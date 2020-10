Das Rundwegprojekt um den Baldeggersee steht kurz vor einer Lösung Am Westufer des Baldeggersees ist ein durchgehender Rundweg geplant. Seit Jahren wird über die Streckenführung gerungen. Nun scheint der Gordische Knoten durchschlagen. Reto Bieri 26.10.2020, 20.03 Uhr

Man habe eine Lösung gefunden, hinter der alle Beteiligten stehen können, teilten die Gemeinde Römerswil und der Verein Rundweg Baldeggersee am Montagnachmittag mit. Der Gemeinderat Römerswil habe sich ein weiteres Mal mit den vom neuen Weg direkt betroffenen und angrenzenden Grundeigentümern zusammengesetzt, heisst es in der Mitteilung weiter. «Dabei wurde über die bereits mit ihnen vorbesprochene Linienführung diskutiert und schliesslich informiert, dass man diesen Wegabschnitt nun umsetzen will.»

Der Abschnitt im Bereich Tempikon in Blickrichtung Retschwil. Bild: Pius Amrein (11. Juli 2018)

Offener Brief hat Druck gemacht

Römerswil reagiert damit auf einen offenen Brief des Vereins vom 7. Juli. Dieser hatte seinem Ärger Luft gemacht, weil insbesondere die Gemeinden Römerswil und Hitzkirch nicht vorwärtsmachten (wir berichteten). Der Verein plant den Rundweg am Westufer im Auftrag der vier Seeanstössergemeinden. Am Ostufer besteht der Rundweg bereits seit vielen Jahren.

Der Druck hat anscheinend genützt, die Gemeinden haben sich bewegt. Konkret soll der Rundweg vom Hitzkircher Ortsteil Retschwil bis kurz vor der Liegenschaft Tempikon direkt entlang des Baldeggersees führen. Dazu wird der bestehende Trampelpfad zu einem 1,20 Meter breiten Wanderweg ausgebaut. Ab Tempikon, das zur Gemeinde Römerswil gehört, erfolgt der Weg entlang der bestehenden Strasse bis Nunwil, ebenfalls zu Römerswil gehörend. Auf der Seefeldstrasse von Nunwil bis Baldegg bei Hochdorf erfolgt der Rundweg auf der bestehenden Strasse. Mit der Linienführung entlang der Strasse könne der Gemeinderat auch die Forderungen einer Petition erfüllen. Bewohner von Nunwil forderten 2016 eine Verbesserung der Schulwegsicherheit der Kinder aus Nunwil und Tempikon.

Die Wegführung in der Gemeinde Römerswil, schwarz eingezeichnet. Bild: PD

In Hitzkirch verläuft der Weg nicht entlang des Ufers

Auf Nachfrage zeigt sich der Römerswiler Gemeindepräsident Urs Schryber zuversichtlich. Die Mehrheit der Römerswiler Grundeigentümer stimme einer Lösung zu, beziehungsweise niemand habe bei einem Treffen vor rund zwei Wochen etwas gegen den Rundweg eingewendet. In Stein gemeisselt sei noch nichts, betont Schryber. Es seien erst mündliche Zusagen gemacht worden. Ob es Einsprachen gibt, werde man im nachfolgenden Baugesuchsverfahren sehen. Dieses soll nächstens erarbeitet werden.

Anders sieht es beim Abschnitt zwischen den Hitzkircher Ortsteilen Stäfligen und Retschwil aus. Der Weg wird nicht wie ursprünglich geplant am Ufer verlaufen. Der Gemeinderat Hitzkirch verzichte darauf. «In diesem Abschnitt ist für ihn der Widerstand der Landeigentümer zu gross und ein Weg besteht bereits entlang der Strasse», heisst es in der Mitteilung. Der Gemeinderat habe aber beschlossen, für das rund 200 Meter lange Teilstück bei der Badi Gelfingen im Herbst 2021 eine Lösung zu präsentieren.

Ufernaher Weg ist arg geschrumpft

Damit ist klar: Mit der präsentierten Lösung ist der ufernahe Weg arg geschrumpft. Rund 2,1 Kilometer des insgesamt 5,7 Kilometer langen Rundwegs am Westufer hätten ursprünglich nahe am Ufer entlang führen sollen. Jetzt sind es noch 800 Meter. Die Gefühle beim Verein Rundweg Baldeggersee sind deshalb gemischt. «Einerseits sind wir enttäuscht, weil ein uralter Wunsch der Seetaler Bevölkerung nicht vollständig erfüllt wird», sagt Präsident Urs Meyer. Andererseits sei man erfreut, weil mit der vorgesehenen Lösung ein wesentlicher Vereinszweck erfüllt wird, nämlich die Realisierung eines durchgehenden Rundweges um den Baldeggersee. Meyer sagt:

«Da die meisten betroffenen Grundeigentümer wie auch Pro Natura hinter der vorgeschlagenen Lösung stehen, sollte einer baldigen Realisierung nichts mehr im Weg stehen.»

Dass sich die Naturschutzorganisation zu dieser Lösung bekennt, bestätigt Samuel Ehrenbold, stellvertretender Geschäftsführer von Pro Natura Luzern. Man habe die Zusage aber an Bedingungen geknüpft. Der Weg ab Retschwil wird neu nicht ganz bis zur Liegenschaft Tempikon führen, sondern geht vorher zur Strasse hoch. «Grund ist eine Reservatszone, ein sehr wertvoller Uferbereich», sagt Ehrenbold. Zudem muss der Ausbau des Trampelpfads in der Naturschutzzone mittels Ersatzfläche kompensiert werden. Ein künftiger Ausbau des Weges oder weiterer Infrastruktur wie Stege oder Feuerstellen ist nicht erlaubt.

Auch Ehrenbold bescheinigt dem Projekt, dass es einen Schritt vorwärts gekommen ist. Der Weg führt zwar durchs Naturschutzgebiet, im Sinne eines Kompromisses biete man aber Hand für eine Lösung. «Sofern dann die Bedingungen ohne Abstriche erfüllt werden können.»