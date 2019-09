Debatte um Velos zweiter Klasse: 50 Veloständer am Bahnhof Luzern kosten 66 Rappen in der ersten Stunde

Die kostenpflichtigen Veloständer vor dem Bahnhof sollen teurere Velos anlocken – und sorgen bereits für Kritik. Simon Mathis

Die kostenpflichtigen Veloständer wurden bereits am ersten Tag am Bahnhof Luzern benutzt. (Bild: Simon Mathis, 24. September 2019)

Jetzt sind sie also in Betrieb; die kostenpflichtigen Veloständer direkt vor dem Bahnhof Luzern. Seit Dienstag betreibt das Luzerner Start-up smartmo 50 Stationen. Nun ist auch klar, wie teuer die Miete ist. 66 Rappen kostet die Reservation eines Parkplatzes in der ersten Stunde, bei jeder weiteren Stunde kommen 6 Rappen dazu. Wer das Velo ohne Reservation in den Ständer stellt, zahlt jeweils einen Rappen weniger – also 65 und 5 Rappen. Reservieren lassen sich die Plätze per App.

Die digitalen Veloständer rufen bereits am Tag eins Widerstand auf den Plan. Die Jungen Grünen wiesen in einer Spontanaktion darauf hin, dass das neue System vor allem jungen Velofahrern mit wenig Geld Parkplätze wegnehme. Sie nennen dies eine «Frechheit».

«Wir wollen keine Zweiklassen-Gesellschaft»

Daniel Hänggi, CEO von smartmo, war an der Pressekonferenz denn auch darum bemüht, die im Raum stehenden Kritikpunkte anzusprechen. «Wir wollen keine Zweiklassen-Gesellschaft am Bahnhof Luzern», so Hänggi. «Wir bieten eine Dienstleistung an, und eine solche darf ihren Preis haben.» Und das sei ein Preis, der durchaus zumutbar sei – und günstiger als der europäische Schnitt.

Im Übrigen wolle smartmo einen Beitrag zum «Veloproblem» leisten. Dieses bestehe unter anderem darin, dass teurere Velos – insbesondere E-Bikes – kaum je beim Bahnhof abgestellt würden. Dies deshalb, weil man Vandalismus und Diebstahl fürchte. Darum bieten die Veloständer zudem eine abgesicherte Box für Velohelme sowie einen Anschluss zum Aufladen von E-Bikes. Die Idee für smartmo kam Hänggi, nachdem er Opfer eines Velodiebstahls geworden war.

Auf den Punkt brachte es Projektleiter Lukas Schneller von den SBB: «Mit dem neuen Angebot wollen wir nicht mehr Velos anziehen, sondern andere.» Schneller weist darauf hin, dass rund um den Bahnhof etwa 2500 Abstellplätze zur Verfügung stehen – unlängst gesellten sich die 420 Plätze im Velotunnel dazu. Wenn der Test bis Mitte 2020 positiv verlaufe, sei eine Erweiterung des Angebots zwar möglich, das kostenlose Bike+Rail bleibe aber weiterhin im Fokus der SBB. Betrieben werden die Veloständer vom Start-up smartmo, das bisher bereits 3 Millionen Franken in das Projekt investiert hat. Die SBB stellen Infrastruktur und Fläche zur Verfügung. Wie die Preise nach dem Test gestaltet werde, sei noch offen, sagt Daniel Hänggi. Eine Jahreskarte soll es sicher nicht geben. «Das Angebot soll immer spontan genutzt werden können.»

«Die 50 besten Plätze nimmt man uns weg»

Offiziell gesprochen sorgen die neuen Plätze für ein Nullnummern-Spiel: Die Veloständer sind 50 Zentimeter breit – genau wie reguläre Ständer. «In gewisser Weise schaffen wir Veloplätze», erläutert Hänggi. Denn zuvor habe auf der Fläche ein Chaos geherrscht, diverse kaputte und verlotterte Velos hätten den Platz versperrt. Smartmo sorge hier für Klarheit.

Dass sich die Velo-Situation vor dem Bahnhof dank smartmo nun weniger chaotisch präsentiere, lässt Jona Studhalter, Co-Präsident der Jungen Grünen Kanton Luzern, als Argument nicht gelten. «Die Veloständer vor dem Bahnhof mussten ohnehin erneuert werden. Das jetzt als Begründung für diese Abwertung anzuführen, geht nicht auf.» Eine Abwertung sei es deshalb, weil man ausgerechnet den zugänglichsten Standort mit einem Preisschild versehe. Zwar gebe es nun im Velotunnel weitere Parkplätze, diese seien aber noch schlecht erreichbar. «Ja, es geht nur um 50 Plätze. Aber es sind die besten 50 Plätze – und die nimmt man uns weg.»

Dem billigen Mietpreis begegnet Studhalter mit Skepsis. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Tarif auf diesem tiefen Niveau bleiben kann», gibt er zu bedenken. Er sei nicht grundsätzlich gegen kostenpflichtige Veloplätze. «Aber diese dürfen nicht auf Kosten von Gratis-Plätzen gehen. Vor allem nicht in Luzern, wo die Veloplätze ohnehin knapp bemessen sind.»

Das Werbevideo von Smartmo: