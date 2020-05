Das müssen Sie zum neuen Regime auf dem Luzerner Wochenmarkt wissen Einbahnsystem am Rathausquai, betreute Zugänge und Umplatzierungen: Der Einkauf auf dem Luzerner Wochenmarkt wird anders. Mario Lütolf von der Stadt sagt, worauf die Kunden achten müssen. Roman Hodel 05.05.2020, 15.59 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Blumenstand auf dem Rosengartplatz – Impression vom letzten Verkaufstag des Wochenmarkts vor dem Lockdown an der Reuss in Luzern.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern 17. März 2020)

Endlich wieder auf dem Wochenmarkt einkaufen – am nächsten Dienstag ist es soweit. Darauf freuen sich viele Luzerner. Sie müssen sich allerdings coronabedingt an einige Änderungen gewöhnen, wie der Stadtrat am Dienstag bekanntgegeben hat. Hier sind die Wichtigsten im Überblick:

Auf der rechten Reussseite gilt neu ein Einbahnsystem mit Zutritt vom Rosengart-Platz her (Weinstube Jakob), und Ausgang beim Rathaussteg. Der Ein- und Ausgang ist mit Absperrgittern versehen und wird von Zivilschützern betreut. Das Regime gilt sowohl für den Markt wie auch die Läden und Restaurants am Quai.«Es regiert aber der gesunde Menschenverstand», stellt Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen, klar. Wenn also jemand den Markt vom Rathaussteg her betreten wolle, werde die Person «höflich» darauf aufmerksam gemacht, die Stände doch bitte von der anderen Seite her aufzusuchen.«Falls es die Situation zulässt, erlaubt das System aber auch etwas Flexibilität», sagt er. Und wenn ich an einem Stand etwas vergessen habe, darf ich trotzdem zurück? «Selbstverständlich», sagt Lütolf. Der Grund für das Einbahnsystem ist klar: Möglichst wenig Menschenansammlungen. Denn am Rathausquai sind die Platzverhältnisse ohnehin schon eng.

zur Verfügung gestellt. Vor jedem Stand werden Bodenmarkierungen angebracht, damit die wartenden Kunden die Abstandsregel von zwei Metern einhalten.

Mario Lütolf Bild: Pius Amrein

Lütolf ist überzeugt, dass der Wochenmarkt mit diesen Anpassungen funktionieren wird: «Es ist eine pragmatische Lösung, die sich auf das Nötigste beschränkt.» In anderen Städten, mit denen man im Austausch sei, werde teils viel massiver in den Aufbau eingegriffen. «Teils findet der Markt dort neu auf zusätzlichen Plätzen oder an zusätzlichen Tagen statt – diese Verzettelung wollten wir bewusst nicht.» Umso wichtiger sei deshalb das Zusammenspiel von Händlern und Kunden. Lütolf sagt:

«Wir können die Besucher nicht an der Hand durch den Markt führen, aber wir gehen davon aus, dass sie bezüglich ihrem Verhalten eigenverantwortlich und dank den vergangenen Wochen Verständnis für die Schutzmassnahmen aufbringen und sehr sensibilisiert sind.»

Gemeint ist insbesondere das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln oder allenfalls auch das Tragen einer Maske. Lütolf sagt: «Die erste Bewährungsprobe ist am Dienstag – eine gewisse Anspannung ist da, aber wir sind guter Dinge.»

