Das Hotel Schweizerhof Luzern feiert sein 175-jähriges Bestehen Luzerns Festivalhotel feiert am 21. August 2020 seinen 175. Geburtstag. Ab diesem Tag sollen im «Schweizerhof» während 365 Tagen immer wieder Konzerte und Anlässe an die Zahl 175 erinnern. 20.08.2020, 15.02 Uhr

Das Hotel Schweizerhof Luzern am Vierwaldstättersee. Bild: PD

(zim) Am 21. August 1845 öffnete der «Schweizerhof» als erstes Grand Hotel der Stadt Luzern seine Türen. Exakt 175 Jahre später schaut man auf eine erlebnisreiche Zeit und unzählige Geschichten zurück und eröffnet am eigentlichen Geburtstag ein Jahr voller Festlichkeiten, wie das Hotel Schweizerhof am Donnerstag mitteilte. «In diesem Jahr steht die Zahl 175 im Fokus und erinnert in Form von Anlässen, Aktionen und Preisen laufend an das Wiegenfest», wird Clemens Hunziker, Direktor des «Schweizerhof» in der Mitteilung zitiert.

An der Fassade des «Schweizerhof» hat sich in den 175 Jahren des Bestehens nicht viel verändert, auf der Strasse vor dem Hotel ging es früher jedoch deutlich gemächlicher zu und her. Bild: PD

Verteilaktionen anstelle einer Grossveranstaltung

Statt eines grossen Geburtstagsfestes findet am Freitag, 21. August, ein Jubiläums-Eröffnungsfest im kleineren Rahmen statt. Während dem ganzen Tag werden rund um das Hotel Geschenke verteilt. Damit will der «Schweizerhof» seinen Gästen und der Stadtbevölkerung etwas zurückgeben und sich für die Unterstützung während den letzten 175 Jahren bedanken. Als Highlight offeriert das Hotel Schweizerhof an diesem Tag eine Tombola mit exakt 175 Preisen.

Doch nicht nur am eigentlichen Geburtstag, sondern während des ganzen Jubiläumsjahres trifft man laut Mitteilung auf Angebote, wie auch auf einmalige Events. So lädt beispielsweise am 26. September Philipp Fankhauser im Rahmen des Jubiläums zu einem feierlichen «Blues & Dine» und auch Silvester im «Schweizerhof» steht unter dem Motto «175».

Einen Überblick über die Jubiläums-Veranstaltungen im Hotel Schweizerhof Luzern gibt es hier.