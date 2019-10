Das Luzerner Atelier LU Couture zeigt: Nachhaltige Mode muss nicht geflickt aussehen Das Luzerner Atelier LU Couture präsentierte am Montag Mode ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Jonathan Biedermann

LU Couture Fashion Show im Luzerner Saal des KKL unter musikalischer Begleitung der Jungen Philharmonie Zentralschweiz. Im Bild Lingerie-Mode von Moya Kala. (Bild: Pius Amrein, 21. Oktober 2019)

LU Couture Fashion Show im Luzerner Saal des KKL unter musikalischer Begleitung der Jungen Philharmonie Zentralschweiz. Im Bild Mode von LU Couture. (Bild: Pius Amrein, 21. Oktober 2019)

Am «Fashion Day for Generations» diente der Eingangsbereich des KKL als Verkaufs- und Präsentationsfläche. Hier präsentierten sich Modeunternehmen, die sich Nachhaltigkeit gross auf die Fahne schreiben. Dass der Modebegriff weit gefasst werden kann, sah man an den verschiedenen Produkten. Von Dessous über Ohrringe bis zu Rollkoffern war hier alles zu finden. Auf die Spitze trieb es hinsichtlich Modebegriff das komplett hölzerne Bett. Und am erstauntesten dürften die Gäste über den flotten Ferrari im Eingangsbereich gewesen sein.

Vom Gong wurden die zahlreichen Besucher aufgefordert, die Arena zu betreten. Für die nächste Stunde stand beim Podium die Frage im Zentrum, was wir mit der Mode machen.

Wer steht in der Verantwortung?

Worüber man sich einig zeigte: Die Modeindustrie verpestet zurzeit die Umwelt und stellt dazu auch noch Kinder an. Dagegen müsse etwas unternommen werden. Die Diskussion drehte sich grösstenteils um die Frage, welche Marktteilnehmer am Ende in der Verantwortung stehen. Sind es die Produzenten, welche die Mode herstellen? Oder doch die Konsumenten, die sie kaufen? Das Fazit der Diskussion: Es seien wohl beide Seiten, Herstellerinnen und Käufer, die sich um eine Verbesserung bemühen müssen.

Die Konsumenten müssten bereit sein, im Sinne der Nachhaltigkeit etwas mehr zu bezahlen, betonte Franziska Achermann von Achermann Schmuck in Kriens. Carl Illi von Swiss Textiles stimmte dem zu: «Der Konsument bestimmt letzten Endes, was angeboten werden soll.» Dem entgegnete der Ethikprofessor Peter G. Kirchschläger – ganz im Zeichen der aktuellen Wahlen: «Der Kaufentscheid ist nicht der einzige politische Entscheid. Wer nachhaltige Mode will, der muss auch an der Urne dafür stimmen.»

Moderatorin Gabriela Amgarten führte die Teilnehmer zur Ursprungsfrage zurück: Sie wolle wissen, womit man als Konsumentin beim Bekleiden etwas bewirken könne. Für Rufina Hümmer von LU Couture war der Fall klar: Bereit sein, mehr zu bezahlen; beim Kauf auf die Herkunft der Materialien achten; und reparieren, was sich reparieren lässt.

Dass die Mode dadurch weder zusammengeflickt noch zusammengewürfelt aussehen muss, bewiesen die Labels bei der darauffolgenden Modeschau. Begleitet wurde sie von der Jungen Philharmonie Zentralschweiz. Jeweils unterbrochen von der warmen Stimme des Moderators Kurt Aeschbacher und einem Auftritt der Kabarettistin Anet Corti präsentierte LU Couture in Zusammenarbeit mit diversen lokalen, nachhaltigen Labels den gut 800 Zuschauern vieles: Alltagskleidung für Herren genauso wie eine Wäschekollektion für Frauen. Den Höhepunkt des Abends stellte die Haute Couture – also Abendkleidung – dar.