Bildstrecke Gesucht: De beschti Fasnachtsgrend – 463 Personen liessen sich ablichten Fischers Fritz, Mutter Natur, Greta: Die Fasnächtler waren auch in diesem Jahr ungemein kreativ beim Basteln ihrer Grende. René Meier 20.02.2020, 17.54 Uhr Drucken Teilen

Kreativ sind sie, diese Fasnächtler: Sie haben ihre gestalterischen und bastlerischen Fertigkeiten am Schmutzigen Donnerstag unter Beweis gestellt, denn die Eingangshalle im Hotel Schweizerhof mutierte zu einer farbenfrohen Versammlung fasnachtsgewaltiger Grende. 463 Personen liessen sich ablichten, so viele wie noch nie:

Da ist etwa Ricardo Oberdlik (61) aus Luzern mit seinem Motto «Ad Naturam» (Zurück zur Natur). «Wir reden immer über Grün und Umweltbewusstsein, aber selber Grün werden, das ist meine Idee». Er sei seit 52 Jahren an der Luzerner Fasnacht und habe sich zum Ziel gesetzt, an der Fasnacht Kreativität zu verbreiten. Und er motiviert die ganze Bevölkerung: «Malt etwas, bastelt etwas. Die Fasnacht ist eine riesengrosse Vernissage.»

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Februar 2020)

Eine besondere Eingebung hatte auch die Familie Koller-Thrier aus Inwil: Urs (50), Felicia (44), Flurina (14) und Enrico (12) haben sich in eine Jukebox verwandelt, getreu dem Motto «No DAB+ – Jukebox forever». «Wir machen am Fotoshooting mit, damit wir einmal ein schönes Foto der ganzen Familie haben», erzählt der Vater stolz. Bereits unmittelbar nach der letzten Fasnacht sei die Idee mit der Musikbox gekommen, die Masken gebastelt habe die Familie dann im Herbst. Und was hat die Gruppe Chnuschtifuschti, wie sie sich selber nennt, motiviert? «Alle schalten auf den neuen Standard um, doch es gibt viele, die haben auch noch alte Radios, beispielsweise in den Fahrzeugen.» Deshalb setze die Familie auf die Jukebox.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Februar 2020)

Neben klassischen Sujets wie Schoggi-Taler-Verkäufern, Pöstlern oder Max und Moritz haben viele Gruppen auch Natur-Themen gewählt. Dazu gehören auch Diana Schärer (57) und Sascha Thiermann (57) aus Sursee. Die beiden stellen Ratten dar, welche das Motorschiff Terra verlassen, weil die Erde langsam untergeht. «Wir sind uns schon bewusst, dass es ein schlimmes Thema ist, aber auch das muss an der Fasnacht Platz haben», sagt Sascha Thiermann.

Aber auch aktuelle Sujets mit einem Bezug zur Realität fanden den Weg ans Fotoshooting: So stellt Bruno Lustenberger den Zirkus Beat Breu dar,

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Februar 2020)

Roland Müller Skifahrer Beat Feuz,

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Februar 2020)

die Gruppe «Alles Heimatlosi Vögu» haben das Thema AHV

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Februar 2020)

und die vier Pöstler rund um Kurt Meister das Thema «PTT - Schneckenpost» gewählt.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Februar 2020)

Die Fotos aller Grende sind auf unserer Homepage zu sehen. Welcher ist der beste Grend? Entscheiden Sie ab morgen Samstag bis Montagmorgen unter www.luzernerzeitung.ch/fasnacht mit. Am Güdisdienstag um 11 Uhr werden im «Schweizerhof» die besten Grende prämiert. Die Preisverleihung ist öffentlich.