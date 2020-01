Das Lilu Lichtfestival wird in Luzern auch im kommenden Jahr durchgeführt Über 70'000 Personen sahen sich vom 9. bis 19. Januar die Lichtinstallationen des Lilu Lichtfestivals Luzern an. Laut dem Verein Lichtfestival Luzern wird das Lilu nächstes Jahr in ähnlichem Rahmen durchgeführt werden. 20.01.2020, 08.20 Uhr

Der Wasserturm im ganz besonderen Licht.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. Januar 2020)

(zim) Während elf Tagen waren schätzungsweise über 70’000 Besucherinnen und Besucher auf dem Rundgang durch die Stadt Luzern unterwegs und bestaunten Lichtprojektionen an Fassaden und Sehenswürdigkeiten sowie im und am Wasser, schreibt der Verein Lichtfestival Luzern in einer Medienmitteilung vom Montag. Das zweite Lilu Lichtfestival Luzern war aus Sicht des unter der Federführung von Luzern Hotels und Luzern Tourismus stehenden Vereins auch dank Wetterglück ein voller Erfolg. Besonders jene Lichtinstallationen, die zum aktiven Mitmachen einluden, hätten jeweils viel Publikum angezogen. Auch der geführte Lilu-Rundgang und die speziellen Lichtdinner in den Gastrobetrieben seien gut besucht gewesen.

Was für Geschehnisse und Geheimnisse verstecken sich noch hinter den dicken Wänden des Wasserturms? Projekt Oktogon von François Chalet. Die Hofkirche, einmal anders beleuchtet. Logo des Lilu Lichtfestivals am Quai. Die Installation «En-Trance» des Künstlerkollektivs Projektil vor der Hofkirche. «Tanze durch die Wellen des Lichtermeeres, verliere dich in endlosen Mustern und Farben. Lass dich zum Eingang einer neuen Dimension führen.» Ein Kind steht vor einer der Lichtinstallationen «En-Trance» vor der Luzerner Hofkirche Der Künstler François Chalet bespielt die Geschichte des über 700 Jahre alten Wasserturms. Zart herabhängend enthüllen «Les Amours en Cage» der Künstlerin Martine Christophe die erhabene Grösse der Pflanzenwelt, gesehen auf dem Quai. Keys of Light ist ein interaktives Kunstwerk des niederländischen Künstlers Mr. Beam. Die Installation wird durch die Zuschauer mitgestaltet, welche durch eine Reihe von Live-Solo-Performances Klänge hervorrufen. Cygnus ist eine poetische Lichtinstallation auf dem Wasser. 15 Schwäne, scheinbar im Schlaf auf dem Wasser treibend, erwachen und werden von einem inneren Licht erhellt. Gemeinsam tanze sie einen geheimnisvollen Nachtreigen. Es gibt viel zu erzählen: Ein Verliess, ein Archiv, ein Schatz, ein Schuss und ein toter Storch. Das Künsterkollektiv Projektil präsentiert mit ihrer neusten Show in der Hofkirche die Fortsetzung ihres letztjährigen Grosserfolgs Genesis. Mit Genesis 2 werden die Tage 4 bis 7 der Schöpfungsgeschichte in den heiligen Hallen inszeniert. Decke, Wände und weitere Strukturen der Hofkirche werden durch Lichtprojektionen zum Leben erweckt. Die Projektion entführen die Besucher unter einen freien Himmel, der die Schöpfungsgeschichte visuell neu interpretiert. Der Zugang zu Genesis 2 kostet 18 Franken Eintritt. Einige Show sind bereits ausverkauft. In Flammen getaucht: der Wasserturm. Und noch einmal mit einmal mit einem anderen Sujet. «Oktogon» von François Chalet zeigt die Geschichte des Wasserturm . «Cygnus» by Pet & Flo and Denis Bivour. Die Projektion dauert rund 20 Minuten und ist jeden Tag bis am 19. Januar von 18 bis 22 Uhr zu sehen. Die Umgebung der Hofkirche Luzern wird mit Lichtprojektionen verzaubert.

Die Lichtinstallation in der Hofkirche war ein Erfolgsgarant

Wie bereits bei der Premiere im Vorjahr war laut Mitteilung die Lichtshow in der Hofkirche das grosse Highlight. Die Fortsetzung «Genesis 2», welche die Tage vier bis sieben der Schöpfungsgeschichte der Erde zeigte, wurde 88 Mal aufgeführt und war dabei 52 Mal ausverkauft. Darunter auch alle 22 Shows mit musikalischer Begleitung durch Hoforganist Wolfgang Sieber. Total wurden 16’100 Tickets (79 Prozent mehr als im Vorjahr) verkauft.

Zufrieden äussert sich Marcel Perren, Präsident Verein Lichtfestival Luzern:

«Die vielen positiven Rückmeldungen von Einheimischen und Gästen sprechen dafür, dass das Festival gut ankommt und als kulturelle Bereicherung im Januar wahrgenommen wird».

Ob das Lilu Lichtfestival Luzern im Januar viele zusätzliche Übernachtungen in der Luzerner Hotellerie generieren konnte, werde sich zeigen. Erfahrungsgemäss dauere es einige Jahre, bis sich eine Veranstaltung nachhaltig etablieren kann.

Lilu findet auch 2021 statt

Das nächste Lilu Lichtfestival Luzern wird vom 7. bis 17. Januar 2021 stattfinden. Der Umfang des Festivals wird sich gemäss Mitteilung in einem ähnlichen Rahmen bewegen. Neben den Lichtinstallationen im Stadtzentrum soll auch wieder eine grössere Lichtshow realisiert werden. Erste Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern seien bereits geführt worden.

Trotz des Erfolgs der zweiten Ausgabe sieht Marcel Perren für das kommende Jahr noch Optimierungsbedarf: «Dank dem neuen Ticketsystem ging der Einlass bei der Hofkirche viel zügiger und koordinierter vonstatten als im letzten Jahr. Es gibt aber sicherlich noch das eine oder andere bezüglich Besucherlenkung und Signalisation zu verbessern».