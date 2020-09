Kommentar Das Krienser Ja zum Einzonungsmoratorium ist ein wegweisender Nullentscheid Dass die Stadt Kriens kein Bauland mehr einzonen darf, ändert in der Praxis nicht viel – der Entscheid der Stimmbevölkerung hat aber starke Signalwirkung. Simon Mathis 27.09.2020, 19.13 Uhr

Die Krienser Stimmbevölkerung hindert die Stadt daran, in den nächsten 15 Jahren Bauland einzuzonen. Die Auswirkungen dieses Beschlusses tendieren gegen Null. In Kriens ist bereits mehr als genug Bauland vorhanden. Sieht man vom Areal Weinhalde am Sonnenberg ab, stehen zurzeit keine Einzonungen mehr an.