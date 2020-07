Video Das wohl grösste «Vier gewinnt»-Spiel der Stadt Luzern ist ab sofort in Betrieb Auf einem Parkplatz vor dem Paulusheim haben Anwohner den ersten Pop-up-Park der Stadt installiert. Sie sind selber gespannt, wie wetterfest sich das in Eigenregie gebaute Spiel erweisen wird. Roman Hodel 25.07.2020, 05.00 Uhr

Die Masse sind imposant: Rund 1,6 Meter breit und 1,4 Meter hoch ist das Spielbrett des wohl grössten «Vier gewinnt»-Spiels in der Stadt Luzern. Es steht ab sofort und bis am 22. August für alle verfügbar auf einem Parkplatz an der Moosmattstrasse vor dem Paulusheim. Hier ein Bild von den Aufbauarbeiten am Freitagabend: