Schwerpunkt «Das ist rechtsstaatlich hochproblematisch» – wie 5G im Raum Luzern polarisiert Rund 15'000 Personen im Kanton Luzern sind elektrosensibel. Trotzdem soll der Ausbau des 5G-Netzes vorangetrieben werden. Ärztinnen und Ärzte warnen – doch die Wirtschaftsvertreter machen Druck. Pascal Studer 31.07.2020, 05.00 Uhr

Leise dringt Michaela Meiers* Stimme durch den Telefonhörer. Sie klingt müde – fast so, als ob sie schlecht geschlafen hätte. «Ich bin seit zehn Jahren elektrosensibel», sagt die inzwischen 34-jährige Luzernerin. Dies bedeutet, dass sie in ihrer Gesundheit oder ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt ist und dies auf elektromagnetische Felder zurückführt. Quelle dieser Felder sind unter anderem 5G-Antennen. «Wegen der Strahlenbelastungen habe ich Schlaf- und Sehstörungen, häufig sehr starke Kopfschmerzen», sagt Meier. Dadurch wird sie im Leben stark beeinträchtigt: Häufig musste sie wegen des zunehmenden Elektrosmogs ihren Wohnort wechseln. Derzeit lebt sie temporär bei einer Freundin im Seetal. «Auch sie ist elektrosensibel», sagt Meier, die einen Masterabschluss an der Philosophisch-historischen Fakultät der Universität Bern gemacht hat.

Gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) sind 5 Prozent der Schweizer Bevölkerung elektrosensibel – also rund 430'000 Personen. Wie die Schweizerische Gesundheitsbefragung 2017 zeigte, ist die Zahl für den Kanton Luzern etwas tiefer. Wie das BFS auf Anfrage mitteilte, fühlen sich rund 15'000 Personen – also 4,35 Prozent der Bevölkerung – durch elektromagnetische Strahlung gestört. Klar ist: Meier ist kein Einzelfall. Und der anstehende 5G-Ausbau macht ihr Sorgen. Sie sagt:

«Ich spüre eine grosse Hilflosigkeit.»

Stehen Milliarden auf dem Spiel?

Jedes Jahr verdoppelt sich gemäss Bundesamt für Umwelt (Bafu) die Datenmenge, welche mit Mobilfunk übertragen wird. Swisscom, Sunrise und Salt handeln intensiv auf den liberalisierten Strommärkten. Viel Geld ist im Spiel: Für insgesamt 380 Millionen Franken hat das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) die Konzessionen für den Ausbau von 5G versteigert – noch bevor überhaupt klar war, wie die neue Technologie auf ihre Umweltverträglichkeit gemessen werden soll. In der vom Umweltschutzgesetz abgeleiteten Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) wird allerdings festgehalten, dass Anlagen so erstellt und betrieben werden müssen, dass sie die Grenzwerte einhalten.

Das war letztes Jahr. Damals rühmte das Bakom 5G als «schnelle Mobilfunktechnologie». Auch andere frohlockten über den nächsten Schritt der Digitalisierung. So publizierte beispielsweise der Schweizerische Verband der Telekommunikation (Asut) im Februar 2019 – also im selben Monat, wie das Bakom die Konzessionen verkauft hatte – eine Studie mit eindrücklichen Zahlen: Sollte der 5G-Ausbau bis 2030 effizient vorangetrieben werden, würde die Schweizer Wirtschaft einen Geldsegen erwarten. Rund 42,4 Milliarden Franken würde die Wertschöpfung steigen, 137'000 Stellen neu geschaffen. Auch der Wirtschaftsverband Economiesuisse verweist auf die Studie und betont die Wichtigkeit von 5G für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft.

Mobilfunkanbieter: «Wir halten uns an die gesetzlichen Vorgaben» Die 5G-Konzessionen erworben haben die drei Mobilfunkanbieter Swisscom, Sunrise und Salt. Die Branchen-Konkurrenten sind sich bezüglich 5G weitgehend einig: Die Technologie sei für die Schweiz essenziell. Swisscom-Mediensprecherin Annina Merk sagt: «Eine gute Versorgung mit Telekommunikationsleistungen ist entscheidend für eine Volkswirtschaft.» Man wolle verhindern, dass es im Datennetz zu einem Stau komme. Sunrise-Sprecherin Fabienne Rütschi betont derweil: «Das Datenvolumen steigt. Die Mobilfunknetze müssen stetig modernisiert werden.» So sei 5G auch mit keinen Nachteilen verbunden. Merk sagt: «5G ist viel effizienter, schneller bietet mehr Kapazität und hat eine kürzere Reaktionszeit.» Gemäss Merk reicht auch der wissenschaftliche Stand aus, um den Ausbau voranzutreiben. Sie sagt: «Halten wir die Grenzwerte ein, sind keine gesundheitlichen Folgen zu erwarten.» Selbiges sagt auch Rütschi. Merk betont zudem, dass der Grossteil der Immissionen im Bereich der Hochfrequenzen nicht von den Antennen, sondern von den Endgeräten – also etwa Smartphones oder Laptops – stamme. Die Mobilfunkantennen machen nur einen kleinen Teil der Strahlungen aus. Merk sagt: «Ihr Anteil liegt typischerweise bei rund zehn Prozent.» Je besser der Empfang des Geräts derweil sei, desto schwächer sende es und desto tiefer sei der Nutzer exponiert. Bei der Planung des 5G-Ausbaus werden die Bedürfnisse von elektrosensiblen Personen allerdings nicht berücksichtigt. Swisscom-Sprecherin Merk sagt: «Wir halten uns an die gesetzlichen Vorgaben.» So seien gesundheitliche Beeinträchtigungen bisher nicht nachgewiesen. Rütschi meint zudem: «Der Datenverkehr kann im Vergleich zu 4G mit weniger Energie und Strahlung bewältigt werden.» (stp)

Gesundheitliche Folgen der neuen Technologie noch unklar

Trotzdem: Es bleiben Tausende Luzernerinnen und Luzerner sowie Hunderttausende Schweizerinnen und Schweizer, welche sich aufgrund des Ausbaus von 5G in ihrer Gesundheit bedroht sehen. Dass diese keine Hypochonder sind, bestätigt Bernhard Aufdereggen. Seit mehreren Jahren sieht er in seiner Arztpraxis elektrosensible Patientinnen und Patienten. Ihre Beschwerden führt er oft auf den Einfluss von elektromagnetischen Feldern zurück. Bezüglich 5G betont der Präsident des Vereins Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz (AefU):

«Sehr viel ist derzeit noch unklar.»

So seien sich die Wissenschafter schlicht nicht einig, welche Folgen nichtionisierende Strahlen auf die Gesundheit von Menschen hätten. Es würden Studien existieren, die einen Zusammenhang zwischen dem erhöhten Risiko für Hirntumore und einer starken Strahlenexposition darlegten. Aufdereggen betont: «Nachgewiesen ist zudem eine Beeinflussung von Hirnströmen und der Hirndurchblutung.» Diese Aussage deckt sich auch mit dem vom Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) publizierten Bericht «Mobilfunk und Strahlung». Stark zusammengefasst steht darin, dass die Forschung derzeit nicht weiss, welche gesundheitliche Folgen der 5G-Ausbau mit sich bringt. Tumorrisiko, Schwangerschaft oder Fruchtbarkeit: In keiner Kategorie konnten Forschende weltweit bisher Entwarnung geben.

Krankenversicherungen greifen nicht immer

Doch wie werden elektrosensible Personen behandelt? Aufdereggen erklärt: «Wir sehen diese Patientinnen und Patienten in unserer Praxis und sprechen mit ihnen ausführlich über ihre Krankengeschichte. Wir führen – falls nötig – weitere Abklärungen durch, um andere Umwelteinflüsse und Krankheiten auszuschliessen.» Es sei eine normale ärztliche Besprechung und Untersuchung. Falls Elektrosensibilität als wahrscheinlich erscheint, führen oft entsprechende Fachpersonen eine Abklärung der Situation bezüglich elektromagnetischer Felder zu Hause oder am Arbeitsplatz durch. Diese Strahlenmessungen werden gemäss Aufdereggen von den Krankenversicherungen nicht übernommen.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) taxiert Elektrosensibilität derweil nicht als Krankheit. Daher ist nicht immer klar, ob die entsprechenden Leistungen von Krankenkassen gedeckt werden. Manuel Bamert, Fachspezialist Unternehmenskommunikation der Concordia-Versicherung, sagt: «Elektrosensibilität ist per se keine Krankheit. Erst wenn sich daraus Symptome oder Beeinträchtigungen entwickeln, die selber einen Krankheitswert haben, ist eine Behandlung angezeigt.» Dies bedeutet: Die anfallenden Kosten übernehmen Krankenkassen in der Grundversicherung erst, wenn die Beeinträchtigungen so schlimm sind, dass die Betroffenen in ihrem normalen Alltag stark eingeschränkt sind.

Ähnlicher Meinung ist die CSS Versicherung. Mediensprecherin Karin Müller sagt: «Sind die aus Elektrosensibilität entstehenden Symptome behandlungsbedürftig, sind diese Leistungen versichert.» Oft würden die Betroffenen jedoch Hilfe in der Komplementärmedizin suchen. Grund dafür kann gemäss Müller sein, dass die Ärztinnen und Ärzte bei der Symptomatik nicht immer gleich auf die Diagnose Elektrosensibilität kommen. Helsana-Sprecherin Dragana Glavic-Johansen sagt derweil: «Ein Zusatzversicherungsmodell, das spezielle Leistungen bei Beschwerden aufgrund von Elektrosensibilität abdeckt, ist uns nicht bekannt.»

Wenige valable Rechtsmittel vorhanden

Für viele Selbstbetroffene ist der Weg zu einem Naturarzt somit die letzte Möglichkeit, Hilfe zu erhalten. Diese Aussage stammt nicht von einer elektrosensiblen Person oder einer Medizinerin, sondern von Urs Hofstetter. Der Luzerner Anwalt ist Experte für Bau- und Immobilienrecht und befasst sich seit 2003 mit den rechtlichen Dimensionen des Mobilnetzausbaus. «Derzeit beobachten wir, wie immer mehr Gemeinden die Bewilligungen von 5G-Antennen verfahrenstechnisch sistieren», sagt er. So haben beispielsweise Kriens, Meggen oder Dierikon bereits entsprechende Moratorien verhängt. Auch die Zuger Gemeinde Baar bewilligt keine Baugesuche mehr.

Hofstetter selber kennt elektrosensible Personen. «Sie finden keine Ruhe, schlafen im Keller. Der Erholungseffekt ist nicht gut», sagt er. Doch welche Rechtsmittel stehen Betroffenen zur Verfügung? Hofstetter zögert. Es handle sich tatsächlich um ein Rechtsgebiet, in welchem «sehr viel bereits vorgegeben ist». Die Niederlassungsfreiheit – also das Recht, sich an jedem Ort des Landes niederzulassen – sei nicht verletzt. Auch wenn dieses in der Bundesverfassung niedergeschriebene Grundrecht eigentlich die freie Wohnsitznahme innerhalb des Schweizer Staatsgebiets garantiert. Hofstetter erklärt: «Die Selbstbestimmung des Bürgers wird nicht tangiert. Elektrosensiblen Personen steht noch immer die freie Wahl des Niederlassungsortes in der Schweiz zu.»

Entsprechend schätzt Hofstetter die Chancen vor Gericht als gering ein, wenn Betroffene grundrechtliche Ansprüche geltend machen wollen. «Nur weil elektrosensible Personen subjektiv nicht an einem bestimmten Ort leben können oder wollen, wird der Schutzbereich des Grundrechts nicht eröffnet.» So werde beispielsweise auch die Niederlassungsfreiheit von lärmsensiblen Menschen durch grössere Lärmbelastungen nicht verletzt.

Vorgehen ist staatspolitisch bedenklich

Frappant ist jedoch, dass elektrosensible Personen im Gegensatz zu lärmempfindlichen Menschen eine schwächere Rechtsposition haben. Grund dafür ist eine Revision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB). Diesbezüglich hat der Gesetzgeber 2012 zwar entschieden, dass nichtionisierende Strahlen nachbarrechtlich relevant sind. Aber: Betroffene können diesen Anspruch seither nur geltend machen, wenn eine Antenne nicht rechtmässig betrieben wird. «Wenn also eine entsprechende Baubewilligung genehmigt wurde, können Betroffene keinen Schadenersatz einfordern», stellt Hofstetter klar. Falls diese aber nicht mit ihren Beschwerden leben wollen, bleibt noch eine letzte Möglichkeit: der Wechsel des Wohnorts. Hofstetter gibt zu:

«Das ist hart. Aber es ist Sache des Gesetzgebers, die Richtlinien zu ändern.»

Auf juristischer Ebene etwas grösseren Handlungsspielraum haben derweil die Gemeinden. Gemäss Hofstetter haben die Kommunen bei rund 40 Prozent der Fälle die Möglichkeit, eine Antenne nicht zu bewilligen. «Diese Option haben die Gemeinden aber nur im Bereich der Ästhetik», erklärt er. Wenn also die Behörden zum Schluss kommen, dass eine Antenne das Ortsbild stört, können sie das entsprechende Baugesuch ablehnen. Allerdings sind die meisten 5G-Antennen umgenutzte 3G-Antennen – die Anlage steht also bereits, das Argument der Ästhetik ist entsprechend zu wenig begründet. So sagt Hofstetter:

«Die Betreiber sichern sich Standorte. Ist dies einmal passiert, ist es auch einfacher, diese nachzurüsten.»

Das birgt Zündstoff – insbesondere in Zusammenhang mit dem staatspolitischen Vorgehen. Mehr als ein Jahr ist es nämlich bereits her, seit der Bund die Konzessionen an die Betreiber verkauft hatte. Die Vollzugshilfen, welche unter anderem beinhalten, wie die Strahlen genau gemessen werden sollen, hat er jedoch noch immer nicht verabschiedet. Dieses Vorgehen kritisiert Hofstetter: «Das ist rechtsstaatlich hochproblematisch.»

Zurück bei Michaela Meier: Nach ihrem Abschluss an der Universität Bern war sie für einige Monate beim Kanton Obwalden tätig. Weil ihr unter anderem bewusst wurde, dass sie aufgrund der Elektrosensibilität nicht mehr im Büro arbeiten konnte, hatte sie beim Kanton keine weiteren Anstellungen mehr angenommen – trotz ihrer hervorragenden Ausbildung. Auch derzeit ist sie auf Stellensuche. Sie sagt: «Die Wohnungssuche, die Arbeitsmöglichkeiten, das Pflegen von Freundschaften: Dies alles ist sehr schwierig.» Ihre Lebensqualität habe sich daher stark verschlechtert. Sie fügt daher an: «Ich fühle mich derzeit von der Politik nicht wahrgenommen.» Die Zahlen zeigen, dass sie mit dieser Aussage nicht alleine sein dürfte.

*Namen von der Redaktion geändert.