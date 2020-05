Dem Rothirsch droht in Flühli der Abschuss Der Kanton Luzern prüft Abschüsse des Rothirsches im Jagdbanngebiet Tannhorn. Grund sind grosse Schäden. Roseline Troxler 08.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Rund 350 und 400 Rothirsche gibt es im Kanton Luzern. Symbolbild: Getty

Der Rothirsch breitet sich im Kanton Luzern immer stärker aus. So erobern sich die Huf­tiere langsam ihren Lebensraum in den Voralpen zurück. Insbesondere im eidgenössischen Jagdbanngebiet Tannhorn (siehe Karte) sind Rothirsche vermehrt unterwegs. Dieses Schutzgebiet befindet sich am Nordhang der Brienzer-Rothorn-Kette auf dem Gemeindegebiet von Flühli.

In Jagdbanngebieten ist die Jagd gemäss Bundesgesetz verboten. Dass sich Rotwild zumindest saisonal in dieses Gebiet zurückzieht, liegt unter anderem daran, dass der Rothirsch in den angrenzenden Gebieten des Kantons Bern und Luzern gejagt wird. Dadurch weicht der Hirsch ins Tannhorn aus und verursacht in der Folge Schäden an Wäldern und im Wiesland. Im Wald handelt es sich um Verbiss von Jungpflanzen und Pflanzentrieben, auf Wiesen und Weiden um das Entrinden von Baumstämmen oder das Fressen der Gräser. 2019 erhielten betrof­fene Landwirte im Jagdbann­gebiet Tannhorn rund 9000 Franken für Schä­den und Mehraufwand vergütet.

Einwände gegen Verfügung bis Ende Mai möglich

Nun will die kantonale Abteilung Natur, Jagd und Fischerei regulative Eingriffe beim Bestand ermöglichen. Die geplanten Massnahmen wurden im aktuellsten Kantonsblatt publiziert. Einwände gegen die Ver­­fügung können bis am 31. Mai 2020 mit Begründung an die Dienststelle Landwirtschaft und Wald gerichtet werden.

Trotz des Jagdverbotes in Jagdbanngebieten kann der Kanton die Jagd zulassen, wenn dies für den Schutz der Lebensräume, für die Artenvielfalt oder zur Verhütung übermässiger Wildschäden notwendig wird, wie es in der Verfügung heisst. Peter Ulmann, Abteilungsleiter Natur, Jagd und Fischerei des Kantons Luzern, sagt auf An­frage: «Die Situation im Gebiet Tannhorn akzentuiert sich in den letzten Jahren stetig. Dies erfolgt einerseits aufgrund der Hirschpräsenz und andererseits aufgrund der Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung im Gebiet.» Mit den angestrebten Massnahmen solle letztlich die Akzeptanz des Wildschutzgebiets Tannhorn gesichert werden, so der Abteilungsleiter. Die Bestände des Rothirsches dürfen aber nur angepasst werden, wenn andere Präventionsmassnahmen keine Früchte tragen, wie die Verfügung weiter vorgibt.

Vor Abschüssen müssen Alternativen erfolglos sein

Die Massnahmen gehen von der Doppeleinzäunung über Blinklampen, Duftscheuchen bis hin zu Knallpetarden», führt Peter Ulmann aus. Kann mit solchen Massnahmen keine Wirkung erzielt werden, «sollen bis maximal zehn Prozent des anwesenden Bestands erlegt werden können», so die Verfügung. Solche Regulationsabschüsse mit Wirkung auf den Bestand hat es laut Ulmann bisher keine gegeben. Bei Gefahr grosser Trittschäden durch die Huftiere wurden bis anhin bloss ver­einzelt Vergrämungsabschüsse durchgeführt, um die Tiere zu vertreiben und eine Konzentration an einem Ort aufzulösen.



Auf dem gesamten Luzerner Kantonsgebiet befinden sich gemäss Schätzungen zwischen 350 und 400 Rothirsche. Das Abschussziel wurde in den letzten Jahren erhöht. Lag die angestrebte Zahl der Tiere, welche gejagt werden sollten, 2016 noch bei 120, sind es heute 150 Tiere. Während der Jagdsaison 2019 wurden 163 Rothirsche erlegt.

Bei der Dienststelle Landwirtschaft und Wald ging man 2017 davon aus, dass sich dereinst rund 1000 Hirsche im Kan­ton Luzern aufhalten könnten. Laut Ulmann hat sich der Bestand gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Speziell sei dieses Jahr im Jagdbanngebiet, dass wegen wenig Schnees und Trockenheit die Hirsche schon früh in höhere Lagen gezogen seien. «Zudem ist aktuell auch mehr Wolfspräsenz im Jagdbann­gebiet zu spüren, wodurch die Hirsche eher in kleineren Rudeln zerstreuen.»