Reaktionen Präsident der City Vereinigung Luzern zur Ladenschliessung: «Das überleben einige Betriebe nicht» Die verschärften Coronamassnahmen stossen bei Luzerner Gewerbeverbänden auf Unverständnis. Der Bundesrat agiere widersprüchlich. Alexander von Däniken und Lukas Nussbaumer 13.01.2021, 17.28 Uhr

Kleider oder Schmuck einkaufen – das wird ab Montag für sechs Wochen nicht möglich sein, auch nicht in Luzerns Innenstadt. Bild: Patrick Hürlimann (29. Dezember 2020)

Die Ladenschliessung ab Montag trifft Dutzende Betriebe in der Stadt Luzern. Die Nachricht kam «völlig unerwartet», sagt Josef Williner, Präsident der City Vereinigung Luzern. «Es ist zwar eine Katastrophe, aber die Gesundheit hat trotz allem oberste Priorität.» Die Läden hätten sich bisher tadellos an die Schutzkonzepte gehalten. «Keine einzige negative Rückmeldung haben wir diesbezüglich von der Gewerbeaufsicht erhalten.» Seit Monaten erlebe der Detailhandel eine Achterbahnfahrt – ein Ende sei noch nicht absehbar.

Das gelte auch für die Zukunft der Betriebe:

«Ich befürchte, dass einige Betriebe diese verschärften Massnahmen nicht überleben werden.»

Die Lockerungen bei der Härtefallregelung seien zwar wichtig und notwendig. Doch die finanzielle Not sei in einigen Betrieben gross. Nur schon bei den Mieten sei das Entgegenkommen durch die Eigentümer nicht selbstverständlich. Eine grössere Solidarität erhofft sich Williner durch die Bevölkerung, indem sie online die lokalen Geschäfte und sobald möglich auch wieder physisch das lokale Angebot unterstützt. Hoffnung setzt Williner auch auf verbindliche finanzielle Hilfen durch die Behörden und auf eine erfolgreiche und rasche Impfkampagne.

Läden geschlossen, aber Tankstellenshops länger offen

Bei Rolf Bossart, Geschäftsführer des Detaillistenverbands des Kantons Luzern, lösen die Entscheide des Bundesrats «Kopfschütteln und Unverständnis» aus. Für ihn sind die Schliessung der Läden ab Montag und die gleichzeitig erlaubte Wiederöffnung von Tankstellenshops und Kiosks ab 19Uhr und sonntags «ein Widerspruch, der einer nun von der Schliessung betroffenen Boutiquebesitzerin nur schwer zu erklären ist».

Die Erleichterungen bei den Härtefällmassnahmen seien zwar «gut gemeint», doch sie würden «längst nicht alle Ausfälle abdecken». So müssten die Betriebe die Sozialleistungen für ihre Mitarbeiter ja weiter bezahlen. Das Sprachrohr der Luzerner Detaillisten sagt:

«Viele Leute sind am Verzweifeln, denn den kleinen Unternehmen helfen die Massnahmen des Bundes auf lange Zeit nicht.»

Zweifel an Wirkung der Massnahmen

Die Nachrichten aus Bundesbern überraschen Gaudenz Zemp zwar nicht. Freude lösen sie beim Direktor des KMU- und Gewerbeverbands Kanton Luzern aber auch nicht aus. «Verschärfungen wie das Verlängern der Zwangsschliessung von Restaurants und neue Massnahmen wie das Schliessen von Läden werden der Wirtschaft einen argen Dämpfer verpassen. Das darf nicht unterschätzt werden – auch wenn dafür die Härtefallregelung aufgeweicht wird.»

Dass diese Massnahmen tatsächlich Wirkung zeigen, sei «leider» alles andere als klar. Das zeige nicht nur ein Blick ins Nachbarland Deutschland oder nach Grossbritannien. «Auch der erste Lockdown in der Schweiz trat ja erst in Kraft, nachdem die Zahlen bereits am Sinken waren.»

Dass der Bundesrat nun wiederholt die Massnahmen verschärft hat, passt laut Gaudenz Zemp aber zur bisherigen Strategie. Genauso wie das schrittweise Vorgehen: «In der Schweiz werden Massnahmen erst ergriffen, wenn die Schweizer Bevölkerung von deren Notwendigkeit überzeugt werden kann. Das geht nur bei einer entsprechend hohen Fallzahl.»

Trotz Entgegenkommen bleiben Herausforderungen

Das Entgegenkommen für die Wirtschaft bei der Härtefallregelung sei zwar richtig und wichtig. Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Unternehmen mit der Homeoffice­pflicht und schärferen Maskentrageregeln zusätzlich gefordert seien. «Zudem ist noch immer nicht klar erwiesen, wo sich die Menschen anstecken: im privaten Bereich oder in den Betrieben, die über Schutzkonzepte verfügen.»

Mit Blick auf die Coronamutationen schliesst Zemp nicht aus, dass die Massnahmen im März nochmals verschärft werden. Optimistisch stimmt ihn aber, dass sich jene Branchen, die Gelegenheit dazu hatten, auch rasch erholen konnten – zum Beispiel der Detailhandel.