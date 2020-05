Demenzkranke in Luzerner Altersheimen: Warum manche Bewohner und Angehörige momentan besonders leiden Die Coronapandemie bewegt auch die Welt der Demenzkranken. Obwohl sie eine andere Wahrnehmung haben, spüren manche Veränderungen. Angehörige machen ebenfalls eine schwierige Zeit durch, wie eine Umfrage in Luzerner Pflegezentren zeigt. Livia Fischer 27.05.2020, 05.00 Uhr

Wer dement ist, bekommt von der Aussenwelt nichts mehr mit – so lautet ein gängiges Vorurteil gegenüber demenzkranken Menschen. Verstehen sie, was das Coronavirus ist? Vermissen sie die Besuche ihrer Liebsten? Fühlen sie sich alleingelassen? Unsere Zeitung hat bei verschiedensten Luzerner Alters- und Pflegeheimen nach Antworten gesucht.

Eins vorneweg: Es gibt nicht den Demenzpatienten. Die Form und die Ausprägung der Krankheit spielen eine entscheidende Rolle, inwiefern die Betroffenen die Situation verstehen und wie sie darauf reagieren. Auch die Erfahrungen der Pflegenden und den Heimleiterinnen und Heimleiter könnten teils nicht unterschiedlicher sein. In einem sind sie sich aber einig: Die Angehörigen leiden unter dem Besuchsverbot, das vor zweieinhalb Wochen erstmals gelockert wurde, oftmals mehr als die dementen Heimbewohner selbst.

Hier ist Nähe zugelassen: Eine Frau besucht ihre demente Mutter im Altersheim Chrüzmatt in Hitzkirch. Bild: Patrick Hürlimann (26. Mai 2020)

Stabiles Umfeld ist für Wohlbefinden entscheidend

«Viele Angehörige hatten gerade zu Beginn des Besuchsverbots Angst, ihre demenzkranken Verwandten würden ohne ihren Besuch völlig vereinsamen», erzählt Raymond Neumann, Geschäftsführer des Alterszentrums Chrüzmatt in Hitzkirch. Doch: «Die Realität sieht anders aus.» Dem Grossteil der Bewohnenden gehe es nämlich gut; oder zumindest nicht schlechter als vor der Pandemie.

Ähnliche Erfahrungen machten andere Heime, unter anderem das Alters- und Pflegezentrum Waldruh in Willisau. «Ein Mensch mit Demenz lebt mehrheitlich in einer anderen Welt. In einer, in der das Coronavirus wohl kaum existiert», erklärt Geschäftsführerin Gabriela Brechbühl. Damit das so bleibt, sei ein gut funktionierendes und empathisches Umfeld wichtig. «Solange das Personal nicht überängstlich oder nervös ist, löst die Coronakrise bei den Demenzpatienten keine Reaktionen aus», meint sie. Jacqueline Meier, Leiterin vom Betagtenzentrum Linde in Grosswangen, ist sich jedoch sicher: «Die Dementen spüren den Druck, unter dem wir alle stehen und die unvermeidliche Anspannung des Personals.» Das Gefühl werde eben nicht dement.

Fehlender Besuch kann «bis zur Depressivität führen»

Auch Evgeniy Perlov, Leitender Arzt der Alterspsychiatrie der Luzerner Psychiatrie (Lups) hat etwas andere Beobachtungen gemacht. Zwar bekräftigen mehrere Heimleiter, dass viele Demenzpatienten kein Zeitgefühl mehr haben und die Abstände zwischen den Besuchen nicht einordnen können. Perlov aber warnt:

«Ein Besuchsverbot kann im leichten oder mittelschweren Demenzstadium zu Traurigkeit oder gar Depressivität führen.»

Es sei ein Irrglauben, dass die Dementen nicht mehr mitbekommen, wenn Besuch da ist. Wenn überhaupt, treffe dies auf das schwerste Stadium der Demenz zu, wobei auch da – selbst wenn Angehörige nicht mehr erkannt werden – die meisten Patienten noch eine positive Reaktion zeigen würden. «Soziale Kontakte haben eine beruhigende Wirkung», sagt Perlov. Mit deren Wegfall sei häufig eine zunehmende Unruhe bei den Demenzkranken zu beobachten.

Für die Pflegefachkräfte wird die Arbeit jetzt noch anspruchsvoller. Nicht nur müssen sie die Dementen immer wieder über die Situation aufklären. Auch Zuversicht, dass die Angehörigen den Kranken nicht vergessen haben und wiederkommen werden, muss laut Perlov wieder und wieder vermittelt werden. Dies bestätigt auch Jacqueline Meier von der Linde und ergänzt: «Wir versuchen in diesen Zeiten noch mehr in Kontakt zu treten, Beziehungen aufzubauen und für Abwechslung zu sorgen.» Die Pflegenden tun ihr möglichstes, um den Bewohnenden die Zeit der Isolation so angenehm wie möglich zu gestalten, aber nicht immer reicht es aus.

Individuelle Lösungen für Ausnahmebesuche

Christian Caflisch vom Sunneziel in Meggen etwa berichtet von Momenten, in denen «die Sehnsucht nach den Angehörigen kaum zu stillen war». Ein konkretes Beispiel nennt Elke Hönekopp, Geschäftsleitung Pflege und Betreuung des Alterszentrums Seeblick in Sursee. «Eine unserer Bewohnerinnen, die ganz neu im Seeblick eingetreten ist, hat ihre Familie extrem vermisst. Von Tag zu Tag zog sie sich mehr zurück, ass und trank nicht mehr, war stark vereinsamt.» So entschied Höneköpp gemeinsam mit der zuständigen Gruppenleitung nach wenigen Tagen, den Besuch unter Berücksichtigung der Schutzmassnahmen in diesem Fall wieder zuzulassen. Mit Erfolg: «Die Situation hat sich schlagartig verbessert.»

Perlov von der Lups befürwortet solch individuelle Lösungen. Es müsse abgewogen werden, in welchen Fällen die vorgegebenen Massnahmen nützen und wann sie schaden. Er begründet:

«Der Schutz des Lebens hat gerade bei Patienten aus dieser Gruppe keinen absoluten Wert. Für viele ist Lebensqualität viel wichtiger.»

Schliesslich glaubt der Professor, dass Demenzkranke für Einsamkeit besonders anfällig sind.

Aus diesem Grund hat auch Neumann vom Chrüzmatt das Besuchsverbot bei vereinzelten Demenzbewohnern aufgehoben – und geht noch einen Schritt weiter. Bei ihnen könne Angehörige ihre dementen Familienmitglieder seit einigen Tagen nicht nur durch eine Plexiglasscheibe sehen, sondern auch wieder deren Hand halten. Zwar nur in speziellen Räumen, unter Beobachtung der Pflegenden und mit einer Schutzkleidung von Kopf bis Fuss. Aber trotzdem. Denn was alle Heimleiter bekräftigen: Wichtiger als Gespräche sind für Demenzpatienten Berührungen. Eine Nähe, die selbst ein Videoanruf nicht ersetzen kann.