«Das Tierwohl steht an erster Stelle»: Weshalb Adoptionen von Tieren während Corona problematisch sein können Die Coronapandemie schränkt unser Sozialleben ein. Daher vereinsamen viele Leute. Die Anfragen nach Haustieren nehmen entsprechend zu. Darin verbergen sich Fallstricke, heisst es aus Fachkreisen. Pascal Studer 08.05.2020, 20.10 Uhr

Die Hündin Gloria im Tierheim an der Ron.

Bild: Manuela Jans-Koch (Root, 8.Mai 2020)

Knapp acht Wochen ist es her, seit der Bundesrat die «ausserordentliche Lage» gemäss Epidemiengesetz ausgerufen hatte. Seither gilt: Kontakte minimieren, auf Berührungen weitgehend verzichten und manchmal sogar, sich vollständig zu isolieren – insbesondere, wenn man zu der Risikogruppe gehört.

Um glücklich zu sein, braucht der Mensch jedoch Berührungen. Dies geht aus der Haptik-Forschung hervor. Weil man sich in Zeiten von Corona jedoch dadurch dem Risiko aussetzt, angesteckt zu werden, suchen die Leute Alternativen.

Nachfrage nach Tieren steigt

Eine Katze aus dem Tierheim an der Ron im vergangenen Sommer. Archivbild: Corinne Glanzmann, Root,

17. Juli 2019

Dies könnten Haustieren sein. Wer beispielsweise eine Katze streichelt, stimuliert damit nämlich sowohl die eigenen als auch die Bedürfnisse des Tieres. Das Kraulen am Tierhals, das zufriedene Schnurren: Es ist wohltuend – sowohl für den Menschen als auch für den Vierbeiner.

Gab es in den letzten Wochen daher mehr Adoptionen von Haustieren? Petra Roos ist Betriebsleiterin des Tierheims an der Ron in Root. Sie sagt: «Wir haben eindeutig mehr Anfragen erhalten.» Genau quantifizieren könne sie den Anstieg jedoch nicht – signifikant sei er allerdings mit Sicherheit. Roos führt aus: «Vor allem haben die Leute grosses Interesse an Katzen gezeigt. Aber auch für Hunde und Kleintiere gab es Anfragen.»

Petra Roos, Leiterin des Tierheims an der Ron, mit einer Hasenfamilie. Bild: Manuala Jans-Koch (Root, 8. Mai 2020)

In den vergangenen Wochen war oft unklar, ob Tiere zu einer Verschlimmerung der Coronapandemie beitragen. Auch wenn akademisch kein eindeutiger Konsens vorherrscht, geht die Forschung davon aus, dass Tiere nicht ansteckend sind.

Diese Meinung vertritt man auch beim Veterinärdienst des Kantons Luzern. Der stellvertretende Kantonstierarzt Tobias Frink sagt: «Es liegen derzeit keine Hinweise vor, dass Haustiere dazu beitragen, das Virus zu verbreiten.» Zwar seien weltweit Einzelfälle bekannt, bei denen sich Haustiere mit dem Covid-19-Virus infizierten. Dennoch könne man bei derzeitigem Wissensstand davon ausgehen, dass Tiere kein Infektionsrisiko für den Menschen darstellen und keine Rolle bei der Verbreitung des Virus spielen. Frink stellt klar: «Selbst für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass Haus- oder Nutztiere das Virus in sich tragen sollten, stellen sie kein gesundheitliches Risiko für den Menschen dar.» Grundsätzliche Hygieneregeln seien trotzdem einzuhalten.

Wer ein Haustier will, muss warten

Auch wenn sich Petra Roos grundsätzlich freut, dass immer mehr Leute ein Haustier haben wollen, vermittelt sie derzeit keine Tiere. «Aufgrund der Massnahmen des Bundesamts für Gesundheit dürfen wir das auch gar nicht», sagt sie. So kann das Tierheim erst wieder Adoptionen bewilligen, wenn die Öffnung der Läden weiter fortgeschritten ist. «Dies ist am 11. Mai der Fall», sagt Roos.

Doch selbst ohne BAG-Vorschriften würde sie derzeit von Tieradoptionen absehen. Der Grund: Roos will sicherstellen, dass die Vierbeiner «ein Zuhause für immer» hätten. Sie erklärt: «Es kann sein, dass gewisse Personen aufgrund ihrer Einsamkeit, die sie während der Coronapandemie verspüren, ein Tier adoptieren wollen.» Ist das Virus jedoch überstanden, drohe den Tieren die Rückgabe ins Heim. «Das wäre für das Tierwohl nicht gut», sagt Roos.

Auch das Tierheim an der Ron musste die letzten Wochen schliessen und öffnet am Montag nach dem Lockdown wieder. Bild: Manuala Jans-Koch (Root, 8. Mai 2020)

Dies findet auch Rosanna Hill. Die Präsidentin des Tierschutzbunds Innerschweiz sagt: «Ich verstehe, dass es gerade während der Coronapandemie schön sein kann, ein Kuscheltier zu haben.» Doch ihre Erfahrung zeige, dass viele Tiere bereits nach kurzer Zeit ins Heim zurückgebracht oder gar ausgesetzt würden. «Daher empfehle ich den Tierheimen, die Anfragen rigoros zu prüfen», betont Hill.

Wenn Tiere psychisch krank werden

Die Tragweite des Entscheids, sich ein Haustier zuzulegen, ist weitreichender, als viele Menschen glauben. Wer sich etwa dazu entschliesse, einen Hund oder eine Katze zu adoptieren, gehe mit dem Lebewesen eine Partnerschaft ein. Das sagt Verhaltenstierärztin Christina Sigrist. Sie ist Expertin auf dem Gebiet und hat 2007 unter anderem an der Vetsuisse Fakultät in Bern zum Thema «Persönlichkeitstest für Tierheimhunde» doktoriert. «Hat sich zwischen Mensch und Tier eine vertrauensvolle und sichere Beziehung etabliert, kann eine Rückgabe ans Heim für das betreffende Tier sehr problematisch sein», erklärt Sigrist. Sie sagt:

«Ein Abbruch einer Beziehung kann für das Tier dieselben Folgen haben, wie wenn eine Partnerschaft zwischen zwei Menschen in die Brüche geht.»

Petra Roos mit der Hündin Gloria im Tierheim an der Ron. Bild: Manuala Jans-Koch (Root, 8. Mai 2020)

So sei gerade bei Katzen und Hunden das emotionale Empfindungsvermögen sehr ausgeprägt und näher an der menschlichen Gefühlswelt, als viele denken. «Trennungen von menschlichen Sozialpartnern und Bezugspersonen können bei diesen Tieren sogenannte Trennungsangst, posttraumatische Belastungs- und andere Angststörungen, aber auch Depressionen auslösen.»

Tierschutzgesetz schreibt vor: Die Würde des Tieres muss geachtet werden

Auch die darauffolgende Behandlung ist bei den Tieren ähnlich wie bei den Menschen. «Stellen wir beispielsweise an der Körperhaltung, dem mimischen Ausdrucksverhalten oder dem allgemeinen Verhalten fest, dass es dem Tier nicht gut geht, greifen wir manchmal auf eine medikamentöse Behandlung zurück.» Im Klartext: Leiden Tiere aufgrund ihren Trennungen von Menschen an einer psychischen Krankheit, verschreiben Verhaltenstierärztinnen und -tierärzte mitunter Psychopharmaka wie beispielsweise Antidepressiva. Sigrist:

«Wir sind also eher Tierpsychiater als lediglich Tierpsychologen.»

Seriöse Tierheime sehen daher im Moment davon ab, Tiere zur Adoption freizugeben. Sigrist fügt an, dass dies unter Umständen ohnehin widerrechtlich sei. «Im Tierschutzgesetz ist der Grundsatz verankert, dass ein einseitiger Missbrauch des Tieres nicht rechtens ist.» So steht im schweizweit geltenden Gesetz, dass «der Eigenwert des Tieres im Umgang mit ihm geachtet werden muss».