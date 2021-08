Stadtparlament in Sursee: Studie nennt Vor- und Nachteile

Demokratie Ist Sursee reif für ein Stadtparlament? Studie zeigt jetzt Vor- und Nachteile auf Parteien von links bis rechts fordern die Einführung eines Einwohnerrats in Sursee. Eine Studie legt nun dar, welche Auswirkungen das auf die Mitsprache und den Verwaltungsaufwand hätte – und nennt eine konkrete Handlungsempfehlung. Niels Jost 11.08.2021, 05.00 Uhr

Sursee ist das unangefochtene zweite Zentrum Luzerns. Mit seinen 10'375 Einwohnern hat die Stadt nun auch eine kritische Grösse erreicht, bei der die Durchführung einer Gemeindeversammlung (GV) für einige nicht mehr zumutbar ist. So fordern Grüne, GLP, FDP und SVP die Einführung eines Stadtparlaments. Die CVP, welche als stärkste Partei zwei der fünf Stadträte stellt, sowie die SP, welche ein Exekutivmitglied in ihren Reihen hat, sind eher skeptisch.

Könnte ein Vorgeschmack auf die Tagung eines Stadtparlaments sein: der Kantonsrat in der Stadthalle Sursee. Bild: Pius Amrein (25. Januar 2021)

Eine Studie beflügelt die Debatte nun weiter. Für ihre Diplomarbeit am Lehrgang Verwaltungsmanagement an der Hochschule Luzern haben Andrea Stutz, Livia Stadelmann und Alex Estermann die Vor- und Nachteile eines Einwohnerrats für Sursee evaluiert. Stutz ist Stadtschreiber-Stellvertreterin in Sursee, Stadelmann Gemeindeschreiber-Stellvertreterin in Sachseln und Estermann Gemeindeschreiber in Hildisrieden. Sie nennen unter anderem folgende Punkte:

Vorteile Stadtparlament Bevölkerung besser repräsentiert (an GV nimmt jeweils nur ein Bruchteil aller Stimmberechtigten teil)

GV stösst an ihre Grenzen (bei hoher Teilnehmerzahl, bei Redezeitbeschränkung, bei starker Mobilisierung, beim Schüren von Emotionen)

Entscheide politisch breiter und früher abgestützt (Parlamentskommissionen werden laufend informiert, Diskussion nicht erst vor Abstimmung)

Anträge können einfacher eingebracht werden

fundiertere Entscheidungen über komplexe Geschäfte

Sprungbrett für politische Karrieren

Nachteile Stadtparlament Keine direkte Mitsprache der Bürger

Kompetenzen werden an Parlamentarier abdelegiert

Mehraufwand für Verwaltung (Geschäfte vor-/nachbereiten, Vorstösse beantworten)

längere Entscheidungswege durch starke Formalisierung

Fraktionszwang (Einbinden parteiloser Personen ist schwieriger)

Schwierigkeit, genügend Leute zu finden

«Sowohl ein Stadtparlament als auch eine Gemeindeversammlung haben diverse Vor- und Nachteile», bilanziert Andrea Stutz. Auch von Bevölkerungszahl her lässt sich gemäss der Studienautorin keine abschliessende Antwort finden, welches Modell besser wäre. «Sursee hat sowohl die Grösse für ein Parlament als auch für eine Gemeindeversammlung.» Welche Argumente man mehr gewichte, sei schliesslich eine politische Frage.

Schätzung: Mehrkosten von 200'000 Franken pro Jahr

Ein zentrales Argument der Gegner sind die Kosten. Gemäss der konsultierten Literatur kostet ein Parlament in der Regel tatsächlich mehr als eine Gemeindeversammlung. Eine Vollkostenrechnung haben die drei Autoren zwar nicht erstellt, dafür eine grobe Schätzung, die auf den Erfahrungen anderer Gemeinden basiert und auf die Stadt Sursee runtergebrochen wurde. Die Mehrkosten würden pro Jahr etwa 200'000 Franken betragen.

Eine Schätzung geben Stutz, Stadelmann und Estermann ebenso zu der Anzahl Sitze ab, welche für ein Stadtparlament in Sursee denkbar wären. «Unter Berücksichtigung des erwarteten Bevölkerungswachstums ist die Empfehlung für Sursee mit aktuell 7200 Stimmberechtigten ein Parlament mit 30 Sitzen», schreiben sie. Das wären gleich viele wie in Kriens und Horw. Dies würde Stand heute zu folgender Sitzverteilung führen: CVP 7, Grüne, FDP, SP je 5, SVP 4, GLP 2, Junge Grüne und Junge CVP je 1.

Zum Vergleich: Der fünfköpfige Stadtrat setzt sich heute aus 2 CVP-, 2 FDP- und 1 SP-Mitglied zusammen. Die Controlling-Kommission, welche das politische Kontrollorgan der Exekutive ist, besteht aus 2 CVP-, 2 FDP- und 1 Grüne-Mitglied. Und die Bildungskommission, welche die oberste Verwaltungs- und Aufsichtsbehörde der Stadtschulen ist, zählt 2 CVP-, 2 FDP- und 1 SP-Mitglied.

Offen ist, wie viele Sitze eine Partei erreichen müsste, um eine Fraktion bilden zu können. Die Grenze könnte in Sursee bei drei Sitzen liegen – die Jungen Grünen und die Junge CVP müssten sich demnach ihrer Mutterpartei anschliessen, die GLP wäre auf Partner angewiesen.

Stadtrat soll bis Ende Monat Stellung beziehen

Ein abschliessendes Fazit, ob Sursee ein Parlament einführen soll, ziehen die drei Studienautoren nicht. Dafür sprechen sie eine Handlungsempfehlung aus:

«Der Stadt Sursee wird empfohlen, aufgrund der aktuellen Situation und der zukünftigen prognostizierten Entwicklung, die Einführung eines Gemeindeparlaments zu prüfen.»

Dies würde es dem Stadtrat ermöglichen, den weiteren Prozess aktiv zu steuern. Ein Handlungsspielraum, der beim Abwarten einer allfälligen Volksinitiative, wie sie die Befürworter-Parteien in den Raum gestellt haben, wegfallen würde. Bei diesem Prozess müsste allerdings zwingend die Bevölkerung einbezogen werden – denn diese haben die Studienautoren nicht befragt.

Wie der Stadtrat zu diesem Thema steht, dürfte sich Ende August zeigen. Dann nämlich soll er offiziell Stellung beziehen. Dies fordern die Grünen, GLP, FDP und SVP in einem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt. Sie beantragen, dass der Stadtrat der Gemeindeversammlung spätestens im Herbst 2022 die Grundlagen zur Einführung eines Stadtparlaments vorlegen soll. Erstmals tagen soll der Einwohnerrat dann 2028.

Idee eines Stadtparlaments bereits zwei Mal verworfen Bereits vor fast 50 Jahren stimmten die Surseer über die Einführung eines Einwohnerrats ab. 1973 wurde eine entsprechende Initiative mit rund 66 Prozent Nein-Stimmen an der Gemeindeversammlung abgelehnt. 1981 griff eine Kommission das Thema wieder auf – verwarf die Idee aber erneut mit 14 zu 1 Stimme. Ein Parlament käme allenfalls in Frage, wenn die Einwohnerzahl 10'000 überschritten werde. Zuletzt stimmten die Surseer 2015 in dieser Sache ab, allerdings ging es lediglich um die Abschaffung der Gemeindeversammlung. Die SVP-Initiative wurde an ebendieser Versammlung «grossmehrheitlich» abgelehnt. (jon)