viele Wanderer und Biker wissen nicht, wie sie mit Herdenschutzhunden umgehen müssen. Das kann dazu führen, dass Gäste die Biosphäre meiden.»

Zahlen und Fakten

60 Schafe und 8 Ziegen wurden im Kanton Luzern zwischen 2009 und 2019 vom Wolf gerissen, mehr als die Hälfte allein 2009.

29'000 Franken betrug der von Bund und Kanton bezahlte Schaden. 23'000 Franken davon entfallen auf die Schafe.

Rund 400 Schafe werden pro Jahr in der Schweiz vom Wolf gerissen. Derzeit leben landesweit rund 80 Wölfe.

Umweltverbände sind nicht per se gegen Abschuss von Wölfen

Fabian Haas vom WWF Luzern bedauert, dass sich Exponenten der Biosphäre für ein Ja zum Jagdgesetz aussprechen. «Es kann nicht im Sinne der Biosphäre sein, wenn der Schutz vieler anderer Arten gelockert wird.» Die Diskussion drehe sich zu stark um den Wolf, dessen Bestand schon heute reguliert werden könne. Die Umweltverbände seien auch nicht per se gegen den Abschuss von Tieren, die Schäden anrichten. So hätten der WWF und andere Organisationen 2016 der Tötung eines Wolfs im Kanton Uri zugestimmt.

Darum geht es beim Jagdgesetz 27. September

Das revidierte Jagdgesetz lockert den Schutz des Wolfes. Das aktuelle Gesetz sagt, Wölfe müssten Schaden angerichtet haben, bevor sie abgeschossen werden dürfen. Konkret bedeutet das, dass sie etwa eine gewisse Zahl Schafe und Ziegen gerissen oder Menschen gefährdet hatten. Im revidierten Gesetz sind für den Abschuss von einzelnen Wölfen ähnliche Bestimmungen vorgesehen. Dass die Gegner vor einem «Abschussgesetz» warnen, liegt daran, dass künftig Regulierungen «zur Verhütung von Schaden» erlaubt sein sollen – also präventiv und ohne dass solche Schäden bereits vorliegen. Zudem werden mit dem neuen Gesetz Kompetenzen vom Bund zu den Kantonen verlagert. Bis anhin muss das Bundesamt für Umwelt zustimmen, damit die Kantone geschützte Tiere wie den Wolf abschiessen konnten. Neu brauchen die Kantone keine Zustimmung des Bundes mehr. (chm)



Für Haas, der auch als Jäger gegen das Gesetz kämpft, steht der Erhalt der Artenvielfalt im Zentrum. Der Wolf gehöre dazu und sei im Ökosystem wichtig. So verhindere er durch das Erbeuten von kranken und schwachen Tieren beispielsweise die Ausbreitung von Krankheiten. Wolf und Luchs seien aber auch bedeutend für Schutzwälder, da sie Hirsche und Rehe, die Knospen, Blätter und Zweige von Jungbäumen abbeissen, dezimieren und besser verteilen.

Im gleichen Boot wie Fabian Haas sitzt Yvonne Hunkeler. Die CVP-Kantonsrätin aus Grosswangen engagiert sich als eine der ganz wenigen bürgerlichen Politikerinnen im Luzerner Nein-Komitee. Sie befürchtet durch die Verschiebung der Abschusskompetenz vom Bund an die Kantone einen Flickenteppich: «Mit dem neuen Gesetz besteht die Gefahr, dass die Kantone den Abschuss von Wölfen unterschiedlich regeln. Die Kompetenz sollte beim Bund bleiben.»

«Nur noch eine Frage der Zeit, bis Wolfsrudel bei uns auftauchen»

Die Präsidenten der regionalen Schafhaltervereine sehen dies genau umgekehrt. Die Kantone müssten die Kompetenz haben, Nutztiere reissende Wölfe sofort abzuschiessen. Im Kanton Graubünden, wo sich derzeit sechs Wolfsrudel aufhalten, würden die Schafhalter «durchdrehen, weil der Wolf jetzt auch Kälber reisst», sagt Ernst Vogel, der den Zentralschweizer Schafhalterverein präsidiert. Für den Schwarzenberger ist es «nur noch eine Frage der Zeit, bis auch bei uns im Kanton Luzern Wolfsrudel auftauchen». Wer behaupte, die bis jetzt wenigen Schafrisse im Kanton Luzern seien kein Problem, verkenne die Lage.

Neben Hunden werden auch Lamas für den Schutz von Schafherden eingesetzt – wie hier oberhalb von Wannelen im Urner Schächental. Bild: Urs Flüeler /Keystone

Fakt ist: In den letzten Jahren rissen Wölfe auf Entlebucher Alpen jeweils nur ein oder zwei Schafe. Mehr als die Hälfte der in den letzten elf Jahren 60 getöteten Tiere wurden 2009 gerissen. Im Jahr darauf ergriffen die Schafhalter Herdenschutzmassnahmen, setzten also Hunde oder Lamas ein und errichteten Zäune. Auch in anderen Kantonen schützen die Älpler ihre Herden. Wie viele der jährlich rund 400 gerissenen Schafe geschützt waren, ist unbekannt.

«Alle, die das Gesetz ablehnen, sollen mal auf eine Alp, auf der ein Wolf gewütet hat»

Sicher ist: Obwohl sich der Bund an den Kosten von Herdenschutzmassnahmen beteiligt, bedeuten sie für Schafhalter einen Mehraufwand. Und nicht überall ist ein Schutz möglich – oder er wird untersagt, weil sich Wanderer oder Biker von den Hunden belästigt fühlen. Wie auf der Alp ob Andermatt, auf der Ernst Vogel rund 1000 Schafe sömmert: Die Korporation Urseren verbot ihm Schutzhunde. Prompt erlebte der 53-Jährige, der jeweils zwischen November und März mit seiner Grossherde als Wanderschäfer durchs Luzerner Mittelland zieht, im letzten Jahr schlimmes: «Der Wolf hat acht meiner Tiere gerissen. Alle, die das Gesetz ablehnen, sollen mal auf eine Alp, auf der ein Wolf gewütet hat.»

Ebenso vehement für das neue Jagdgesetz kämpft Urs Portmann. Der Präsident des Luzerner Schafzuchtverbands aus Wiggen warnt gar vor Wölfen, die Menschen angreifen. «Für mich ist klar, dass es irgendwann Leute trifft.» Es habe ja wohl einen Grund gegeben, dass unsere Vorfahren den Wolf Ende des 19. Jahrhunderts ausgerottet hätten, sagt Portmann – und sagt:

«Der Wolf bringt nur Schaden.»

In fünf Wochen ist klar, ob das Schweizer Stimmvolk dies auch so sieht. Urs Portmann jedenfalls glaubt es felsenfest, und Ernst Vogel hofft es innig. Die Sörenberger Tourismusdirektorin Carolina Rüegg und Fabian Haas vom WWF Luzern hingegen erwarten einen knappen Ausgang. Weil es sich um eine Referendumsabstimmung handelt, reicht das Volksmehr.