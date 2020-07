«Das kleinste der möglichen Übel»: Das sagen der Verband der Mittelschullehrer und die Luzerner Parteien zur Maskenpflicht Für Kanti- und Berufsschüler gilt im Kanton Luzern künftig eine Maskenpflicht. Der Verband der Mittelschullehrer begrüsst dies, setzt aber auch Fragezeichen. Mehrere Parteien fordern derweil Gratismasken oder Vergünstigungen. Roseline Troxler/Alexander von Däniken 14.07.2020, 18.34 Uhr

Wie an diesem deutschen Gymnasium gilt künftig auch im Kanton Luzern an Berufs- und Kantonsschulen: Masken auf! Bild: Christian Ender/Getty (Göttingen, 12. Mai 2020)

Derzeit geniessen Kinder und Jugendliche ihre Ferien. Doch schon in einem Monat drücken sie wieder die Schulbank. Der Start ins neue Schuljahr wird für die rund 12'500 Lernenden an den Luzerner Berufsschulen und die 5300 Gymnasiasten ungewöhnlich. Denn für diese Schüler und ihre Lehrer gilt künftige eine Maskenpflicht – und zwar nicht nur während des Präsenzunterrichts, sondern auch in den Pausen und auf den Gängen (wir berichteten).

Regula Huber, Leiterin Kommunikation beim Luzerner Bildungsdepartement, sagt auf Anfrage: «Das nächste Schuljahr wird voraussichtlich ein weiteres Schuljahr sein, in dem kein Normalbetrieb läuft.» Definitiv über die Maskenpflicht entschieden werde aufgrund der Fallzahlen im August – in Absprache mit dem Kantonsarzt. Die Schulen wurden laut Kanton vor den Ferien über die Maskenpflicht informiert.

Markus Elsener präsidiert den Verband Luzerner Mittelschullehrerinnen und Mittelschullehrer (VLM). Er sagt auf Anfrage: «Die Maskenpflicht ist für die Schüler und uns Lehrpersonen unerfreulich. Es handelt sich aber um das kleinste der möglichen Übel.» Wolle man Präsenzunterricht mit ganzen Klassen durchführen, sei die Maske die einzige Möglichkeit, sich vor dem Virus zu schützen. Elsener sagt:

«Unterricht in Halbklassen oder Fernunterricht halte ich klar für die schlechteren Varianten.»

Das nächste Schuljahr mit neuen Klassen im Fernunterricht zu beginnen, wäre laut Elsener, der an der Kanti Reussbühl unterrichtet, eine viel grössere Herausforderung als noch im vergangenen März. Der VLM-Präsident betont aber: «Ich habe grössten Respekt vor dem kommenden Schuljahr. Die Kommunikation wird durch die Masken stark beeinträchtigt. Es wird für mich als Lehrperson schwieriger festzustellen, ob die Klasse dem Unterricht folgt.» Ausserdem werde das Atmen und Sprechen erschwert. Vor allem in der warmen Jahreszeit sei das Maskentragen für Schüler wie Lehrer anstrengend.

Elsener rechnet wie Alex Messerli vom Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverband mit negativen Auswirkungen auf die Leistung. «Die Konzentration wird leiden, die Schüler schneller ermüden.» Regula Huber erwartet hingegen grundsätzlich keine negativen Auswirkungen auf die Leistung. «Wenn dem so wäre, müsste man Alternativen prüfen.» Sie unterstreicht, dass die Maskenpflicht «das richtige Vorgehen» sei, wenn man mit Präsenzunterricht und Vollbetrieb starten wolle. Huber meint:

«Bei steigenden oder hohen Fallzahlen steigt auch die Bereitschaft, Masken zu tragen.»

Luzern und Jura sind die ersten Kantone, die eine Maskenpflicht beschlossen haben. «Wir brauchen eine gewisse Vorlaufzeit, um die logistischen Vorkehrungen und die organisatorischen Vorgaben zu treffen», so Huber. Laut der Leiterin Kommunikation sind die Schulen und die Lehrpersonen froh um die frühe Information und haben Verständnis für die Maskenpflicht.

Auch die Schüler des Untergymnasiums, also der ersten und zweiten Klasse, müssen künftig Masken tragen – im Gegensatz zu Gleichaltrigen der Sekundarschule. «Aus organisatorischen Gründen», wie es beim Kanton heisst. Dies begrüsst Markus Elsener: «Eine Maskenpflicht könnte an den Langzeitgymnasien sonst nicht kontrolliert werden.» Laut Regula Huber ist die Maskenpflicht an den Sekundarschulen aktuell kein Thema.

Wie die Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert wird, überlässt der Kanton den Schulen. «Wir gehen von Kontrollen im Schulzimmer aus», sagt Huber. Ein Fragezeichen setzt Elsener hinter die Regelung während der Mittagszeit. Beim Kanton heisst es: «Es gelten die Schutzbestimmungen des Anbieters. Diese richten sich nach den branchenspezifischen Vorgaben.» Gemäss Schutzkonzept von Gastrosuisse gilt zwischen Gästegruppen ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Dies will der Kanton mit einer Staffelung der Essenszeiten und eine Ausdünnung der Sitzplätze erreichen.

Den Lehrern werden die Masken zur Verfügung gestellt. Die Schüler müssen für die Kosten selber aufkommen. «Die Masken werden gemäss Gymnasialverordnung als Schulmaterial behandelt, für das die Schüler verantwortlich sind», erklärt Regula Huber und führt aus:

«In Härtefällen wird es sicher möglich sein, eine gute Lösung zu finden.»

Zudem könnten politische Entscheidungen die Kostenübernahme anders regeln. Markus Elsener erachtet die Masken für gewisse Eltern als «grosser Kostenfaktor». Lösungen zur Entlastung wenig begüterter Eltern unterstütze er aus Gründen der Chancengerechtigkeit sehr.

An den Hochschulen beginnt das Semester im September. Die Luzerner Institutionen werden Richtlinien für das Herbstsemester voraussichtlich im Laufe des Augusts festlegen. Laut Sigrid Cariola, Leiterin Unternehmenskommunikation der Hochschule Luzern, sei es noch zu früh, über eine generelle Maskenpflicht, wie sie im ÖV gilt, zu entscheiden. Bereits heute seien Masken obligatorisch, «wenn die Einhaltung einer Distanz von 1,5 Metern nicht möglich ist.» Als Beispiel nennt sie Coaching-Situationen in Labors oder Werkstätten.

Auch Dave Schläpfer von der Öffentlichkeitsarbeit der Uni Luzern sagt: «Ob und inwiefern Masken im Herbstsemester eine Rolle spielen, kann derzeit nicht gesagt werden.» Zentral sei, dass Studenten ihr Studium normal beginnen oder unterbrechungsfrei fortsetzen können. Die Uni gehe heute von einer Kombination von Präsenzunterricht und digitalem Unterricht aus. Dies ermögliche auch eine diskriminierungsfreie Integration vulnerabler Personen.

Für Hans-Rudolf Schärer, Rektor der Pädagogischen Hochschule Luzern, sind Präsenzveranstaltungen aus heutiger Sicht möglich. Man plane die Lehrveranstaltungen aber so, «dass man bei Bedarf kurzfristig in den Online-Modus wechseln kann». Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, gelte bereits heute eine Maskenpflicht.

Der Luzerner Regierungsrat hat in Eigenkompetenz entschieden: Ab kommenden Schuljahr tragen alle Kanti- und Berufsschüler eine Maske.

Die CVP stellt sich laut Präsident Christian Ineichen hinter den Entscheid: «Wir gehen auch davon aus, dass weitere Kantone nachziehen werden.» Gerade in grossen Schulen wie der Kanti Alpenquai könne der Mindestabstand und somit der Präsenzunterricht ohne zusätzliche Massnahmen nicht gewahrt werden. Darum sei die Maske sinnvoll. Lösungen erwartet die CVP für Familien mit einem tiefen Einkommen. Schliesslich sollte während eines Schultags nicht immer dieselbe Maske getragen werden. «Hierzu kann die Regierung mehrere Optionen prüfen», sagt Ineichen.

SVP-Präsidentin und Kantonsrätin Angela Lüthold-Sidler sagt, der Regierungsrat werde es sich gut überlegt haben, die Maskenpflicht einzuführen. Sie mahnt aber auch: «Diese Massnahme soll nur so lange wie nötig gelten.» Einerseits sei sie inkonsequent, solange zum Beispiel in Läden keine Maskenpflicht gelte. Andererseits könne die Maske im Unterricht auch ablenken. Dass die Konzentration leiden könnte, kann sich Lüthold nicht vorstellen: «Auch Chirurgen tragen während mehrstündiger Operationen Masken.» Prüfen müsste man hingegen, ob die Klimaanlagen in den Schulhäusern die Viren verbreiten könnten.

FDP-Präsidentin Jacqueline Theiler sagt: «Gegen die Maskenpflicht spricht nichts, wenn dadurch der Präsenzunterricht gewährleistet werden kann. Können die Abstandsregeln eingehalten werden, sollen jedoch Ausnahmen gelten.»

Zwar ist auch die SP der Meinung, dass bei zu geringen Abständen Masken getragen werden sollen. «Aber wenn schon auf einer Pflicht beharrt wird, müssen die Masken von den Schulen auch kostenlos abgegeben werden», sagt Präsident David Roth. Nicht jede Familie könne es sich leisten, den Schülern über Wochen und Monate hinweg Masken zu kaufen. «Sonst besteht die Gefahr, dass während einer Woche dieselbe Maske getragen wird.» Die SP werde die Forderung nach Gratis-Stoffmasken bei der Regierung deponieren.

Maurus Frey, Präsident der Grünen, sagt: «Für uns ist am wichtigsten, dass der Unterricht auch dann stattfinden kann, wenn die Pandemie länger andauert.» Wichtig sind den Grünen zweierlei: Einerseits sollen Familien mit tiefem Einkommen die Möglichkeit haben, die Schutzmasken gratis oder günstiger zu erhalten. «Andererseits erwarten wir vom Kanton nähere Informationen zu Stoffmasken. Diese schaden der Umwelt weniger als Einwegmasken.»

Für Stoff- statt Einwegmasken plädiert auch die GLP. Ebensowichtig ist für Co-Präsident Michel Rudin, dass Jugendliche in Eigenverantwortung geschult werden. «Genau diese Eigenverantwortung wird durch die generelle Maskenpflicht unterhöhlt.» Besser wäre es, wenn die Schüler die Maske zwar mitnehmen, aber nur dann tragen müssten, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne.