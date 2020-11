Das Luzerner Kantonsspital schafft zusätzliche Kapazitäten für Corona-Patienten Das Luzerner Kantonsspital bereitet sich auf mehr Hospitalisierungen vor: Beatmungsplätze auf den Intensivstationen werden erhöht, nicht dringliche Operationen reduziert. 03.11.2020, 14.48 Uhr

(cza) Weil die Zahl der positiv auf Coronavirus getesteten Personen in den letzten Wochen stark zugenommen habe, sei davon auszugehen, «dass auch die Zahl der Hospitalisierungen in den nächsten Wochen weiter ansteigen wird», heisst es in einer Mitteilung das Luzerner Kantonsspital LUKS vom Dienstag. Die möglichst gute Bewältigung der Pandemie verlange von den Spitälern einen «sehr gezielten Umgang» mit den personellen sowie infrastrukturellen Ressourcen über eine lange Zeit.