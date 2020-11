Das neue Krienser SP-Präsidium will sich beim Kanton mehr Gehör verschaffen Kantonsrätin Pia Engler und Einwohnerrat Michael Portmann führen neu die Krienser SP. Sie wollen besser mobilisieren – und die Ideale der SP in finanziell schwierigen Zeiten umso mehr hochhalten. Stefan Dähler 07.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das neue Co-Präsidium der SP Kriens, Michael Portmann und Pia Engler, im Mattenhof. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 2. November 2020)

Nach der SP Schweiz und jener der Stadt Luzern setzt nun auch die Krienser Ortspartei auf ein Co-Präsidium. Pia Engler (47), Kantonsrätin seit 2019 und Sozialarbeiterin, hat kürzlich gemeinsam mit Michael Portmann Orlowski (47), Einwohnerrat seit 2016 und Kantilehrer, die Parteileitung übernommen. Sie folgen auf Raphael Spörri, der den in den Stadtrat gewählten Cla Büchi als Fraktionschef abgelöst hat.

«Der Austausch untereinander hilft, um ausgereiftere Entscheide fällen zu können», begründet Engler den Entschluss für das Co-Präsidium. Die beiden erhoffen sich einen Gewinn daraus, dass Engler in der kantonalen und Portmann in der kommunalen Politik tätig ist. Engler:

«Unsere Netzwerke und Informationen ergänzen sich. Das soll uns ermöglichen, städtische Themen beim Kanton stärker einzubringen, denn viele kantonale Entscheide belasten die städtischen Finanzen.»

Beispiele seien etwa die Aufgaben- und Finanzrefom AFR 18 oder die Diskussion um die Abschaffung der Billettsteuer. Auch eine Rolle spielte, dass beide beruflich stark eingebunden sind und auch Kinder haben. «So können wir uns die Arbeit aufteilen», sagt Portmann. Er werde sich tendenziell eher um die Administration kümmern, Engler um die Öffentlichkeitsarbeit.

Ein weiteres Ziel, dass sich die beiden gesetzt haben, ist, Leute stärker in die Parteiarbeit einzubinden, die kein Mandat haben. «Vor den Wahlen suchen wir jeweils mit grossem Aufwand Leute, die auf unserer Liste kandidieren wollen», sagt Engler. «Doch danach verlieren wir jene, die nicht gewählt worden sind, aus den Augen.» Hier gebe es Verbesserungspotenzial. «Wir wollen diese Leute an uns binden, etwa durch die Mithilfe bei Aktionen. So werden diese auch bekannter, was deren Chancen steigert, das nächste Mal doch gewählt zu werden.»

Von den Grünen überholt

Bei den letzten Wahlen im Frühling konnte die SP ihre 5 Sitze im 30-köpfigen Einwohnerrat sowie den Sitz im Stadtrat halten. Allerdings wurde sie von den Grünen überholt. «Grundsätzlich ist es positiv, wenn die Linke stärker wird», sagt Engler dazu. Aber klar, auch die SP wolle wachsen. Es sei bedauerlich, dass es nicht gelungen ist, von der Klimadiskussion zu profitieren, zumal man sich ja auch stark für Nachhaltigkeit engagiere. Ist die SP im Vergleich zu den Grünen, die sich in Kriens oftmals pointiert äussern, zu brav? Portmann:

«Das sehe ich nicht so, schliesslich haben wir mit dem Zweierticket bei den Stadtratswahlen oder der Forderung, bei der Pilatus-Arena die volle Mehrwertabgabe zu verlangen, wichtige Akzente gesetzt.»

Man habe aber einen anderen Stil, und das werde auch so bleiben. «Wir wollen überlegte, an der Sache orientierte Politik machen», sagt Engler. «Wir müssen den Leuten aber besser aufzeigen, welche Ergebnisse die SP erzielt.» Gerade jetzt – die Stadt Kriens steht vor einem Sparpaket und einer Steuererhöhung – sei es umso wichtiger, dass die SP ihre Werte einbringt. «Der soziale Gedanke ist zentral: Armutsbekämpfung oder die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie», sagt Portmann. So müsse man bei Sparmassnahmen aufzeigen, welche Folgen diese haben. Engler nennt folgendes Beispiel: «Wird etwa die Jugendarbeit gestrichen, fällt die Prävention weg und gibt es einen Zulauf beim Kinderschutz.»

Portmann: Es wird nicht realistisch budgetiert

Ein wichtiges Thema seien auch transparente Finanzen. «Die Verwaltung muss jedes Jahr geplante Leistungen streichen, weil sonst das Budget nicht eingehalten werden kann», sagt Portmann. Ein Beispiel waren etwa Massnahmen zur Arbeitsintegration 2019. «Die Stadt muss endlich realistisch budgetieren.» In der Budgetdebatte am Donnerstag forderte die SP im Einwohnerrat eine weitergehende Steuererhöhung als der Stadtrat, konnte sich aber nicht durchsetzen und bewilligte am Ende das Budget, um dessen Scheitern zu verhindern. Man werde aber weiterhin die Stärkung der Einnahmen fordern.

Weiter will die SP sich für lebenswerte Siedlungen und die Gleichstellung einsetzen. Wünschenswert wäre auch, wenn es wieder wie vor 2016 eine aktive Krienser Juso gäbe. Eine Jungpartei aufzubauen, sei aber schwierig. «Die Sogwirkung der Zentren wie etwa der Stadt Luzern auf Junge ist gross», sagt Engler. «Sie denken zudem nicht in Gemeindegrenzen», fügt Portmann hinzu. Dennoch wäre der Aufbau einer Plattform, in der sich Junge in Kriens einbringen können, wünschenswert. «Das muss nicht unter dem Label Juso sein, es kann auch eine überparteiliche Aktion sein.»