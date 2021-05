Fussball Nach über 500 Spielen für den FC Luzern: Goalie David Zibung tritt per Ende Saison zurück David Zibung hat sich entschieden, seine Fussballschuhe zum Ende der laufenden Saison an den Nagel zu hängen. Dies schreibt der FC Luzern in einer Mitteilung. Aktualisiert 06.05.2021, 16.45 Uhr

FCL-Goalie David Zibung beendet seine Karriere. Bild: Martin Meienberger

(lil) «Eine Legende tritt ab», schreibt der FC Luzern in einer Mitteilung: David Zibung hat sich entschieden, seine Fussballschuhe Ende der laufenden Saison an den Nagel zu hängen. «Mit seinen über 500 Spielen für den FC Luzern ist David Zibung nicht nur Rekordspieler, sondern prägte mit seiner authentischen Persönlichkeit den Klub in den vergangenen zwei Jahrzehnten wie kein anderer.»

Nach dieser Saison legt Zibung zunächst eine persönliche Auszeit ein, schreibt der FC Luzern weiter. Er wolle sich auf die Zeit nach seiner Fussballkarriere vorbereiten. Es seien bereits Gespräche über mögliche Funktionen innerhalb des Clubs im Gange. Nach Ende der laufenden Spielzeit werde eine Entscheidung gefällt.

«Es gibt sie nicht mehr oft – Spieler, die während einer ganzen Karriere dem einen Klub die Treue halten», so der FC Luzern. Der Club möchte sich bei David Zibung dafür bedanken, dass er all die Jahre immer für seinen FC Luzern eingestanden ist, «in guten wie in schlechten Zeiten».

Ein Blick zurück

Der 29. August 2003: Im Meisterschaftsspiel gegen Bulle absolvierte der damals 19-jährige David Zibung seine ersten Spielminuten für den FC Luzern, als Goalie Andreas Hilfiker in der Pause ausgewechselt werden musste. «Niemand», schreibt der FC Luzern, «konnte damals ahnen, dass es dieser Jungspund sein würde, der in den kommenden zwei Jahrzehnten dem Klub nicht nur die Treue halten, sondern mit seiner Persönlichkeit dem FC Luzern auch ein Gesicht geben würde.»

Seine fussballerische Ausbildung absolvierte Zibung zunächst bei seinem Stammklub, dem FC Hergiswil. 1998 erfolgte der Wechsel in das Nachwuchsteam des FC Luzern. Im Sommer 2003 übernahm er die Back-up-Position von Andreas Hilfiker und etablierte sich kurze Zeit später als Torhüter Nummer 1:

«Egal welcher Trainer beim FCL an der Seitenlinie stand, Zibung war in den kommenden Jahren der Fixpunkt im Team der Innerschweizer.»

Die Highlights einer 23-jährigen FCL-Karriere

Die grössten Erfolge feierte David Zibung in der Saison 2005/06 mit dem Aufstieg in die Super League, an dem er massgebend beteiligt war. Weiter ist gemäss des FC Luzern vor allem der hart umkämpfte Schweizer-Cup-Sieg von 2007 in Erinnerung geblieben: «Dieses Spiel wurde erst in der Nachspielzeit durch einen äusserts hart gepfiffenen Elfmeter zugunsten des FC Basel entschieden.»

Ein Highlight seien auch die beiden Barragespiele in der Saison 2008/09 gegen den FC Lugano gewesen. Das Rückspiel konnten die Luzerner 4:0 für sich entscheiden und sich den Klassenerhalt mit einem Gesamtskore von 5:1 sichern.

Auch zum Abschluss seiner Fussballkarriere werde es für Zibung nochmals einen Höhepunkt geben: Sein letztes Spiel im Kader des FC Luzern wird zugleich der Cupfinal 2021, der am 24. Mai 2021 im Wankdorf Stadion Bern über die Bühne gehen wird. Mit Aussicht auf einen grossen Titelgewinn werde dies «der perfekten Abschluss einer eindrücklichen Karriere», schreibt der FCL.