Das Maskottchen der Winteruniversiade hört auf den Namen «Wuli» Am Mittwoch wurde das pinkfarbene Maskottchen der Winteruniversiade 2021 feierlich auf den Namen «Wuli» getauft. Gewählt hat den Namen die Öffentlichkeit. 29.01.2020, 16.10 Uhr

(lil) Im Rahmen der Biathlon Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften wurde das pinkzottelige Maskottchen mit der langen Nase am Mittwoch in der Lenzerheide «Wuli» getauft. Dies schreibt die Medienverantwortliche der Winteruniversiade. Der Name kombiniert die Anfangsbuchstaben von «Winter Universiade» und wird mit der typisch schweizerischen Endung «-li» verniedlicht. Er wurde per Online-Voting von der Öffentlichkeit auserkoren.