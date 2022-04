Demokratie Luzerner Stimmvolk soll über Stimmrechtsalter 16 entscheiden Sollen künftig bereits 16-jährige Luzernerinnen und Luzerner wählen und abstimmen dürfen? Ja, finden vier Jungparteien und mehr als ein Dutzend Organisationen. Sie sammeln ab Mai Unterschriften für eine kantonale Volksinitiative. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 25.04.2022, 05.00 Uhr

Fordern Stimmrechtsalter 16: Finn Krummenacher (15) von den jungen Grünen, Giulia Bucheli (15) von den jungen Grünliberalen, Beda Lengwiler (20) von der jungen Mitte und Samuel Zbinden (23) von den jungen Grünen (von links) lancieren eine entsprechende kantonale Volksinitiative. Bild: Roger Grütter (Luzern, 24. April 2022)

Der Luzerner Kantonsrat hatte es am 6. Dezember 2021 in der Hand, die Frage der «richtigen» Altersgrenze für das aktive Stimmrechtsalter dem Volk zu unterbreiten. Er sprach sich mit 61 zu 58 Stimmen knapp dagegen aus. Im Gegensatz zu vielen engen Abstimmungen war der damals getroffene Entscheid aber kein zufälliger: Alle 120 Parlamentarierinnen und Parlamentarier stimmten ab, und es gab nur eine Enthaltung – die übliche des Kantonsratspräsidenten. Grüne, SP und GLP votierten geschlossen dafür, Stimmrechtsalter 16 an die Urne zu bringen, SVP und FDP ebenso geeint dagegen. Die Mitte war gespalten: 18 Mitglieder sagten Nein, 16 Ja. Die Regierung und die Staatspolitische Kommission beantragten Ablehnung (siehe Box).

Kommissionspräsident gab Stichentscheid Stimmrechtsalter 16 gab schon vor der Debatte im Luzerner Kantonsrat vom 6. Dezember 2021 ausserordentlich viel zu reden. Grund war das Nein der vorberatenden Staatspolitischen Kommission, zu Stande gekommen nur durch den Stichentscheid des damaligen Präsidenten Fredy Winiger. Der SVP-Politiker aus Kleinwangen begründete sein Nein einerseits mit der geschlossen ablehnenden Haltung seiner Fraktion und andererseits damit, dass dadurch das aktive und passive Stimmrecht nicht mehr gekoppelt geblieben wären. Es könne nicht sein, dass man mit 16 wählen und abstimmen und erst mit der Volljährigkeit in ein Amt gewählt werden könne, argumentierte der bis im September 2021 im Parlament sitzende frühere Gemeinderat von Hohenrain. Die gleiche Haltung vertrat im Kantonsrat Bildungs- und Kulturdirektor Marcel Schwerzmann. Das heisse aber «überhaupt nicht, dass man junge Menschen nicht an die Politik heranführen und im besten Fall dafür begeistern sollte», sagte der parteilose Regierungsrat. Dazu stünden jedoch genügend Instrumente zur Verfügung: die Jungparteien, die Jugendorganisationen und letztlich auch die Schulen mit dem Auftrag, junge Menschen auf das Leben vorzubereiten. (nus)

Samuel Zbinden. Bild: PD

Nun unternimmt der Grüne Kantonsrat Samuel Zbinden, der im vergangenen Dezember mit seiner Einzelinitiative im Parlament knapp gescheitert war, einen neuen Anlauf, sein Anliegen allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern vorzulegen. Das mit 23 Jahren jüngste Mitglied des Kantonsrats ist Mitbegründer einer kantonalen Verfassungsinitiative, die im Mai mit der Unterschriftensammlung lanciert wird. Hinter dem Volksbegehren steht ein Verein, dem alle Organisationen und Parteien angehören, welche die Initiative ideell unterstützen.

Prominente Unterstützung von verschiedener Seite

Dazu gehören die vier Jungparteien Junge Grüne, Juso, Junge GLP und Junge Mitte genauso wie Pro Juventute, das kantonale Jugendparlament oder die Christlich-Soziale Vereinigung CSV und die Gewerkschaft VPOD. Im Initiativkomitee sitzen neben Vertretenden der Parteien und Organisationen auch weitere bekannte Persönlichkeiten. So Mitte-Vizepräsidentin und Kantonsrätin Karin Stadelmann, ihr Parteikollege und Kantonsrat Roger Zurbriggen und die Grüne Co-Fraktionschefin Rahel Estermann. Offen ist laut Zbinden, ob sich weitere Prominenz aus der Mitte engagieren wird.

Wie in dem vom Kantonsrat hauchdünn abgelehnten Vorstoss geht es auch bei der Volksinitiative nur um das aktive Wahlrecht. 16-Jährige sollen im Kanton Luzern künftig wählen und abstimmen sowie Initiativen und Referenden ergreifen können. Das passive Stimmrechtsalter, also die Möglichkeit einer Wahl in ein politisches Amt, soll weiterhin erst mit 18 Jahren möglich sein.

Initiativtext ist vom Kanton bereits abgesegnet

Samuel Zbinden sagt, er habe vor der rund eineinhalbstündigen Debatte über das Stimmrechtsalter 16 im Kantonsrat breite Unterstützung und viele positive Rückmeldungen erhalten. «Nach dem knappen Nein war deshalb klar: Jetzt braucht es eine Volksinitiative.» Der Initiativtext sei vom Kanton juristisch und formell bereits geprüft und für gut befunden worden, sagt der Kommunikationsverantwortliche der Jungen Grünen Schweiz.

Optimistisch ist der 2019 ins Kantonsparlament gewählte Zbinden sowohl in Bezug auf die Unterschriftensammlung als auch auf die Volksabstimmung, die kaum vor 2024 stattfinden dürfte. Die 5000 nötigen Unterschriften werde man in der vorgegebenen Zeit von einem Jahr dank der breiten Abstützung wohl problemlos sammeln können, und aus dem deutlichen Nein der Urner Bevölkerung zu Stimmrechtsalter 16 Ende September 2021 werde man die Lehren ziehen.

Die Urnerinnen und Urner lehnten die Vorlage vor sieben Monaten mit einer Zwei-Drittels-Mehrheit ab, obwohl sich Regierung, Landrat und mit Ausnahme der SVP alle Parteien hinter die Vorlage gestellt hatten. «Der Abstimmungskampf wurde zu wenig stark von den Jungen geprägt. Das wird bei uns anders sein», verspricht der in Sursee wohnhafte Zbinden. Glarus ist nach dem Nein in Uri der bisher einzige Schweizer Kanton mit Stimmrechtsalter 16 – seit 2007.

Mitte-Vizepräsidentin sieht positive Zeichen für Stimmrechtsalter 16

Dass das nicht mehr lange so bleibt, will auch Karin Stadelmann. Die Stadtluzerner Kantonsrätin begründet ihr Engagement mit den vielen politischen Themen im Bereich der Bildung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder auch dem Klima, die vor allem die junge Generation betreffen würden. «Da ist es nötig, wenn die Jungen genauso mitreden und zukünftig entscheiden können wie die erfahrenen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Wir brauchen beide Seiten.»

Doch wie schätzt Stadelmann, die auch Präsidentin der Stadtluzerner Sektion der Mitte ist, die Haltung ihrer Basis ein? Schliesslich war die Kantonsratsfraktion in dieser Frage gespalten. Die Dozentin und Projektleiterin an der Hochschule Luzern sagt, ihre Partei habe seit dem Namenswechsel von CVP zu Mitte «einen grösseren Zulauf von jungen Menschen». Sie erwarte deshalb in der Partei eine angeregte Diskussion.

Schon vor mehr als 22 Jahren, nämlich am 14. Oktober 1999, lancierte die Junge CVP des Kantons Luzern eine Petition, um das Stimmrechtsalter auf 16 zu senken. Von rechts nach links sind zu sehen: Kathrin Graber, JCVP-Einwohnerrätin Kriens, Marcel Hurschler, alt Grossrat JCVP Meggen, Daniela Stutz, JCVP Kriens, Andreas Leimer, JCVP Kriens und Luzia Kurmann, Präsidentin JCVP des Kantons Luzern. Bild: Peter Fischli

Wie Samuel Zbinden hat auch die damalige Gründungspräsidentin der Jungen CVP der Stadt Luzern ein Rezept für den Abstimmungskampf. Es müsse sichtbar kommuniziert werden, dass die Initiative nur das aktive Stimmrecht auf kantonaler Stufe fordere. Zudem müsse die Diskussion auf nationaler Ebene vermittelt werden, sagt die 36-jährige Politikerin. Erst Mitte März hat der Nationalrat entschieden, eine parlamentarische Initiative für Stimmrechtsalter 16 nicht abzuschreiben.

Stattdessen hat die Grosse Kammer die Staatspolitische Kommission beauftragt, eine Vorlage zu einer Verfassungsänderung auszuarbeiten, die dann erneut vom National- und Ständerat behandelt werden soll. «Die Zeichen sind also schon einmal eher positiv», so Stadelmann, die seit Mitte September des letzten Jahres im Kantonsrat sitzt. Ein weiteres Signal setze zudem der Kanton Zürich, wo das Volk bereits am 15. Mai an der Urne über Stimmrechtsalter 16 befinden kann.

