Live «De rüüdig Samschtig» im Ticker: Panne mit Fasnachts-Wagen ++ Tanzen an der Seniorenfasnacht im Casino ++ Schaulaufen entlang der Reuss Noch vor ein paar Jahren war's ruhig in der Stadt Luzern am Fasnachts-Samstag. Doch das hat sich gewaltig geändert. Werfen Sie mit uns einen Blick aufs wilde Treiben in der Altstadt und auf die Anlässe auf dem Land. Reporter Jonathan Biedermann 22.02.2020, 17.39 Uhr

Chottlebotzer Lozärn mit dem Sujet Chottles Thrones. Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern mit dem Sujet «Moon Casting – So geht Mond». Die Cocoschüttler Meggen mit dem Sujet Waldelfen. Eine gfürchige wilde Nummer am Fritschi-Umzug. Infinitus Lozärn mit dem Sujet Quitus Elementum. Noch eine bunte wilde Nummer. Eine wilde Nummer unterwegs als Luzerner Wasserturm. Nachtheueler Horw als «Urchigi Chrieger» Fasnachtsmusig Noteheuer Luzern mit dem Sujet «Die Schöne und das Biest». Auf der Seebrücke herrschte dichtes Gedränge beim Fritschi-Umzug. Borggeischter-Musig Roteborg mit dem Sujet «Wächter vom Rotbachtobel». Gfürchige Gestalt am Fritschi-Umzug! Krampus Lozärn mit dem Sujet Barbara Millicent Roberts. DOOQ mit dem Sujet Sekte. Noggeler Guggenmusig Luzern mit dem Sujet Schneewittchen und die 7 Zwerge. Noggeler Guggenmusig Luzern mit dem Sujet Schneewittchen und die 7 Zwerge. Nach dem Umzug war rasches Aufräumen angesagt. Konfetti auf den Strassen, soweit das Auge reicht. Lozärner Chaote mit dem Sujet Duck Tales. Blattlüüs Lozärn mit dem Sujet Ur Luz. Gaugewäudler mit dem Sujet Assassins Creed. Gaugewäudler mit dem Sujet Assassins Creed. Bärg-Wörze Udligenswil mit dem Sujet De Fescher vom Wagemoos. Bärg-Wörze Udligenswil mit dem Sujet De Fescher vom Wagemoos. Orbis Arbitrarius mit dem Sujet Universum-Ritter. Fläckegosler Roteborg mit dem Sujet Gosler Mythos. Zunft zu Safran mit dem Sujet Bohre ned Schnorre. Ein gförchiger wilder Grend. Chappelgnome mit dem Sujet Die Mooloor aus dem Moorlaboor. Müsali-Musig Lozärn mit dem Sujet Elfenkrieger. Ein wilde Nummer. Schnipp-Schnaps mit dem Sujet Atlantis. Rasselbandi Horw mit dem Sujet Drachenjäger. Rasselbandi Horw mit dem Sujet Drachenjäger. Bueri Chessler mit dem Sujet Wältrumturiste. Bruder Fritschi und die Fritschene. Die Latärndlihöcker Lozärn mit dem Sujet «Argus Carnevale». Der Königsböög der Maskenliebhabergesellschaft. Die Bueri Chessler mit dem Sujet «Wältrumturiste». Dieses Sujet weckt frühlingshafte Gefühle. Dani aus Rothenburg als Metzger mit Saugrind.

Ein wildes Sujet am Fritschi-Umzug. Werber, Andi, Esther und Barbara aus Luzern sind als Polospieler verkleidet.

Zuschauer verfolgen den Fritschi-Umzug. Claudia, René und Sandy von der Guuggenmusik Tropenblocher aus Luzern sind als Schneetiger und Eisbär verkleidet.

Tobias, Andrea, Eliane und Benno aus Eschenbach sind als Pinguine verkleidet.

Fasnachtstheater Domus (Cotton Club) am Falkenplatz.

Ein Hochzeitspaar. Ätis mit dem Theater Spermien. Holzwörm Lozärn mit dem Theater «Keiner zu klein, ein Gourmet zu sein». Pädagogischer Karnevalsverein mit dem Theater Hamster. Diese Zwerge nehmen es gemütlich. LFK Präsident Roland Fischer begutachtet ein Theater. Ist das Beat Feuz? Das Theater der Moggetätscher auf dem Dach des Stadtkellers. Barfuessfäger Lozärn. Greta Thunberg beim Theater der Maskenliebhabergesellschaft der Stadt Luzern. Grenadiere der Zunft zu Safran auf dem Dach des Stadtkeller. Die Uhrenläden sind geschlossen. Dafür steht am Grendel ein Mini-Wasserturm. Die Chappelgnome ziehen durch die Altstadt. Ein Wissenschaftler an der Tagwache ... ... mit aufwendig gebasteltem Wagen. Rüüdig verreckt: Fasnächtler an der Tagwache. Fasnächtler an der Tagwache am Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar 2020 in der Stadt Luzern. Ein Rettungsboot patrouilliert auf der Reuss. Die Leuechotzeler Luzern. Die Rotsee-Möven Littau. Die Wäsmali-Chatze Lozärn. Die Rüüssfrösch Lozärn. Die Chacheler Musig Chriens. Die Fritschifamilie. Die Chnuupesager Luzern. Die Saunafäger Lozärn. Die Saunafäger Lozärn. Die Pilatusgeister Luzern. Die Lozärner Kracher. Zunftmeister und Fritschivater Daniel Medici und Bruder Fritschi auf dem Kapellplatz. Die Rüssgusler Ebikon. Die Rüssgusler Ebikon. 13'000 Leute: Der Kapellplatz ist rappelvoll. Die Blattlüüs Lozärn. Es esch Fasnacht! Bruder Fritschi während des Fötzeliräges. Bruder Fritschi während des Fötzeliräges. Die Stimmung bei den Narren stimmt. Zunftmeister und Fritschivater Daniel Medici kommt am Schwanenplatz an. Die Fritschifamilie beim Landungssteg. Die Fritschifamilie auf dem Nauen. Der Urknall.

17:39 Uhr

Bei so viel Publikum macht ein Auftritt noch viel mehr Spass: Auf dem Jesuitenplatz beschallen die «Tropeblocher Lozärn» und die «Sonnechöbler Äbike» die grosse Zuhörer-Schar, während sich die Sonne langsam verabschiedet.

PS: Hungrige sind vielleicht ein bisschen abgelenkt. Grund: Von der Foodmeile her wehen recht intensive Bratdüfte.

Bild: Jonathan Biedermann

17:30 Uhr

Eine kostenlose Zeitreise gibt es bei dieser Familie...

Bild: Jonathan Biedermann

... einer ist in Begleitung von Tyrannosaurus Rex unterwegs...

Bild: Jonathan Biedermann

... und andere geniessen die letzten Sonnenstrahlen von diesem «rüüdige Samschtig».

Bild: Jonathan Biedermann

17:30 Uhr

Bunte Vögel haben sich heute Nachmittag am Umzug in Root herumgetrieben. Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie unseres Fotografen Jakob Ineichen:

Schräge Vögel der Schule Root. Schon müde? Die Fasnacht hat doch gerade erst angefangen! Manege frei für die Schteigröbu. Und noch mehr Zirkus. Die Lettetruppe aus Adligenswil kam direkt vom Fitnesscenter an den Fasnachtsumzug. Eine weitere wilde Nummer. Pitschers Freunde Eibu mit dem Sujet «Dia de los Pitchos Muertos». Die Schattenkrieger der Guggenmusik Chäller Rattä Näfels. Die Tröpfeler als Elfenköniginnen und Jäger. Die Tröpfeler als Elfenköniginnen und Jäger. Baubuum im Goldrausch. Baubuum im Goldrausch. Das Insektensterben bei den Wagenschleppern Honeri.

17:22 Uhr

Teil 3 auf unserer Theäterli-Reise: Buntes Sammelsurium bei den Moggetätschern!

Die Moggetätscher auf dem Dach des Stadtkellers. Camping ist angesagt. Mit dabei sind Tussis, Bünzlis und Rocker. Indianer gegen Holländer. Ein Kampf um den besten Zeltplatz?

Die Moggetätscher sind Luzerner Fasnachtstheater-Pioniere. Und sie haben den wohl exklusivsten Aufführungsort, auf dem Dach des Stadtkellers Luzern mitten in der Altstadt. Seit über drei Jahrzehnten bieten sie in luftiger Höhe vor dem staunenden Publikum ihre farbenprächtigen Bilderbögen, die aus dem satten Leben gegriffen sind. Die Moggetätscher lassen wie gewohnt ein buntes Sammelsurium an Figuren auftreten. Die sprachlichen Anspielungen sind aktuell und reichen bis hin zur künftigen Luzerner Metro.

Auftritte: Auf dem «Stadtkeller»-Dach am Sternenpatz. Zeiten werden auf dem Dach angezeigt.

17:08 Uhr

Ein Koch, der nicht mit Messern umgehen kann, macht sich an Quesadillas ran. Hat ihm hierbei wohl Ratatouille (gut versteckt in seiner Brusttasche) geholfen?

Bild: Jonathan Biedermann

17:07 Uhr

Bild: Jonathan Biedermann

Heissi Härdöpfu, holländische Hamburger und vieles mehr: Zwischenverpflegung gibt's am Reussufer reichlich. Pipi und ihre Mama haben sich für Hot Dog und Pommes entschieden.

Bild: Jonathan Biedermann

16:47 Uhr

Bild: Jonathan Biedermann

Achtung Panne! Was ist denn da kaputt? «Der Kühler des Autos ist undicht», erklärt eine Motte von der Wagenbaugruppe «dooq» aus Meggen. Ihr diesjähriges Motto lautet Insekten. Und dieses Insekt ist nicht zu übersehen. Der Wagen der Gruppe zeigt eine Wespe über dem (noch) kaputten Auto, die sich von anderen Insekten ernährt: Beispielsweise von den Bienen, deren Wabe sie gleich hinterherzieht.

Hoffen wir doch, dass das Tier bald wieder weiterrollen kann!

Bild: Jonathan Biedermann

Bild: Jonathan Biedermann

16:44 Uhr

Bisschen Musik für die Ohren zwischendurch – die «Tropeblocher Lozärn» unterwegs in der Luzerner Altstadt im Video:

16:37 Uhr

Machen wir doch kurz einen Ausblick auf den Fasnachts-Sonntag, welcher ganz im Zeichen der Umzüge auf dem Land und in der Agglomeration steht:

13 Uhr: Udligenswil (Scheesen- und Garettenrennen)

13.30 Uhr: Umzug in Entlebuch, Inwil (Pannerhofstrasse bis Möösli) und Schüpfheim

14 Uhr: Umzug in Altishofen, Emmen (Centralplatz bis Gersag), Ettiswil, Horw, Littau, Schlierbach und Schwarzenberg

15 Uhr: Meggen

Die gesamte Übersicht gibt es hier.

16:30 Uhr

Wer hed de beschti Lozärner Fasnachtsgrend 2020? Jetzt können Sie abstimmen und gewinnen!

Rund 170 Sujets wurden am Schmutzigen Donnerstag im Fotostudio der «Luzerner Zeitung» im Hotel Schweizerhof abgelichtet. Eine Fachjury hat die besten zwölf Grende ausgewählt. Nun haben Sie die Wahl: Geben Sie Ihre Stimme der besten Fasnachtsmaske in der Kategorie Familie, Kleingruppe und Einzelmaske.



Hier geht's zur Abstimmung »

Das sind die 12 Finalisten:

Sujet: Gugus

Kategorie: Familien Sujet: No ProbLAMA

Kategorie: Familien Sujet: Spitzbuben

Kategorie: Familien Sujet: Grüne Zyklone

Kategorie: Familien Zahnteufel

Kategorie: Familien Sujet: Ä Guete

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Götter vom Drachenberg

Kategorie: Kleingruppen Sujet: Samantha Claus

Kategorie: Einzelmasken Sujet: Ad naturam

Kategorie: Einzelmasken Sujet: Werwolf

Kategorie: Einzelmasken Sujet: Real-Geischt

Kategorie: Einzelmasken Sujet: Von Katze befallen

Kategorie: Einzelmasken

Alle Teilnehmer des Fotoshootings im Überblick:

Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien

Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien

Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien

Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien Kategorie: Familien

Kategorie: Kleingruppen

Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Kleingruppen Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Sujet: KUHnigunde

Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske Kategorie: Einzelmaske

Kategorie: Einzelmaske

Kategorie: Einzelmaske

16:20 Uhr

Die Kinder üben sich im Heldentum: Ob bei der Polizei...

Bild: Jonathan Biedermann

...oder bei der Feuerwehr...

Bild: Jonathan Biedermann

...ohne Blaulicht ist nur Spiderman unterwegs. Der jagt aber ohnehin lieber den Konfettis im Wind nach...

Bild: Jonathan Biedermann

16:17 Uhr

Wer darf als nächstes auf den Mond? Wie soll das besser entschieden werden als mit einer Castingshow? Wichtig ist eine gute Jury. Was sagt wohl Greta dazu? «Quotenfrau» Trump hat natürlich auch etwas beizusteuern. Mit dabei auch: Boris Becker und.... ... Bernhard Alpstaeg. Will auch Schwinger Christian Stucki auf den Mond?

Und weiter geht's auf unser Theäterli-Tour durch die Stadt. Wir machen Halt bei der Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern:

Wer darf als nächster Mensch zum Mond fliegen? Ganz im Trend der heutigen Zeit entscheidet dies eine Castingshow mit Dieter Bohlen und Bruce Darnell als Jury. Weder Schwingerkönig Stucki («mein Siegermuni kommt als Essensvorrat mit auf den Mond») noch Stadtrat Borgula («ich baue einen Velo-Highway auf dem Mond») bestehen den Test. Auch D. Hasselhoff, B. Becker, B. Alpstaeg, D. Trump und ja, auch Loredana, werden von Bohlen verbal exekutiert.

Auftritte: Heute Samstag 17 Uhr Münzgasse in der Kleinstadt, Montag, 10 und 11 Uhr, hinter Hotel Schweizerhof.

Der ganze Auftritt der Maskenliebhaber-Gesellschaft können Sie sich unter diesem Link anschauen.

16:11 Uhr

Jetzt im Video-Interview: Reto Bachmann, Dominus der Fidelitas Lucernensis. Spannend ist vor allem Bachmanns «Überlebens-Strategie» für die doch sehr strengen Fasnachtstage:

«Ich schaue, dass jedes dritte Getränk ein Mineral ist.»

16:05 Uhr

Bild: Jonathan Biedermann

Die Luzerner Fasnacht schwappt auf das Inseli über, so lautete eine Schlagzeile in unserer Zeitung. Und weiter war da zu lesen: Das Gedränge an Luzerns rüüdigen Tagen wird immer grösser. Jetzt gibt’s eine Ausweichmöglichkeit an prominenter Lage.

Und jetzt? Tut sich da was? Wir haben unseren Reporter hingeschickt, aber viel los ist also nicht auf dem Inseli. Die Schwinger-Statuen von Künstler Hugo Siegwart bleiben ungestört – fast jedenfalls: Einzig die Guggenmusik «Hydra Lozärn» hält sich für eine Pause auf dem Platz am See auf.

Bild: Jonathan Biedermann

15:59 Uhr

Der neue Financier will das Fussball-Stadion auf der Allmend umbauen. Gold ist dem russischen Investor Viktor Andrejewitsch Raschnikowitsch zwar sympathisch, beim FCL-Stadion will er aber auf die Klubfarben setzen. Lesen Sie hier den dritten Teil unserer Fasnachtssatire.

Kolumne Neuer Financier des FC Luzern baut Stadion um Gold ist dem russischen Investor zwar sympathisch, beim FCL-Stadion will er aber auf die Klubfarben setzen. Renée van Eyck* 22.02.2020

Am Donnerstag zufälligerweise auf der Luzerner Allmend beobachtet: Der russische Oligarch Viktor Andrejewitsch Raschnikowitsch (Mitte) mit Mike Hauser (links) und Stefan «Büsché» Bucher, die eben einer standesgemässen Limousine entstiegen sind. Bild: Leserreporter (20. Februar 2020)

15:50 Uhr

Bild: Jonathan Biedermann

Hier befinden wir uns offenbar mitten im Dschungel. Gorillas haben die Expeditionsführer gleich in den Käfig gesteckt. Zum Trost hat ihnen jemand ein Bier in die Hand gedrückt.

Bild: Jonathan Biedermann

15:45 Uhr

Kleine Rührstücke, grosse Dramen – kreative Strassentheäterli gibt es in der Stadt Luzern so manche zu entdecken:

Bei den Holzwörm gibt es ein Festmahl. Der Metzger zeigt wenig Verständnis für Tofu-Fans.

Die Holzwörm laden zum Festschmaus – und eine illustre Runde versammelt sich. Für Streitigkeiten ums Essen ist gesorgt: Denn zu den Gästen gehört auch Greta, die mit einem Tofu-Klotz an dem Tisch sitzt. Ronald McDonald und der Metzgermeister zeigen wenig Verständnis – dafür lassen deren Tischmanieren arg zu Wünschen übrig. Ganz gefährlich wird’s, als Mr Creosote von Monthy Python die Tafelrunde beehrt. Vor lauter Völlerei droht er zu platzen.

Auftritte: Heute Samstag, 15-19 Uhr, Montag, 12-20 Uhr, Dienstag, 15-19 Uhr. Sepp-Ebinger-Gässli (bei Dieci Gelateria, Rathausgasse).

15:30 Uhr

Unterdessen schiessen bei der Kapellbrücke die Pilze aus dem Boden. Wen wundert's bei dem Wetter? Über 12 Grad, Sonnenschein und imitiertes Vogelgezwitscher lassen uns glauben, der Winter sei vertrieben.

Äh? Von welchem Winter sprechen wir hier eigentlich?

Bild: Jonathan Biedermann

15:02 Uhr

Bild: Jonathan Biedermann

Cappuccino oder Schümli-Pflümli? Wer Glück hat, erwischt diese lebendige Kaffeemaschine in der Altstadt. Folgen Sie einfach dem Geruch nach frisch gerösteten Kaffeebohnen.

Bild: Jonathan Biedermann

Bild: Jonathan Biedermann

14:55 Uhr

Die Seniorenfasnacht im Grand Casino Luzern ist jedes Jahr – immer am rüüdig Samschtig – ein Highlight. Schauen Sie hier einige Impressionen unserer LZ-Fotografin Corinne Glanzmann.

Impressionen von der Seniorenfasnacht im Grand Casino Luzern. Impressionen von der Seniorenfasnacht im Grand Casino Luzern. Impressionen von der Seniorenfasnacht im Grand Casino Luzern. Impressionen von der Seniorenfasnacht im Grand Casino Luzern. Impressionen von der Seniorenfasnacht im Grand Casino Luzern. Impressionen von der Seniorenfasnacht im Grand Casino Luzern. Impressionen von der Seniorenfasnacht im Grand Casino Luzern. Impressionen von der Seniorenfasnacht im Grand Casino Luzern. Impressionen von der Seniorenfasnacht im Grand Casino Luzern. Impressionen von der Seniorenfasnacht im Grand Casino Luzern. Impressionen von der Seniorenfasnacht im Grand Casino Luzern. Impressionen von der Seniorenfasnacht im Grand Casino Luzern. Impressionen von der Seniorenfasnacht im Grand Casino Luzern. Impressionen von der Seniorenfasnacht im Grand Casino Luzern. Impressionen von der Seniorenfasnacht im Grand Casino Luzern. Impressionen von der Seniorenfasnacht im Grand Casino Luzern. Impressionen von der Seniorenfasnacht im Grand Casino Luzern. Impressionen von der Seniorenfasnacht im Grand Casino Luzern.

14:40 Uhr

Einzelmasken aufgepasst: Auf dem Kapellplatz wird den Fasnächtlern jeglicher Druck bei der Partnersuche genommen. Beim «Selfie-Balkon für Traumpaare» lässt sich das ideale Gegenüber ausschreiben – und hoffentlich auch finden.

Bild: Jonathan Biedermann

14:35 Uhr

Der Luzerner Sicherheitsdirektor Paul Winiker ist bekanntermassen ein grosser Fasnächtler. Auch wir finden es rüüdig guet, hat der SVP-Mann den fasnächtlichen Einbürgerungstest bestanden!

14:30 Uhr

Abseits von der Fasnacht: Der Abfall vom Schmutzigen Donnerstag säumt das Ufer der Reuss – zum Beispiel hier bei der Eisenbahnbrücke in Reussbühl, wie dieses Leserbild zeigt.

Leserbild von Christian Volken

14:20 Uhr

Bild: Corinne Glanzmann

Schwingen Sie das Tanzbein an der Senioren-Fasnacht mit dem Lozärner Fasnachtskomitee und den Fasnachtsgewaltigen. Die Eintrittsschwelle ist bei 60 Jahren angesetzt. Und zu spät sind Sie nicht dran, der Anlass dauert noch bis 18 Uhr.

PS. Offenbar wird hier sogar Ihre (schmutzige) Wäsche gewaschen...

Bild: Corinne Glanzmann

14:07 Uhr

Schicken Sie uns Ihre Fasnachts-Bilder!

Wir suchen Ihre schönsten Fasnachts-Bilder aus der Zentralschweiz – vom bunten Treiben auf den Strassen, in den Gassen und in den Beizen.

Laden Sie Ihre Bilder – bevorzugt in guter Auflösung – unter diesem Link hier hoch.

Gelungene Aufnahmen veröffentlichen wir auf unserem Online-Portal luzernerzeitung.ch und natürlich auch in unserem Fasnachts-Ticker hier.

14:04 Uhr

Und passen Sie bitte gut auf! Ein 23-jähriger Fasnächtler ist am Freitagnachmittag in der St. Galler Gemeinde Gommiswald rücklings von einem Fasnachtswagen gefallen. Er prallte mit dem Kopf auf die Strasse und musste anschliessend mit der Rega ins Spital geflogen werden.

14:05 Uhr

Bild: Jakob Ineichen

In Root nimmt der Umzug richtig an Fahrt auf: Die ersten Formationen ziehen durchs Dorf.

Bild: Jakob Ineichen

14:01 Uhr

Wer den «rüüdig Samschtig» in der Stadt Luzern verbringt, wird von diesen beiden Fasnächtlern freundlich begrüsst. Sie haben sich einen Standplatz auf dem Camping «Sonnenwiese» gleich bei bei der Kapellbrücke bereits am Vormittag gesichert.

Bild: Jonathan Biedermann

13:58 Uhr

Bild: Jonathan Biedermann

Auf dem Rahthausplatz in Luzern wimmelt's von Guuggen und Schaulustigen. Während die «Löchlitramper Littau» den Platz beschallen, bahnen sich andere den Weg über die Rathaustreppe runter ans sonnige Reussufer.

Bild: Jonathan Biedermann

13:52 Uhr

Et voilà: Hier kommen die ersten Bilder vom Umzug in Root, wo offenbar einige Komödianten anzutreffen sind. Vor Ort ist unser LZ-Fotograf Jakob Ineichen.

13:45 Uhr

Zmittag an der Reuss: Vorausblickende Fasnachtsbegeisterte wissen, dass vor dem Trinken ordentlich gegessen werden sollte. Dieser Herr lässt es sich bei (s)einem «Hirn nature» gut gehen.

Bild: Jonathan Biedermann

13:40 Uhr

Oho! Es gibt noch mehr Gruppen, die Lust auf eine Tetris Challenge haben. Herzlichen Dank für das ganz tolle Bild von der Guggämuisig Rätschbäse Sarnä! Ihr seid ja auch für jeden Spass zu haben!

Unser LZ-Fotograf Boris Bürgisser hat kürzlich von den Guuggern der Räbedibäms in Hochdorf ein Tetris-Challenge-Bild gemacht:

Bild: Boris Bürgisser (8. Februar 2020)

Hier geht's zur Story über zahlreiche Guuggenmusigen aus Luzerner Landgemeinden, die dieses Jahr ein Jubiläum feiern.

Räbedibäms aus Hochdorf lanciert Guugger-Tetris-Challenge – Guggemusig aus Sarnen macht mit Zahlreiche Guuggenmusigen aus Luzerner Landgemeinden feiern heuer Jubiläum. Wie unsere Auswahl zeigt, fanden 1970 viele Gründungen statt. Aktualisiert Evelyne Fischer 22.02.2020

13:35 Uhr

Blicken wir zum Start erst mal aufs Wetter von heute Nachmittag: Das Thermometer steht aktuell in Luzern bei etwas mehr als 10 Grad. Entlang der Reuss dürfte es aber sicher noch richtig heiss werden.

13:30 Uhr

Willkommen zu unserem Ticker am «rüüdige Samschtig»!

Heute ist in der Stadt Luzern vor allem Strassenfasnacht angesagt. Aber es gibt auch einige Fixtermine. Unsere Reporter und Fotografen sind auf den Strassen und Gassen unterwegs. Bleiben Sie dran!

Heute Samstag-Nachmittag:

ab 12 Uhr Chrienser Volksfasnacht, Kinderfasnacht mit Maskenprämierung

13.30 Uhr: Umzug in Root und Kinderfasnacht in Schüpfheim

14 Uhr: Umzug in Dagmersellen und Schachen

18.30 Uhr: Guugger-Einzug in Hochdorf

und ebenfalls auf dem Programm steht der «Schlumpf-Ball» im Hotel Sonne in Reiden sowie der «Güggali-Ball» in der Areggerhalle in Willisau-Daiwil.

Die gesamte Übersicht zu den Anlässen an diesem Fasnachts-Wochenende finden Sie hier.

Bildstrecke Gewaltiger Start in die Fasnacht: Das war der Schmutzige Donnerstag in der Zentralschweiz Die fünfte Jahreszeit startete in der Zentralschweiz bei äusserst milden Temperaturen. Dementsprechend viele Fasnächtler wagten sich am Donnerstag auf die Strassen. Ein Überblick. 21.02.2020