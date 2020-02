Kommentar Das Konzept zu den Sozialräumen in Luzern Süd ist ein wichtiger erster Schritt Der Krienser Stadtrat hat erkannt, dass er handeln muss, um die Aufenthaltsqualität im neu entstehenden Stadtteil zu sichern. Stefan Dähler 25.02.2020, 14.09 Uhr

Innerhalb von nur rund 20 Jahren entsteht in Luzern Süd ein neuer Stadtteil. Das ist für die Stadt Kriens, in deren Hoheit sich der grösste Teil des Gebiets befindet, eine grosse Herausforderung. Denn sie besitzt in Luzern Süd fast kein Land und ist knapp bei Kasse, so dass sie die nötige Infrastruktur wie Verbindungswege oder öffentliche Freiräume nur gestaffelt realisieren kann. Bis jetzt scheint der Stadtteil eher zufällig zu wachsen, es fehlt eine Beziehung zwischen den Überbauungen. So besteht das Risiko, dass die Aufenthaltsqualität auf der Strecke bleibt.