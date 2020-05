Datacolor rutscht wegen Coronakrise in die roten Zahlen Der Farbmetrik-Konzern Datacolor ist in seinem ersten Halbjahr 2019/20 (per Ende März) vom Wirtschaftsabschwung wegen der Corona-Pandemie belastet worden. Bei abgeflautem Auftragseingang nahm der Umsatz klar ab, unter dem Strich rutschte die Firma in die roten Zahlen. 08.05.2020, 10.42 Uhr

(sda) In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres verringerte sich der Umsatz um 11,8 Prozent auf 35,1 Millionen Dollar, wie das Unternehmen mit Sitz in Luzern am Freitag mitteilte. In Lokalwährungen betrug das Minus 11,3 Prozent. Der Auftragseingang sei gegen Ende der Berichtsperiode merklich abgeflacht und der Auftragsbestand sei bis zum Periodenende nahezu abgearbeitet worden.