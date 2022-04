Demokratie SVP will mehr Urnenabstimmungen in Luzerner Gemeinden Geht es nach der SVP, sollen im Kanton Luzern künftig Entscheide öfter an der Urne und weniger an Versammlungen gefällt werden. Will die Partei mit ihrer Forderung die Gemeindeversammlungen definitiv abschaffen? Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

In Wolhusen fand am 6. Juni 2016 zum letzten Mal eine Gemeindeversammlung statt. Seither unterliegen die Geschäfte der Urnenabstimmung. Bild: Dominik Wunderli

In den meisten Luzerner Gemeinden entscheidet die Gemeindeversammlung über die Rechnung, das Budget, den Kredit für ein neues Feuerwehrfahrzeug oder eine neue Ortsplanung. Wer ein Geschäft an die Urne bringen will, muss dafür vor der Schlussabstimmung zwei Fünftel der Teilnehmenden an einer Gemeindeversammlung überzeugen können. Dieses Quorum schreibt das Stimmrechtsgesetz vor.

In grossen Gemeinden wie Luzern, Emmen, Kriens und Horw sowie ab 2024 auch Ebikon entscheiden in der Regel Parlamente. Je nach Ausgabenhöhe unterliegen Kredite wie beim Kanton und je nach Gemeindeordnung auch in Kommunen mit Versammlungen aber einer Urnenabstimmung. Andere Gemeinden wie Malters, Hochdorf, Ruswil, Adligenswil, Wolhusen oder Römerswil informieren über ihre Geschäfte zwar an Versammlungen, lassen die Entscheide dann aber an der Urne fällen. Ein System, das vielenorts auf Initiativen der SVP zurückgeht.

Verzerrtes Bild wegen tiefer Teilnahmequoten

Nun verlangt SVP-Fraktionschef Armin Hartmann in einer Motion, das geltende Quorum für Urnenabstimmungen von zwei Fünftel der Teilnehmenden an Gemeindeversammlungen zu senken. Denkbar wäre für ihn auch, den Gemeinden die Möglichkeit zu geben, selber einen tieferen Wert festzulegen.

Laut dem früheren Gemeindeammann von Schlierbach ist der «Wunsch nach einer grösseren Partizipation in der Schlussabstimmung weit verbreitet». Zwei Fünftel sei «ein hohes Quorum und ohne Antrag des Gemeinderats in der Regel schwer zu erreichen». Die hohe Hürde entspringe dem Gedanken, nur jene Geschäfte an die Urne bringen zu wollen, die tatsächlich umstritten seien. Weil teilweise nur noch ein bis zwei Prozent der Stimmberechtigten an Gemeindeversammlungen gingen, könnten deren Entscheide aber verzerrt sein. «Das hohe Quorum ist deshalb nicht mehr zeitgemäss und behördenfreundlich.»

Mehr Flexibilität für umstrittene Fragen

Wer den von fast allen SVP-Fraktionsmitgliedern unterzeichneten Vorstoss liest, kommt unweigerlich auf diesen Gedanken: Die Volkspartei will die Kompetenzen der Gemeindeversammlungen beschränken. Und auf diesem Weg wohl weitere Kommunen dazu bringen, das System der Gemeindeversammlung durch Urnenabstimmungen zu ersetzen. Armin Hartmann widerspricht vehement. Er strebe das Gegenteil an und wolle durch mehr Flexibilität verhindern, dass weitere Gemeinden die Versammlung abschaffen:

«Der Vorstoss ist ein Versuch, die Gemeindeversammlung zu retten.»

Der Ökonom und Unternehmer argumentiert, inzwischen seien die Teilnahmequoten an Versammlungen «nicht nur in grossen Gemeinden tief, sondern auch in kleinen deutlich niedriger als an der Urne». Das biete Angriffsfläche für von der Versammlung getroffene Entscheide. Bei unbestrittenen Geschäften sei das nicht problematisch, es brauche aber auch Lösungen für die wirklich umstrittenen Fragen.

Präsidentin des Gemeindeverbands ist skeptisch

Sibylle Boos-Braun ist Präsidentin des Verbands der Luzerner Gemeinden (VLG) und Gemeindepräsidentin von Malters. Sie sagt auf Anfrage, dem VLG seien «bisher keine Wünsche oder Überlegungen von Gemeinden bekannt, das geltende Quorum zu senken». Klar ist für die FDP-Politikerin:

«Ein tiefes Quorum nimmt der Gemeindeversammlung zusehends ihre Legitimation, da sehr einfach Urnenabstimmungen verlangt werden können.»

Wolle man die Versammlung als starkes Entscheidungsgremium beibehalten, sollte das Quorum nicht zu tief angesetzt werden.

Der alternative Vorschlag von Armin Hartmann, den Gemeinden die Kompetenz für die Festlegung von tieferen Quoren zu geben, wäre gemäss Boos zwar im Sinne der vom VLG unterstützten Gemeindehoheit. Es sei aber fraglich, ob durch die Senkung der Hürde das Vorgehen mit Versammlung und dann Abstimmung vermehrt durchgeführt werde. Schliesslich könnten Gemeinden grössere Projekte via Gemeindeordnung schon jetzt Urnenabstimmungen unterstellen, so die seit Mitte 2019 auch im Kantonsrat politisierende Lebensmittelingenieurin.

Sursee diskutiert über Parlament

Eine dieser Gemeinden ist Sursee, wo Sonderkredite von über 3,5 Millionen Franken an der Urne landen. Gemäss Stadtpräsidentin Sabine Beck-Pflugshaupt ist eine Senkung des Quorums in Sursee «bis anhin kein Thema». Trotz tiefer Teilnahmequoten würden politische Diskussionen «lebhaft geführt», sagt die Mitte-Politikerin. Ob die fast 10'400 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Stadt auch künftig auf das Modell der Gemeindeversammlung setzt, ist indes fraglich: Grüne, GLP, FDP und SVP fordern die Einführung eines Parlaments, Mitte und SP sind eher skeptisch.

Mit etwas über 9000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Willisau nach der 2021 in Kraft getretenen Fusion mit Gettnau nur unwesentlich kleiner als Sursee. Ob ein tieferes Quorum für Urnenabstimmungen nötig sei, ist laut Stadtpräsident André Marti im Stadtrat bisher noch nicht besprochen worden. Auch als Kantonsrat will Marti erst dann entscheiden, wenn er die Motion von Armin Hartmann genauer unter die Lupe genommen hat. Klar ist für den FDP-Politiker: «Entscheide sollten, wenn immer möglich, an der Gemeindeversammlung getroffen werden. Ein tieferes Quorum bedeutet mehr Urnenabstimmungen und damit weniger Einfluss für Gemeindeversammlungen.» Als «Option» bezeichnet Marti den alternativen Vorschlag von Hartmann, die Kompetenz über das Quorum für Urnenabstimmungen den Gemeinden zu überlassen. So macht es in der Zentralschweiz beispielsweise der Kanton Uri (siehe Box).

Keinen Handlungsbedarf ortet Jürg Aebi, Stadtpräsident von Sempach, das rund 4200 Einwohnerinnen und Einwohner sowie knapp 3000 stimmberechtigte Personen zählt. Gehe es um wichtige Geschäfte, sei das Interesse «recht hoch». Das habe die ausserordentliche Gemeindeversammlung vom 5. April zur Ortsplanungsrevision gezeigt, an der 262 Personen teilgenommen hätten. Das entspricht einer Beteiligung von immerhin 8,7 Prozent.

So sind Urnenabstimmungen in Gemeinden in der Zentralschweiz geregelt Im Kanton Zug können ein Zwanzigstel der Stimmberechtigten spätestens drei Tage vor einer Gemeindeversammlung oder ein Drittel der Teilnehmenden einer Gemeindeversammlung eine Urnenabstimmung zu einem Geschäft verlangen. Über das Budget, die Rechnung und den Steuerfuss muss immer an der Gemeindeversammlung entschieden werden. Das gilt auch im Kanton Schwyz, wo ansonsten fünf Prozent der Stimmberechtigten (mindestens aber fünf und höchstens 300 Personen) spätestens am fünften Tag vor einer Gemeindeversammlung eine Urnenabstimmung verlangen können. Möglich ist auch ein Beschluss der Gemeindeversammlung. Im Kanton Nidwalden gibt es eine Urnenabstimmung, wenn dies ein Zwanzigstel der Stimmberechtigten spätestens acht Tage vor einer Gemeindeversammlung fordert. Im Kanton Obwalden ist für eine Abstimmung an der Urne ein Beschluss der Versammlung oder des Gemeinderats nötig – oder die Gemeindeordnung sieht dies vor. Zu einer Urnenabstimmung kommt es auch, wenn dies 100 Stimmberechtigte (in Gemeinden mit weniger als 1000 Stimmberechtigten zehn Prozent der Stimmberechtigten) dies innert zehn Tagen nach der Veröffentlichung der Traktandenliste verlangen. Im Kanton Uri regeln die Gemeinden grundsätzlich selber, über welche Geschäfte an der Urne abzustimmen ist. Das kantonale Recht schreibt lediglich vor, dass die Landräte an der Urne gewählt werden müssen und dass über Gemeindefusionen an der Urne zu entscheiden ist. (nus)

