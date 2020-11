Debatte um Luzerner Richtplan: Landschaft fordert mehr Entwicklungsmöglichkeiten Die regionalen Entwicklungsträger Luzern West und Idee Seetal kritisieren den starken Fokus des Kantons auf die Y-Achse und auf den Metropolitanraum Zürich. Bei der anstehenden Revision des Richtplans soll in funktionalen Räumen gedacht werden. Dominik Weingartner 24.11.2020, 05.00 Uhr

Der Kanton Luzern erhält einen neuen Richtplan. Die aktuelle Version stammt aus dem Jahr 2009, 2015 wurde er teilrevidiert und 2019 mit der Hinzunahme des Agglomerationsprogramms letztmals angepasst. Der Prozess für die Totalrevision wurde im Juli 2020 eingeläutet. Läuft alles nach Plan, tritt der neue Richtplan 2024 in Kraft. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Und es gilt, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Luzerner Regionen unter einen Hut zu bringen.

Ein Hauptmerkmal des aktuellen Richtplanes ist ein griechischer Buchstabe: das Y. Damit gemeint ist jener Bereich entlang der Hauptverkehrsachsen auf Strasse und Schiene, in denen der gültige Richtplan die Hauptentwicklung des Kantons vorsieht. Zudem ist darin eine Ausrichtung auf den Metropolitanraum Zürich verankert. Den Regionen abseits des Y ist diese Fokussierung seit längerem ein Dorn im Auge. Mit dem neuen Richtplan verbinden sie die Hoffnung, daran etwas zu ändern und die Richtplanung neu zu denken.

Funktionale Räume statt Fokus auf Verkehrsachsen

Der regionale Entwicklungsträger Luzern West, der ungefähr die Wahlkreise Entlebuch und Willisau umfasst, hat bereits ein Positionspapier zum neuen Richtplan verabschiedet. Eine der darin enthaltenen Kernforderungen verlangt die Abkehr vom Fokus auf Verkehrsachsen hin zu «funktionalen Räumen». «Die funktionalräumliche Betrachtung soll in zwei Stufen geschehen: einerseits grössere Räume wie Seetal oder Agglomeration Sursee, andererseits kleinräumiger wie Rottal oder Zell und Umgebung», heisst es im Papier.

Guido Roos, Geschäftsführer von Luzern West und CVP-Kantonsrat, sagt:

«Die Verkehrsachsen sind zwar eine Realität, können aber nicht die alleinige Basis für den Richtplan sein.»

In Luzern West gibt es viele Gemeinden in der L3-Kategorie:

Guido Roos führt aus: «Für eine L3-Gemeinde ist es schwierig, Bauland für die Wirtschaft zur Verfügung zu stellen.» Die Vorgaben aus dem Richtplan «hemmen die Entwicklung in unserer Region», sagt der Wolhuser. Es gebe bereits Firmen in der Region, die eigentlich stärker wachsen könnten, aber aufgrund des Richtplans an Grenzen stossen würden, so Roos.

Zum Y sagt Roos: «Das Y ist eine Realität, aber es führt auch dazu, dass der ganze Verkehr über Luzern geleitet wird.» Und dort, so Roos, gebe es immer mehr Widerstand gegen den Verkehr. Diesem Umstand müsse der neue Richtplan Rechnung tragen:

«Der Verkehr ist das grösste Politikum in der Stadt.»

Ebenfalls unzufrieden ist Luzern West mit der einseitigen Ausrichtung des Kantons Luzern auf den Metropolitanraum Zürich. Auch wenn dieser unbestritten wichtig sei, wünscht sich der regionale Entwicklungsträger auch hier eine Öffnung, etwa in Richtung Bern oder Aargau. Aufgrund des jetzigen Richtplans «könnte man meinen, für den Kanton Luzern hört an der Grenze zum Kanton Bern die Welt auf», sagt Guido Roos. Auch der Bundesrat habe dies bereits 2016 kritisiert.

Aus Nebenachsen sollen «Nebenentwicklungsachsen» werden

In eine ähnliche Richtung gehen die Forderungen des regionalen Entwicklungsträgers Idee Seetal. Das Seetal ist ebenfalls abseits der Y-Achse gelegen. Laut Roger Brunner, Geschäftsführer der Idee Seetal, habe der Gemeindeverband ebenfalls ein Positionspapier erstellt. Dieses wurde inzwischen beim Regierungsrat eingereicht, für die Öffentlichkeit ist es vorderhand nicht zugänglich.

Brunner sagt aber: «Wir sehen die Notwendigkeit, dass heutige Nebenachsen im Richtplan auch die Möglichkeit für eine Weiterentwicklung haben sollen.» Er spricht in diesem Zusammenhang von «Nebenentwicklungsachsen». Die Revision des Richtplans sei «die Chance, daran etwas zu ändern», sagt Brunner. Auch die Idee Seetal fordert «ein Denken und Handeln in funktionalen Räumen». Roger Brunner: «Unser funktionaler Raum ist interkantonal und bezieht sich auf die Kantone Luzern, Aargau und Zug. Wir verfügen über Verbindungen des öffentlichen Verkehrs von Lenzburg bis Luzern und bis nach Risch-Rotkreuz.»

Kanton: Y bleibt wichtige Grundlage für Richtplan

Beim Kanton Luzern ist die Kritik am aktuellen Richtplan aus den Regionen abseits des Y bekannt. Aber: «Das sogenannte Y mit den Hauptverkehrsinfrastrukturen ist eine Realität und bleibt schon aus diesem Grund eine wichtige Grundlage für die Richtplanrevision», sagt Kantonsplaner Mike Siegrist.

Dennoch werde die Kritik «bei der weiteren Richtplanbearbeitung mitberücksichtigt», so Siegrist. «Es ist nun eines der grossen und wichtigen Ziele der Revision, für die Regionen spezifische Entwicklungspotenziale und -perspektiven aufzeigen und zu ermöglichen», sagt der Kantonsplaner. Dabei müsse aber der übergeordnete Rahmen des Bundesrechts gewahrt bleiben. Für Siegrist ist klar:

«Wir werden gemeinsam vor einer herausfordernden Aufgabe stehen.»