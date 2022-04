Theater St. Karl zeigt das Stück «Grand Bonheur»

Luzern Das Wellnesshotel wird zum Sündenpfuhl Im Theater St. Karl tummeln sich illustre Hotelgäste – nach 1070 Tagen Spielpause. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Szene aus dem Stück «Grand Bonheur» des Theaters St. Karl während der Hauptprobe. Bild: Pius Amrein (Luzern, 20. April 2022)

Endlich und beim dritten Anlauf darf sich am Freitag der schwere Bühnenvorhang im Pfarreizentrum St. Karl wieder heben, wenn die Theaterleute Premiere des neuen Stücks «Grand Bonheur» feiern. «Nach exakt 1070 Tagen dürfen wir heute wieder vor Publikum spielen», sagt Regisseur Hermann Jossen.

2020 befand sich das Ensemble in der letzten Probe­phase, als Corona kam und die Theaterlichter für lange Zeit dunkel bleiben mussten. Im Jahr darauf wurden die Proben wieder aufgenommen – und erneut durfte im April 2021 nicht gespielt werden. «Mit diesen zwei Abbrüchen blicken wir auf rund doppelt so viele Proben zurück, als in normalen Jahren», erzählt Hermann Jossen kurz vor der Premiere. Das Bühnenbild sei schon vor zwei Jahren fast fertig gewesen, auch deshalb habe sich der Verein entschieden, beim gewählten Stück zu bleiben. «Es gab schon Phasen, wo uns der Sinn nach etwas Neuem stand. Aber das Stück ist so gut, dass wir es spielen wollten.»

Das Stück «Grand Bonheur» hat am 22. April Premiere und wird bis 14. Mai. im Pfarreizentrum St. Karl in Luzern aufgeführt. Bild: Pius Amrein (Luzern, 20. April 2022) /

Chaos und Turbulenzen sind vorprogrammiert

Das Publikum darf sich ab sofort selbst davon überzeugen, wie amüsant, rasant und frech die Komödie ist. Schauplatz ist die schicke Rezeption des Wellnesshotels Faltenburg. Dem undurchsichtigen Hotelmanager wird eine Controllerin als Vizedirektorin zur Seite gestellt. Diese bringt ihren Vater mit, er soll auf seine Gesundheit achten. Stattdessen vernichtet dieser die Champagner- und Kaviarvorräte, lässt in der Therme eine Poolparty steigen und bringt das Personal an ihre Grenzen. Masseur, Friseur, Putzfrau und Hauswart sind eh schon nicht die einfachsten Charaktere, Chaos und Turbulenzen sind vorprogrammiert. Die illustre und bunte Gästeschar entpuppt sich als liebeshungrig und geldgeil. Doch das Personal ist mehr mit den eigenen Bedürfnissen beschäftigt. Bei dieser Mixtur der Charaktere passieren die humorigen Zusammenstösse zu Hauf: Zu schön, wie sich die Damenwelt an den Masseur heran wirft, und sogar der Friseur mit französischem Akzent säuselnd ins Schwärmen gerät.

Herrlich kuriose Kostümierungen

Regisseur Hermann Jossen kann sich absolut auf sein erfahrenes Ensemble verlassen. Die dreizehn Rollen wurden gut besetzt, das Publikum darf sich auf einige kuriose Kostümierungen und komödiantisches Talent der spielfreudigen Akteure freuen.

Hinweis

Premiere: Freitag, 22. April 2022, 20 Uhr. Weitere Aufführungen bis 14. Mai. Pfarreizentrum St.Karl. Reservation: www.theaterstkarl.ch

