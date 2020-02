Bildstrecke Das Städtli Willisau wurde an der Jubiläums-Fasnacht zur Festhütte Zum 25. Mal hat am Sonntag die Städtlifasnacht Willisau stattgefunden. Die Zuschauer erlebten mit 36 Umzugsnummern viel Abwechslung. Yvonne Imbach 16.02.2020, 19.17 Uhr

Mit viel Farbe und Getöse: Die Napfruugger Willisau an der Jubiläumsfasnacht im Städtli. Bild: Philipp Schmidli (Willisau, 16. Februar 2020)

Die Fasnacht beginnt im Städtli Willisau traditionell bereits am Sonntag vor dem Schmutzigen Donnerstag mit der von der Karnöffelzunft Willisau organisierten Städtlifasnacht. Die 25. Durchführung begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche. Direkt danach wurde das Städtli in eine Festhütte verwandelt. Unter zahllosen, zwischen den Dächern gespannten Riesenkonfetti und mit bunten Fahnen spielten die geladenen Guuggenmusigen aus der Region dem Publikum auf.