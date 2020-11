Porträt Das Marroni-Häuschen in Kriens wird zum Hühnerstall Seit gut 13 Jahren hatte Rico Widmer, Luzerner Stadtoriginal, Marroni verkauft – zuletzt auf dem Krienser Dorfplatz. Jetzt geht er mit 75 Jahren in Pension. Sandra Monika Ziegler 20.11.2020, 11.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Was sein muss, muss sein», sagt Rico Widmer und fügt an: «Gesundheit geht vor.» Er ist einer der 35 Luzerner Stadtoriginale. Er müsse jetzt zu sich Sorge tragen und schauen, dass die Luft zum Atmen reicht. So hat seine Marroni-Verkaufskarriere auch aus gesundheitlichen Gründen ein Ende.

Vor gut 13 Jahren konnte er das Häuschen erwerben und verkaufte Marroni. Eine gute Entscheidung, wie er rückblickend sagt: «Das habe ich fixfertig gekauft, es war ein Ausstellungsstück und noch erschwinglich. Da hab ich Glück gehabt.»

Das Marronihaus auf dem Krienser Dorfplatz. Bild: Nadia Schärli (17. November 2020)

Jassen mit dem Tablet und gewinnen

Und jetzt hatte er wieder Glück. Denn für sein Häuschen fand er einen Kollegen, der ihm das abkauft. «Da hatte ich wieder riesig Glück», freut sich Marroni-Rico. Das Häuschen bleibe in Kriens und komme in den Schlund, wie er weiter erzählt. Das sei gut so, denn so könne er dort auch ab und zu einen Besuch abstatten. Doch im Schlund werden dereinst nicht etwa Marroni verkauft, sondern Hühner gehalten. Bis am 15. Januar muss es weg sein, so Widmer. Dazu werde aber ein Lastwagen mit Kranen gebraucht: «Das Häuschen ist an einem Stück und kann nicht zerlegt werden.»

Rico Widmer, Spitznamen «Häbedä». Bild: PD

Seit einiger Zeit sei er gemütlich zu Hause. Langweilig sei ihm aber nicht: «Ich habe vor Jahren ein Tablet geschenkt bekommen, da drauf kann ich jetzt jassen, sonst aber nichts. Es hätte aber mehr Spiele drauf.» Egal, er jasse nun tagein tagaus und habe schon grosse Übung darin und gewinne praktisch immer: «Das macht Spass, das ist ein Aufsteller. Und fluchen tu ich, als würden meine Kumpels mit am Tisch sitzen. Dabei bin ich allein mit dem Tablet.»

Seinen Spitznamen verdankt er der Polizei

Rico Widmer hat den Beinamen Häbedä. Wie kommt das? Er lacht und macht eine Pause: «Das ist sehr lange her. Vor etwa 60 Jahren, da war ich 15 oder 16 Jahre alt. Ich fischte ab morgens um sieben auf der Luzerner Seebrücke. An diesem Tag wurde ich immer wieder von der Polizei darauf hingewiesen, dass dies jetzt nicht erlaubt sei und sie haben mich sogar verwarnt. Ich hörte aber nicht hin und fischte einfach weiter.»

Als er dann gegen Mittag den Polizisten erneut erblickte und dieser sich ihm näherte, sei er in Richtung Floragarten abgehauen. Der Polizist lief ihm hinter her und schrie «Häbedä, häbedä » und das habe er selber auch getan und lautstark «Häbedä, häbedä » gerufen:

«Die Leute kamen gar nicht mehr nach, wer jetzt verfolgt wurde. Daher kommt der Name.»

Von den Krienser Stadtbehörden war zu erfahren, dass nach dem Abbau des Marronihäuschens vorerst mal Pause sei. Denn geplant sei, den Dorfplatz umzugestalten. Ob und wie künftig ein Marronihäuschen auf dem Dorfplatz oder auf anderem öffentlichen Grund in Kriens stehen wird, sei in Abklärung. Ein solcher Stand würde aber zu gegebener Zeit öffentlich ausgeschrieben werden.