Dauerregen setzt Getreidefeldern im Kanton Luzern zu

Kanton Luzern Dauerregen setzt den Getreidefeldern zu Bereits im April und Mai war das Wetter garstig. Und nun macht die Julinässe den landwirtschaftlichen Kulturen noch einmal zu schaffen. Sandra Monika Ziegler 17.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Getreidefeld mit Hochwasserschäden in Gunzwil. Bild: Pius Amrein (16. Juli 2021)

Die Wetterkapriolen mit Hagel und Dauerregen machen es den Bäuerinnen und Bauern schwer. Schon im Frühjahr mussten sie bei der Ernte von Spargeln und Erdbeeren starke Verluste hinnehmen, und zum Zeitpunkt der Aussaat sah es nicht besser aus: Es war schlicht zu nass. Für die Ernte von Getreide sieht es aktuell auch nicht besser aus.

Für die Gerstenernte habe es teilweise gerade noch gereicht, erklärt Markus Höltschi. Er ist Beratungsleiter am Berufsbildungszentrum Natur und Er­näh­rung (BBZN) in Hohenrain. «Es ist derzeit einfach zu nass für das Getreide. Wie hoch der Schaden sein wird, können wir jedoch noch nicht abschätzen.»

Eigentlich wäre jetzt Erntezeit. Fachmann Höltschi warnt vor dem Auswuchsgetreide: «Wenn das Getreide bei diesem Wetter wieder austreibt, dann müssen wir mit einem Qualitätsverlust rechnen. Und das wird sich dann auch auf den Preis auswirken. Für genaue Angaben ist es jedoch noch zu früh.»

Zu Nass: Maisfeld bei Gunzwil. Bild: Pius Amrein (16. Juli 2021)

Verluste wird es jedoch auch bei der Kirschenernte geben, die zum Teil noch in vollem Gange ist. Bereits fertig damit ist die Familie Gössi, Gemüseproduzenten aus Weggis: «Der Grossteil ist erfroren, und der Rest hatte zu viel Regen. Es ist definitiv kein Chriesijahr.»

Besser erging es den mit einem Regendach geschützten Kulturen, so Gössi weiter: «Die Erd-, Brom- und Heidelbeeren konnten geschützt ausreifen. Doch das Gemüse – wie etwa die feinen Buschbohnen – hatten zu viel Nässe.»

Maisfelder sind gleich doppelt betroffen

Nach einem Riesenausfall sieht es jedoch beim Mais aus. Dieser Kultur hat vor dem Dauerregen bereits der «Jahrhunderthagel» massiv zugesetzt: «Der Hagel hat uns ein äusserst schwieriges Jahr beschert. In einigen Gebieten ist der Mais vollständig zerstört. Je nachdem, in welcher Region der Hagelzug durchging, spricht man gar von einem Totalausfall», beschreibt Höltschi die Situation.

Nebst der Nässe ist auch das fehlende Licht ein Problem, wie der Verband Schweizer Gemüseproduzenten bereits Mitte Woche mitteilte. Denn Gemüse wie etwa Gurken, Tomaten oder Auberginen fehlt bei diesem wolkenverhangenen Himmel das Licht. Die Böden sind durchnässt, das Gemüse wächst langsamer. Die Wetterkapriolen wirken sich auch auf die Produktion von Lagergemüse wie etwa Karotten und Zwiebeln aus.

Markt an der Reuss findet nicht statt

Weil die durchnässten Felder nicht befahrbar sind, können sie auch nicht bestellt werden. Der Verband warnt: «Es ist damit zu rechnen, dass die Ware auch am Verkaufspunkt im Detailhandel teurer wird.» Ihr Weggiser Gemüse kann die Familie Gössi am Samstag nicht am Markt feilbieten, was einem zusätzlichen Verlust gleichkommt. Gössis hoffen auf Dienstag. Doch sicher sei das nicht, so Brigitte Gössi.