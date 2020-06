Das Luzerner Restaurant Reussbad öffnet wieder: «Chez Thomas» an neuer Wirkungsstätte Ein erfahrenes Wirtehepaar sorgt im Restaurant Reussbad neu für das Wohl der Gäste und passt den Namen leicht an. Der Investor hält sich beim neuen Projekt eher im Hintergrund auf. Rainer Rickenbach 26.06.2020, 11.30 Uhr

Corinna (47) und Ralf (48) Thomas eröffneten das Restaurant Reussbad an der Stadtluzerner Brüggligasse am Dienstag, 30. Juni, wieder. Es war seit Februar nach dem Wechsel von Raphael Tuor zum Gasthof Krone in Blatten geschlossen. Der Name des traditionsreichen Gasthauses beim Nölliturm ist nun mit dem Zusatz «chez Thomas» versehen. «Als wir vor ein paar Monaten einen Augenschein vom Reussbad nahmen, waren wir gleich vom Charme der Räume des Lokals und dem Gartenrestaurant begeistert», sagt Ralf Thomas.

Das Wirtepaar Ralph und Cornelia Thomas mit Investor Mirko Stierli im neu renovierten Restaurant Reussbad.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 25. Juni 2020)

Die Stadt Luzern ist Eigentümerin der Liegenschaft und gab schliesslich dem erfahrenen Wirteehepaar den Zuschlag. Es führte zuvor 15 Jahre lang den Gasthof Kreuz in Dallenwil und danach drei Jahre lang das «Bam Bou chez Thomas» im Luzerner The Hotel. Im «Bam Bou» gab es für Chefkoch Thomas 15 «Gault-Millau»-Punkte.

Fische aus dem Vierwaldstättersee

Auf den Menukarten finden sich im mittleren Preissegment Bistrogerichte in speziellen Zubereitungsarten. Dazu zählen zum Beispiel Lammfilet, Kalbshacktätschli oder Rindsfilet. Mittagsmenus gibt es für 23 Franken. Spezialitäten wie edle Fische, Meeresfrüchte und Entenlebern sind am anderen Ende der Preisspanne angesiedelt. «Zudem bilden Fische einen Schwerpunkt unseres Angebotes. Wenn immer möglich stammen sie aus dem Vierwaldstättersee», sagt Ralf Thomas.

Die eigentliche Eröffnungsfeier ist auf Anfang September terminiert. Die späte Party hat ihren Grund in der Verunsicherung, die der Lockdown mit sich gebracht hatte.

Sanfte Expansionspläne

Verantwortlich für den Betrieb ist die Stitho AG. Die zweite Silbe steht für das Wirteehepaar Thomas, die erste für Mirko Stierli. Der ehemalige Mitinhaber des Versicherungsbrokers S&P Insurance Group und Sohn des früheren FCL-Präsidenten Walter Stierli tritt im Reussbad als Investor auf. Er ist nicht im Tagesgeschäft tätig, hilft aber bei konzeptionellen und unternehmerischen Arbeiten mit.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 25. Juni 2020)

«Ich kenne Corinna und Ralf Thomas von ihren früheren Wirkungsstätten her und bin überzeugt, dass sie am neuen Ort erfolgreich sein werden. Zumal die Stadt als Liegenschaftsbesitzerin eine absolut faire Partnerin ist», sagt Stierli. Zuerst gehe nun darum, sich im Reussbad zu etablieren. Mittelfristig schweben Stierli sanfte Expansionspläne vor. «Hausgemachte, qualitativ gute Teigwaren würden sich als Produkt dafür eignen. Das Reussbad bietet genügend Platz für die Herstellung», so Stierli. «Ich könnte mir vorstellen, Spaghettis oder Raviolis auch an guten Lagen in Luzern und Zug Lokale anzubieten.»