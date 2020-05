Das neue Willisauer Bier «Rocks» wird vor den Augen der Gäste gebraut Mit der Marke «Rocks» stellt der Willisauer Werner Bossert ein Mainstreambier her. Die Brauerei steht in der Bar des «Sport Rock» auf kleinstem Raum. Roger Rüegger 10.05.2020, 17.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Mit der Wiedereröffnung der Restaurants nach dem Lockdown wird in Willisau auch ein brandneues Bier ausgeschenkt. Das «Sport Rock» braut seit wenigen Wochen das 1. Willisauer Huusbier. Die Brauanlage ist in der Bar installiert und für die Gäste gut sichtbar:

Werner Bossert ist Bierbrauer und Mitinhaber des Sport Rock.

Bild: Nadia Schärli (Willisau, 6. Mai 2020)

Das Malzgetränk mit dem Namen «Rocks» wird ausschliesslich im Haus ausgeschenkt. Werner Bossert ist Brauer und mit Dani Hüsler Inhaber des Sport Rock. Der 51-jährige Vater zweier Töchter und eines Sohnes ist ein Bierliebhaber.

Über 1000 Brauereien in der Schweiz registriert

Solche gibt es in unserem Land viele. 2019 lag der Bierkonsum pro Kopf bei 54,8 Litern, 2018 wurden 55 Liter getrunken, 2011 waren es 57,3 Liter. Während der Durst nach Bier leicht abgenommen hatte, legte die Produktion zu. Beim Schweizer Brauerei Verband (SBV) waren 2019 deren 1132 biersteuerpflichtige Brauereien registriert. Das sind mehr als doppelt so viele 2014 (483). Die Kleinbrauereien, die weniger als 400 Liter für den Eigengebrauch produzieren nicht mitgerechnet.

Die Brauereidichte in der Schweiz ist also bemerkenswert. Was bewog Bossert dennoch, ein eigenes herzustellen? «Weil ich gerne Bier trinke, weil ich mich seit Jahren mit dem Handwerk des Bierbrauens auseinandersetze und weil es ein gutes Marketingkonzept ist, wenn wir vor den Augen unserer Kundschaft Bier in unserer Brauanlage herstellen und dieses direkt via sichtbarer Pipeline an die Bar führen. Wir sind zudem die einzige Gasthausbrauerei in der Luzerner Landschaft oder zumindest im Hinterland», sagt Bossert, während er zwei Gläser des naturtrüben Gerstensafts direkt aus einem 700-Liter-Lagertank zapft.

Bossert will ein Bier brauen, das allen schmeckt, wie er sagt. Bild: Nadia Schärli (Willisau, 6. Mai 2020)

Das Brauereihandwerk hat er bei verschiedenen kleineren Brauereien, hauptsächlich aber bei Martin Annen, der seit 2011 in seiner «Horseshoe Bar» in Oberarth das eigene Bier braut, gelernt. «Die Geschichte des Bieres interessiert mich, ich habe darüber viel Literatur gelesen», beschreibt er seinen Antrieb.

Die teilautomatisierte Braumaschine hat die österreichische «Flecks Brauhaus Technik» hergestellt. Werner Bossert betont:

«Für die Brauanlage steht uns nur eine Fläche von 2,5 auf 5 Meter zur Verfügung. Die Österreicher haben sie nach meinen Angaben konstruiert, geliefert und montiert.»

Neben dem Sudhaus, Lauterbottich, Heisswasserboiler und Aussenkocher sowie den zwei Lagertanks im Gasthaus, stehen im Keller noch zwei weitere 700-Liter-Tanks. Bossert war sowohl bei der Montage wie auch beim ersten Brauprozess aktiv beteiligt. «Der Senior des Herstellers hat 40 Jahre Erfahrung im Herstellen von Brauanlagen wie auch im Brauen selber. Nach einem Rezept, das nur er und ich kennen, wird in Willisau künftig Bier gebraut», sagt der Willisauer.

Handarbeit und Maschine im Zusammenspiel

Von den jährlich in der Schweiz konsumierten 4,7 Millionen Hektoliter Bier steuern die Willisauer vom Sport Rock 200 Hektoliter bei. Im Gegensatz zu vielen anderen Mikrobrauereien will Bossert mit Rocks kein Nischenprodukt produzieren, sondern ein Mainstreambier ausschenken, das an Ort und Stelle hergestellt wird und das allen schmeckt, wie er betont.

Bereits haben sich rund 20 Kleingruppen von Bierliebhabern zu einer Degustationen im Sport Rock eingefunden. Bossert unterstreicht, dass das Bier bis jetzt bei allen gut angekommen sei, weshalb er überzeugt ist, dass das Produkt auch bei den Sport Rock Gästen einschlägt.

Im Sport Rock werden rund 200 Hektoliter Bier im Jahr gebraut. Bild: Nadia Schärli (Willisau, 6. Mai 2020)

Gebraut wird - je nach Konsumverhalten der Sport-Rock-Gäste - zirka alle zwei Wochen. Ein Sud benötigt 8 Stunden. Weil es eine teilautomatisierte Anlage ist, hat Bossert nur rund zwei Stunden Handarbeit zu verrichten, danach läuft der Prozess automatisch. Störungen wie etwa Temperaturschwankungen werden dem Brauer aufs Smartphone übermittelt.