«Das ist falsch und stossend» – Nach dem Spangen-Nord-Entscheid in der Stadt Luzern kritisieren Bürgerliche die linken Forderungen Was bedeutet das Ja zur Initiative «Spange Nord stoppen» für die Reussportbrücke? Die kantonalen Parteien sind sich überhaupt nicht einig. Robert Knobel 28.09.2020, 15.43 Uhr

Das Resultat war überdeutlich: In der Stadt Luzern sagten am Sonntag 73 Prozent Ja zur Initiative «Spange Nord stoppen». Sie machten damit klar, dass sie vom geplanten Strassenausbau nichts halten. Zwar kann die Stadt Luzern allein das Projekt nicht verhindern. Es stellt sich aber die Frage, ob es der Kanton gegen den deutlichen Willen der Stadt durchsetzen würde.

Die Luzerner Regierung wird demnächst über das weitere Vorgehen in Sachen Spange Nord – beziehungsweise, was vom Projekt übrig ist – beraten. Konkret geht es um die Reussportbrücke, eine neue Strassenverbindung zwischen dem Gebiet Fluhmühle und der A2 beim Reussporttunnel:

Dazu läuft noch bis Ende September die Vernehmlassung. Was sagt man nun beim Kanton zum städtischen Votum? «Das Resultat kommt nicht überraschend», schreibt Paloma Meier, Sprecherin des kantonalen Baudepartements. Die Regierung werde den Volksentscheid aus der Stadt zusammen mit den Vernehmlassungsantworten in ihre Überlegungen miteinbeziehen.

Für die SP, welche die Initiative in der Stadt lanciert hatte, ist klar, wie die Luzerner Regierung entscheiden muss: Sie soll die Konsequenzen ziehen und das Projekt Reussportbrücke fallen lassen. «Ein Festhalten kommt einer Missachtung der demokratischen Entscheide gleich», findet SP-Kantonsrat Hasan Candan. Ähnlich sieht dies GLP-Fraktionschefin Claudia Huser:

«Man kann so ein Projekt nicht gegen den Willen der betroffenen Gemeinde realisieren. Deshalb soll die Regierung die Reussportbrücke jetzt beerdigen.»

«Die Luzerner Regierung muss das Projekt stoppen», sagt auch Grünen-Fraktionschefin Monique Frey. Schon die aktuelle Vernehmlassung zur Reussportbrücke sei eigentlich «hinfällig», weil die Brücke auf veralteten Verkehrsprognosen basiere. «Unverständlich, wieso die Regierung dies trotzdem durchzieht», so Frey.

Bürgerliche interpretieren Abstimmungsresultat anders

Ganz anders sehen dies die bürgerlichen Parteien. Sie hatten schon im Vorfeld der städtischen Abstimmung darauf hingewiesen, dass die Initiative als solches überflüssig sei. Der Grund: Das Projekt, auf welches sich die Initiative bezieht, gibt es gar nicht mehr. Tatsächlich hat die Luzerner Regierung von der ursprünglichen Spange Nord Abstand genommen. Diese sah eine bis zu vierspurige Zubringerstrasse durch die Quartiere Maihof und Friedental vor. Die SP wollte mit ihrer Initiative explizit dieses Gesamtprojekt bekämpfen.

Dass Links-GLP das Votum aus der Stadt nun als Nein zur Reussportbrücke interpretiert, kommt bei den Bürgerlichen schlecht an. «Das ist falsch und stossend», ärgert sich CVP-Fraktionschef Adrian Nussbaum. Die Reussportbrücke soll bekanntlich als Ergänzung zur Autobahnumfahrung Bypass dienen. «Mit dem Bypass kriegt Luzern eine neue Stadtautobahn. Diese muss bestmöglich genutzt werden können und erreichbar sein, sonst bringt sie nichts», sagt Nussbaum. Die CVP erwarte von der Stadt Luzern Gesprächsbereitschaft, um die Mobilitätsfragen im Interesse des ganzen Kantons lösen zu können.

SVP begrüsst die ursprünglichen Spange-Nord-Pläne

Auch FDP-Fraktionschef Georg Dubach will vom städtischen Votum nicht automatisch auf die Reussportbrücke schliessen. Das Ja zur Initiative bedeute zunächst einmal ein Nein zur ursprünglichen Spange Nord. Es sei vernünftig, dass dieses Projekt nicht mehr weiterverfolgt wird – insofern sei das deutliche Resultat aus der Stadt auch «keine Überraschung». Was das weitere Vorgehen in Sachen Reussportbrücke betrifft, erwarte man «von allen Beteiligten, dass konstruktive und zielführende Beiträge für Lösungen gesucht und mitgetragen werden». Es gehe darum, den wirtschaftlich notwendigen Verkehr im Raum Luzern gewährleisten zu können.

SVP-Fraktionschef Urs Dickerhof findet zwar, dass die Haltung der Stadt durchaus ein wichtiger Aspekt bei der weiteren Beurteilung des Projekts sei. Doch für die Position der SVP ändere der Entscheid nichts: Die Partei ist nach wie vor für die Reussportbrücke – und würde in einem späteren Schritt auch die ursprüngliche Spange Nord begrüssen.