Gunzwil «Das wird ganz knifflig» – Pferdetrainer über den Prüfungsparcour Thomas Husmann bildet Freiberger Pferde aus, und lenkt sie erfolgreich durch Geschicklichkeitsparcours. Stefanie Meier 01.08.2021, 18.12 Uhr

Thomas Husmann und sein Pferd Ladina bei den Freiberger-Tagen am Samstag in Gunzwil.

Bild: Patrick Hürlimann (31. Juli 2021)

Thomas Husmann ist auf dem Steinhuserberg ob Wolhusen zu Hause, wo er seine treuen Freiberger Pferde um sich hat. Schon im Kindesalter hat er viel mit Pferden gearbeitet und vor rund 20 Jahren die Holzrücke- und Zugprüfungen (siehe Box) für sich entdeckt. «Eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung» bezeichnet Husmann die Arbeit mit den Pferden. Camina, Ladina und Nevada stammen aus einer Generation. Er hat sie selbst aufgezogen.

Holzrücke- und Zugprüfung Beim Holzrücken zieht ein Freiberger-Pferd im Kummet-Geschirr einen 5 Meter langen und rund 30 cm dicken Baumstamm durch einen Geschicklichkeitsparcours. Der Fuhrmann führt sein Pferd an den Leitzügeln. Bei der Zugprüfung zieht das Pferd einen bis zu 300 kg schweren Schlitten durch einen Parcours, der acht zu passierende Tore aufweist. Bei jeder Haltezone steigen Personen zu. (smr)

Über all die Jahre hinweg hat er zu den Vierbeinern eine innige Beziehung aufgebaut. Von der Stallpflege, über gemütliche Spaziergänge bis hin zu Ausfahrten im Gespann sind es immer dieselben Gesten und Worte, mit denen er seine Pferde lenkt, lobt und ab und zu tadelt.

«Pferde reagieren intensiv auf die Stimmlage. Sie spüren Gefühle wie Freude, Nervosität und Ärger und haben wie der Mensch auch ihre eigene Laune und Arbeitslust.»

Während einer Holzrücke- oder Zugprüfung ist er ihre Leitstimme. Ob er damit seine eigene Nervosität kaschiert? «Ja, vielleicht. Anweisungen wie ‹Schritt› oder ‹Aufpassen› helfen auch mir. Der Parcours und das Pferd erfordern meine volle Aufmerksamkeit. Wenn du dein Pferd nicht achtsam behandelst, musst du gar nicht erst zu einer Prüfung antreten».

Eine Scheunenwand voller Erinnerungen

Über 200 Prüfungen in 20 Jahren hat Thomas Husmann absolviert. Sein Palmarès ist beeindruckend. Diverse Schweizer Meistertitel gehen auf sein Konto. Zig Plaketten schmücken den Hof. Anlässlich der 22. Freiberger-Tage in Gunzwil am Samstag stand eine Holzrücke- und Zugprüfung auf dem Programm. Nach der Parcoursbesichtigung gibt sich Husmann nachdenklich.

«Das wird ganz knifflig, weil das Gelände etwas schräg abfällt. Aber es haben alle dieselben Voraussetzungen».

Achselzuckend und mit einem doch zuversichtlichen Schmunzeln im Gesicht begibt er sich in Richtung Pferdeanhänger, um seine Stute Ladina zu zäumen.

Mit seinem Abschneiden ist er dann zufrieden. Er belegt jeweils einen der vorderen Ränge. Man merkt schnell, dass es dem Routinier längst nicht mehr um Resultate geht. «Ich wünsche mir für die Zukunft, dass vermehrt auch wieder junge Frauen und Männer sich für diesen Sport begeistern lassen. Die Arbeit mit Pferden braucht viel Zeit und Engagement, ist aber sehr dankbar.» OK-Präsident Roland Kathriner ist zuversichtlich, dass dieser traditionelle Sport fortbesteht. Dafür kennt er gleich mehrere Gründe. «Die Routiniers geben den Neulingen Tipps & Tricks und das Zusammenspiel zwischen Mensch und Pferd fasziniert nach wie vor».