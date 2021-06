Soziale Einrichtung Das Kinderhaus Weidmatt in Wolhusen ist umgezogen Der neue moderne Standort des Heilpädagogischen Kinderheims Weidmatt steht einige 100 Meter entfernt vom alten Zuhause. Herbert Kobi 14.06.2021, 05.00 Uhr

Der bisherige Ort des Heilpädagogischen Kinderheims im 70-jährigen Chalet Weidmatt war veraltet und konnte den neuen Standards nicht mehr entsprechen. Jetzt ist das Kinderheim umgezogen an den Standort Wisstannenweid 11 in Wolhusen. Das helle Haus imponiert durch Gradlinigkeit, Farbenfrohheit und Zweckmässigkeit. Am letzten Freitag wurde der neue Standort mit einer kleinen Feier offiziell eingeweiht.