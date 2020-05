Bildstrecke Das Schulhaus Emmen Dorf wird 100-jährig – und verbringt seinen runden Geburtstag ohne Schüler Am 2. Mai 1920 wurde das Schulhaus Emmen Dorf eröffnet – als drittes Schulhaus in der Gemeinde. Derzeit ist es verwaist, die geplante Feier zum 100-Jahre-Jubiläum musste abgesagt werden. Beatrice Vogel 06.05.2020, 14.21 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Das Schulhaus Emmen Dorf an der Pestalozzistrasse in Emmen wird 2020 hundert Jahre alt. Der Bau ist weitestgehend original - eine umfassende Sanierung erlebte das Schulhaus in seinen hundert Jahren nie. Derzeit sind die Schulzimmer wegen der Corona-Massnahmen unbenützt ... ... erst ab 11. Mai wird hier wieder unterrichtet. Auch der Spielplatz ist verwaist ... ... sowie der Aufenthaltsraum der Tagesstrukturen. Ursprünglich war für den 1./2. Mai ein Jubiläumsfest geplant gewesen, das nun ausgefallen ist. Erbaut wurde das Schulhaus Emmen Dorf Ende des Ersten Weltkriegs. Die Architektur von Alfred Möri (1880–1936) und Karl-Friedrich Krebs (1880–1945) vereint verschiedene Stilrichtungen. Am Schulhaus gibt es an mehreren Stellen verspielte figürliche Elemente, wie dieses Relief über dem Eingangsportal ... ... oder dieses Säulenkapitell mit kämpfenden Hähnen. Die erste Schule in Emmen Dorf 1808 im Sigristenhaus. Benutzt wurde dieser Vorgängerbau bis 1920, abgerissen wurde er 1949 für die Erweiterung des Friedhofs. Denkmal für Kaspar Steiner, Sigrist und erster Lehrer in Emmen - im Hintergrund das heutige Schulhaus. Noch keine Spur vom Coronavirus: Fröhliche Schüler beim Schulhaus Emmen Dorf im Juni 2003.

Am 2. Mai jährte sich die Eröffnung des Schulhauses Emmen Dorf zum hundertsten Mal. Wie es das Schicksal will, stand es an diesem Tag aber leer: Die Schulen dürfen wegen der Coronakrise erst am 11. Mai wieder öffnen. Deshalb wurde auch das auf den 1./2. Mai angesetzte Jubiläumsfest abgesagt. «Leider haben wir keine Kapazität, das Fest an einem anderen Datum durchzuführen. Wir werden das Jubiläum aber schulintern im Herbst feiern, damit die Kinder ihre Produktionen, die sie geprobt haben, trotzdem zeigen können», sagt Schulleiterin Liliane Wiler.

Nach den Schulhäusern Sprengi (1876) und Krauer (1911) war jenes in Emmen Dorf das dritte Schulhaus der Gemeinde Emmen, das neu erstellt wurde. Doch schon vorher wurde in Emmen Dorf unterrichtet, gemäss dem Emmer Historiker Kurt Messmer im sogenannten Sigristenhaus. Dieses stand seit 1808 neben der Kirche und musste 1949 der Erweiterung des Friedhofs weichen.

Das Sigristenhaus an der Seetalstrasse, in dem bis 1920 unterrichtet wurde. PD

Emmen Dorf war vor der Industrialisierung der traditionelle Ortskern der Gemeinde. Neben der ersten Schule im Sigristenhaus besass es auch die erste grosse Kirche. Doch Anfang des 20. Jahrhunderts erlebte der junge Ortsteil Emmenbrücke einen regelrechten Wachstumsschub. Mit der Verlängerung der Tramlinie von Luzern nach Emmenbrücke und der Eröffnung der Viscose-Fabrik 1906 war plötzlich Gerliswil der Ort, wo die Musik spielte. Dies hatte zur Folge, dass die Emmen-Dörfler sich ein wenig abgehängt fühlten – und Ansprüche stellten, wie Kurt Messmer ausführt: «Bereits bei der Einweihung des Krauerschulhauses 1911 musste der Gemeinderat versprechen, dass auch Emmen Dorf sein eigenes Schulhaus bekomme.»

Als die Gemeinde Emmen noch Geld hatte

Der Schulhausbau begann 1918, just am Ende des Ersten Weltkriegs. «Mit Blick auf die damalige Teuerung und die weitverbreitete Not ist das erstaunlich», sagt Kurt Messmer. «Aber namentlich die junge Viscose florierte enorm und konnte die Zahl ihrer Mitarbeitenden in jenen Jahren mehr als verdoppeln.» Gemäss der alten Gemeindegeschichte von Emil Weibel («Gemeinde Emmen» von 1953) soll der Bau des Schulhauses Emmen Dorf rund 741'000 Franken gekostet haben - veranschlagt seien lediglich 270'000 Franken gewesen. «Doch die Gemeinde gewährte den verlangten Nachtragskredit willig. Die bedenklich angewachsene Bauschuld konnte, dank guter Steuererträgnisse, rasch getilgt werden», heisst es bei Weibel.

Als das Schulhaus am 2. Mai 1920 der Öffentlichkeit übergeben wurde, glaubte man, der grosszügige Bau würde auf Jahrzehnte hinaus der Schülerzahl gerecht werden. Das Bevölkerungswachstum zwang die Gemeinde aber bereits 1950, das Schulhaus mit zusätzlichen Zimmern, einer Turnhalle und einem Kindergarten zu erweitern. Doch bald herrschte wieder Platznot. Erst der Bau des Meierhöflischulhauses 1956 brachte ein wenig Entlastung. 1968 besuchten 500 Schüler in 13 Klassen den Unterricht in Emmen Dorf. Klassen mit rund 40 Schülern waren die Regel. Heute gibt es zwölf Primarklassen und vier Kindergärten. Total frequentieren 270 Schülerinnen und Schüler aus dem Einzugsgebiet zwischen Waldibrücke und Meierhöfli das 100-jährige Schulhaus.

Erbaut von den Viscose-Hausarchitekten

Erbaut wurde das Schulhaus Emmen Dorf von den Luzerner Architekten Alfred Möri (1880–1936) und Karl-Friedrich Krebs (1880–1945). Ihr bekanntestes Bauwerk ist die Lukaskirche in Luzern, daneben stammen das «Rote Haus» auf dem EWL-Areal, die Eisenbahnersiedlung Obergeissenstein und das Parkhotel Weggis von ihnen. Laut Kurt Messmer waren sie seit der Fabrikgründung die Hausarchitekten der Viscose und blieben es über Jahrzehnte hinweg. Auch die Direktorenvilla im Sonnenhofquartier ist ein Werk von Möri und Krebs - und möglicherweise das Tramhüsli.

«Architektonisch ist das Schulhaus Emmen Dorf ein interessanter Bau, weil er – typisch für jene Jahre – mehrere Stilrichtungen vereint», sagt Kurt Messmer. Der monumentale Eingangsbereich mit Säulen hat klassizistische Züge, während der elegante Mittelteil mit den gleichmässigen Fensterbändern in die Moderne weist. Das Dach mit dem wuchtigen Dreieckgiebel, der noch mit hölzernen Fensterläden ausgestattet ist, erinnert derweil an ein Bauernhaus. Einen gleichartigen Dachaufbau realisierten Möri und Krebs bereits 1913 beim Schulhaus Ruswil. Eine Besonderheit am Emmer Schulhaus sind die verspielten figürlichen Bauelemente, etwa die Säulenkapitelle mit Stierköpfen und Hähnen, oder auch das Relief über dem Eingangsportal, das zwei Kinder bei bäuerlichen Arbeiten zeigt.