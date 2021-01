Dating Trotz Pandemie eine neue Liebe finden? Diese zwei Luzernerinnen bringen Topf und Deckel zusammen Anna Spiess und Leonie Arnold haben spontan eine Dating-Plattform gegründet. Das Konzept dahinter basiert auf einem guten Bauchgefühl und einer Prise Humor. Livia Fischer 31.01.2021, 19.10 Uhr

Corona hed üsem Datingläbe en Strech dör d Rächnig gmacht. Clubs ond Restaurant send zue, gsehsch öpper Heisses, mosch mindestens 1,5 Meter Abstand bhalte ond d Maske ahlegge ... Ned grad die beschti Usgangslaag, zom neui Kontäkt z knöpfe oder es neus Gspuusi z'fende.

Das schreiben Anna Spiess und Leonie Arnold im Internet – zwei junge Luzernerinnen, die während der Pandemie ihre eigene Dating-Plattform auf die Beine gestellt haben. Das Projekt heisst «Topf suecht Deckel», und im Gegensatz zu beispielsweise Tinder entscheidet nicht ein Algorithmus darüber, wer aufeinander trifft, sondern das Bauchgefühl zweier Menschen.

Anna Spiess (links) und Leonie Arnold wollen den Alltag von Singles während der Pandemie ein bisschen auflockern.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. Januar 2021)

Im schlimmsten Fall findet man nur eine «Frischhaltefolie»

So funktioniert's: Wer in der Schweiz wohnt, zwischen 25 und 35 Jahre alt und Single ist, kann auf Google Docs einen Fragebogen ausfüllen, der insgesamt 18 Fragen beinhaltet. Dabei wollen Spiess und Arnold Dinge wissen wie: 3 Sache wo ech jede Tag moss mache, Das esch för mech bimene Date es No-Go oder Dä Song-/Filmtitel beschriibt mis Läbe. Das Ausfüllen des Fragebogens solle Spass machen, betonen die 26-Jährigen.

Anschliessend schickt man ein Foto von sich per E-Mail an die Verkupplerinnen – das Bild sowie übrigens auch die Antworten werden nur für «interne Matching-Zwecke» verwendet, wie die beiden betonen. Wurde jemanden gefunden, der passen könnte, schicken Spiess und Arnold den jeweiligen Personen ein Datum und die Zeit sowie einen Zoom-Link zu. Heisst: Vor dem virtuellen Treffen weiss man nichts über sein Date, weder ist der Name bekannt noch bekommt man im Voraus ein Foto zu Gesicht. Und dann?

«Im schlimmsten Fall finden wir für einen Topf nur einen Teller zum Abdecken oder schlicht und einfach eine Frischhaltefolie ... Im besten Fall den passenden Deckel.»

So oder so gibt's nach dem Date eine Rückmeldung an das Duo. Haben beide Singles aneinander Interesse, ist's ein sogenannter Match, und Spiess und Arnold schicken den Teilnehmenden die Handynummern zu. Ist nur einseitiges oder von beiden Seiten kein Interesse vorhanden, war's das fürs Erste. «Zunächst bleibt so ein Zoom-Date eine einmalige Sache», so Spiess. Ob sich das künftig ändern wird, steht noch offen.

Innert vier Wochen meldeten sich 200 Singles

Die Idee zu «Topf suecht Deckel» entstand kurz vor Weihnachten, als die beiden Freundinnen miteinander telefonierten. Sie sprachen davon, wie schwierig es zurzeit für Singles sei, jemand Neues kennenzulernen und dass es doch «megacool» wäre, selbst etwas zu schaffen, bei dem sich junge Leute kennenlernen können, ohne gegen die Coronamassnahmen zu verstossen. «Wir wollen die Leute dazu motivieren, zu Hause zu bleiben und sie gleichzeitig ein bisschen aus dem Alltagstrott herausholen», sagt Arnold und fügt augenzwinkernd an:

«Mit unserem Konzept kann man daten und gleichzeitig etwas Gutes für die Gesellschaft tun.»

Einen Monat ist es erst her, seit die zwei ihren Freundinnen und Freunden den Link zum Fragebogen geschickt und sie gebeten haben, den doch mal auszufüllen und im Umfeld weiterzuleiten – mittlerweile haben schon über 200 Leute mitgemacht. «Wir haben das Projekt aus Spass gestartet und hätten niemals damit gerechnet, dass das solch ein Ausmass annimmt», sagt Spiess noch immer überrascht. Viele der Teilnehmenden wohnen im Kanton Luzern, es sind aber Singles aus der ganzen Deutschschweiz dabei.

Manche wollen blaue Augen, andere einfach jemand Sauberes

Ab den Antworten mussten Spiess und Arnold schon einige Male schmunzeln. «Es ist amüsant zu sehen, wie unterschiedlich die Ansprüche der Leute sind. Manche beschreiben die Traumperson mit ‹Sickpack, 1,90 Meter gross, blaue Augen, Bartträger›, andere geben sich schon mit ‹genügender Körperpflege› zufrieden. Und wiederum andere schreiben in diesem Feld gar nichts von Äusserlichkeiten, sondern nennen wünschenswerte Charakterzüge», erzählt Arnold. Spiess ergänzt:

«Wir bekommen recht schnell ein Gespür dafür, wie eine Person so drauf ist. Auch die Witzbolde lassen sich meist schnell erkennen. Jemand antwortete auf die Frage, was einen auf die Palme bringt, etwa mit: ‹Wenn jemand mit einem Metalllöffel in der Teflonpfanne rumrührt›.»

So unterhaltsam es auch ist, die Antworten zu lesen – aufgrund der hohen Nachfragen hat das Duo nun beschlossen, den Fragebogen vorerst zu schliessen. «Nächste Woche starten wir mit dem Verkuppeln. Wir wollen uns Zeit nehmen, um den Leuten jemanden vermitteln zu können, der auch wirklich zu ihnen passen könnte. Hierfür muss die Auswahl auch überschaubar sein», erklärt Arnold. Wenn die ersten Online-Dates arrangiert sind, können sich dann wieder neue Singles anmelden – vorausgesetzt, die Situation rund um die Pandemie ist bis dahin weitgehendst unverändert und der Ansturm an Interessierten immer noch so gross.

