Das Luzerner Stadtparlament verlegt Sitzung wegen des Virus in den Kantonsratssaal Im engen Luzerner Rathaus lassen sich die Abstands-Regeln des Bundes kaum einhalten. Deshalb tagt der Grosse Stadtrat heute im Regierungsgebäude. Robert Knobel 12.03.2020, 10.28 Uhr

Die heutige Sitzung des Grossen Stadtrats Luzern findet statt – allerdings nicht am gewohnten Ort im Rathaus. Das wurde gestern Mittwoch entschieden. Grund sind die engen Platzverhältnisse im Rathaus: Parlamentarier, Besucher und Medienleute sitzen auf sehr kleinem Raum beieinander. Die aktuellen Abstandsvorgaben des Bundes könnten so kaum eingehalten werden. Deshalb wurde die Sitzung nun in den viel grösseren Kantonsratssaal verlegt. Dieser ist für 120 Parlamentarier ausgelegt – der Grosse Stadtrat zählt hingegen nur 48 Mitglieder. Selbst die fünf Stadträte, die für einmal am Regierungspult sitzen, tun dies mit grossem Abstand zueinander.