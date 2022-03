Demokratie In Adligenswil soll das Volk wieder mehr mitreden können – aber wie? Seit der Abschaffung der Gemeindeversammlung fehlt es an Möglichkeiten zur Mitbestimmung, findet die Mitte Adligenswil. Nun lanciert sie eine Initiative. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 10.03.2022, 05.00 Uhr

Teilansicht der Gemeinde Adligenswil mit der Kirche St.Martin, im Hintergrund die Rigi. Bild: Boris Bürgisser (Adligenswil, 28. Juni 2020)

Die Mitte (ehemals CVP) Adligenswil hat die Gemeindeinitiative «mehr Mitsprache für alle» lanciert. Nach Ansicht der Partei hat sich durch die Abschaffung der Gemeindeversammlung 2016 «die Möglichkeit zur direkten Mitbestimmung verschlechtert». Nach der Einführung der Urnenabstimmung fehle ein Forum, «in dem die Herausforderungen der Gemeinde breit diskutiert und eine echte Mitbestimmung der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger möglich ist», sagt Joseph Durrer vom Initiativkomitee. Ein Beispiel seien die Budgetabstimmungen, «bei denen Grundsätzliches oder Feinkorrekturen nicht mehr eingebracht werden können, weil es auf dem Abstimmungszettel nur ein Ja oder ein Nein gibt».

Idee: Orientierungs- statt Gemeindeversammlung

Die Initiative verlangt vom Gemeinderat, «dass er ein geeignetes politisches Instrument entwickelt, um das Vakuum auszufüllen, das mit der Abschaffung der Gemeindeversammlung entstanden ist». Ob dies mit der Wiedereinführung einer Gemeindeversammlung erreicht wird, lässt die Initiative offen. «Es gilt, verschiedene Optionen zu prüfen», sagt Durrer. «Eine Möglichkeit wären vermehrte Orientierungsversammlungen, an denen die Bevölkerung dem Gemeinderat klare Aufträge erteilen kann.»

SP und SVP finden, es gibt kein Problem

Keine Unterstützung findet die Initiative bei der SP Adligenswil. «Es ist zu unklar, welches Ziel sie im Kern verfolgt», sagt deren Präsident Kari Kuhn. Die Mitwirkung etwa bei der Entwicklung von Legislaturzielen oder der Gestaltung des öffentlichen Raumes sei heute gut möglich, über die Mitarbeit in Kommissionen, an Orientierungsversammlungen, Parteiengesprächen, Fragestunden und Online-Mitwirkung, aktuell etwa bei der Teilrevision der Ortsplanung. SVP-Co-Präsident Roger Rölli ist ebenfalls der Meinung, dass der jetzige Gemeinderat der Bevölkerung in zahlreicher Hinsicht ein Mitspracherecht gewähre. Die Initiative sei «überflüssig».

Auch FDP-Präsident Klaus Zwyssig betont: «Mitwirkung ist gut, aber vor allem projektbezogen.» Bei der aktuellen Teilrevision der Ortsplanung etwa sollten «Spezialisten aus der Gemeinde miteinbezogen werden». Bei fest institutionalisierter Mitsprache zu allen Themen bestehe jedoch die Gefahr, dass «Entscheide unnötig verzögert werden». Ohnehin:

«Wie will die Mitte genügend Leute finden, wenn es überall an politischem Nachwuchs fehlt?»

Bei Grünen-Präsident Andreas Heggli hingegen tönt es anders. Die Machtkonzentration beim Gemeinderat sei nach der Abschaffung der Gemeindeversammlung problematisch «und bedarf dringend eines Korrektivs in geeigneter Form», sagt er. In diesem Sinn unterstütze er das Anliegen der Initiative. Es sei zudem wichtig, «dass die ganze Bevölkerung, nicht nur die Stimmberechtigten, an Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen beteiligt werden und sich einbringen können».

Auch GLP-Präsident Patrick von Dach findet: «Nach dem Wegfall der Gemeindeversammlung fehlt weitgehend die Möglichkeit zur Mitwirkung der Bevölkerung.» Er ist dem Unterstützungskomitee der Initiative bereits beigetreten.

Wiedereinführung der Gemeindeversammlung hat kaum Chancen

Eine Wiedereinführung der Gemeindeversammlung ist für die meisten Parteipräsidenten kein Thema. «Die Zeit der bisher gemachten Erfahrung unter dem neuen Modell ohne Gemeindeversammlung ist noch zu kurz, um schon wieder eine Kehrtwende zu machen», sagt Kari Kuhn (SP). Er setzt zudem Fragezeichen bezüglich der demokratischen Mitbestimmung bei Gemeindeversammlungen, die meist nur schwach besucht waren. Andreas Heggli (Grüne) sieht das ähnlich:

«Was in der Erinnerung als echte Mitbestimmung verklärt wird, hat immer wieder zu Frust geführt, weil unüberlegte Spontanentscheide durch einen sehr kleinen Prozentsatz der Stimmberechtigten möglich waren.»

Die Gemeindeversammlung sei zwar grundsätzlich gut für die Meinungsbildung, sagt Klaus Zwyssig (FDP). Aber auch er sieht die Gefahr, «dass sie von Interessengruppen durch gezielte Mehrheitsaufgebote bei Abstimmungen missbraucht werden kann». Die Stimmbeteiligung sei bei Urnenabstimmungen «viel höher als bei den früheren Gemeindeversammlungen», sagt Roger Rölli (SVP). Als Einziger kann sich Patrick von Dach (GLP) eine Wiedereinführung der Gemeindeversammlung vorstellen, «allenfalls kombiniert mit anschliessender Urnenabstimmung».

Damit die Gemeindeinitiative zu Stande kommt, benötigt sie 380 gültige Unterschriften von Stimmberechtigten der Gemeinde Adligenswil.

Die Unterschriftensammlung wird nach der Publikation im Kantonsblatt am 7. Mai starten.

