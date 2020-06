Das Hotel Vitznauerhof plant ein temporäres Hotelzimmer auf dem See Für diesen Sommer plant das Hotel Vitznauerhof eine neue Attraktion: Mithilfe einer Plattform und eines temporären Containers soll auf dem Vierwaldstättersee ein weiteres Zimmer entstehen. Ein entsprechendes Gesuch wurde bei der Gemeinde Vitznau eingereicht. Salome Erni 24.06.2020, 17.44 Uhr

Eine Visualisierung des geplanten Projekts. Bild: PD

Unverbaute Sicht auf den Vierwaldstättersee, das Wasser zu Füssen und Schlafen unter dem Sternenhimmel: Geht es nach den Plänen des Hotels Vitznauerhof, soll dies bald möglich sein. Das Hotel plant, auf dem See ein temporäres Hotelzimmer für diesen Sommer zu bauen und reichte ein Gesuch bei der Gemeinde Vitznau ein.

Und das ist mit dem Projekt geplant: Auf einer etwa sechs mal vier Meter grossen Plattform soll eine Terrasse und ein kleiner Container installiert werden. Dieser bietet gerade Platz für ein Doppelbett und lässt mit seiner Glaskuppel den Blick auf den nächtlichen Sternenhimmel frei. Über einen Steg gelangt man zum Festland und erreicht nach nur 150 Metern das Hotel.

Die Plattform und der Container in der Aufsicht. Bild: Baueingabe bei der Gemeinde Vitznau

Obwohl temporär, ist die Infrastruktur aber auch nach dem Sommer nicht verloren, sagt Tanja Wüthrich, Vizedirektorin des Hotels, auf Anfrage. «Wir mieten den Container von einer Firma, die ihn nachher einfach an einen anderen Standort zügelt. Bewährt sich das Projekt, trifft man ihn aber vielleicht auch 2021 wieder vor dem Vitznauerhof an.»

Auf dem See vor dem Hotel plant der Vitznauerhof ein weiteres «Hotelzimmer».



Bild: Nadia Schärli (Vitznau, 16. Juli 2017)

Vier-Sterne Luxus in der Natur

Wüthrich weiss sofort eine Antwort auf die Frage, was das Projekt ausmache: «Direkt auf dem See fühlt man sich mit der Natur verbunden, kann für eine Erfrischung in den See hüpfen und bei Nacht die Sterne betrachten.» Die Gäste dürfen auch das Spa und das Restaurant benutzen sowie sich das Frühstück ins Zimmer servieren lassen, sagt Wüthrich weiter.

Die Vizedirektorin glaubt, dass dieses Angebot einem Trend entspreche. In den letzten Jahren hätten mehrere Hotels in der Region spezielle Zimmer angeboten, sei es in der Natur oder in alten Gebäuden. Das Hotel Vitznauerhof ist seit Januar am Planen ihres «54. Hotelzimmers» und hofft, am 29. Juni die Baubewilligung zu erhalten. Wenn das Projekt zustande kommt, wäre das Zimmer je nach Tagesrate ab 400 Franken pro Nacht inklusive Frühstück und Spa Bereich erhältlich.

Der sechseckige Container bietet Platz für ein Doppelbett. Bild: PD