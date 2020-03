Das Luzerner Theater bleibt bis Ende April geschlossen Das Luzerner Theater stellt seinen Aufführung- und Probenbetrieb ein. Bereits gekaufte Karten werden vom Theater rückerstattet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den Betrag dem Theater zu spenden. Hugo Bischof 16.03.2020, 15.08 Uhr

Das Luzerner Theater ist wegen des Corona-Virus ab sofort geschlossen. Bild Corinne Glanzmann

Die vom Bundesrat am Freitag 13. März mit sofortiger Wirkung verfügte Anordnung im Rahmen der Massnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus führt zur Absage sämtlicher Vorstellungen am Luzerner Theater bis 30. April 2020. Das teilte die Leitung des Luzerner Theaters am Montagnachmittag mit. Aufgrund der beobachteten Entwicklungen und angeordneten Massnahmen zur Corona-Virus-Situation im In- und Ausland habe man frühzeitig eine Task Force zusammengestellt, so die Theaterleitung, welche die notwendigen Schritte zum Schutz des Publikums, der Mitarbeitenden und zur Eindämmung einer weiteren Ansteckungskette des Corona-Virus vorzubereiten, zu kommunizieren und umzusetzen.

Einige Produktionen werden verschoben

Im Luzerner Theater sind ab sofort bis 5. April auch alle Proben abgesagt. Die bereits fortgeschrittenen Produktionen «Eugen Onegin», «Tatort: Frankenstein» und «Tanz 32: I am who I am who I am» sollen gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt in einem Ersatzspielplan berücksichtigt werden.

Bereits gekaufte Karten werden vom Luzerner Theater zurückerstattet. Die Beträge können als direkter Geldbetrag oder in Form eines Gutscheins zurückerstattet werden. Das Publikum kann seine diesbezüglichen Wünsche über ein Formular auf der Theater-Website äussern. Besucherinnen und Besucher haben auch die Möglichkeit, «den Eintrittspreis Ihrer Karte zu spenden, indem sie auf eine Rückzahlung verzichten», sagt Severin Barmettler, Mediensprecher des Luzerner Theaters.

Gutschriften und Rücküberweisungen werden in Reihenfolge der Vorstellungsdaten in den nächsten Wochen abgearbeitet.

Wir danken Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

Die Billettkasse des Luzerner Theaters bleibt bis auf weiteres geschlossen. Telefonisch erreichbar ist sie von Montag bis Freitag zwischen 14.00 bis 17.00 Uhr unter +41 41 228 14 14 oder per Mail an kasse@luzernertheater.ch