Demonstration Mehr als 100 Personen demonstrieren an 1.-Mai-Feier in Luzern für die soziale Wende Nach einem Unterbruch im letzten Jahr haben Gewerkschafter in Luzern für bessere Löhne geworben. Im Zentrum der Veranstaltungen stand auch die Pandemie. Salome Erni 01.05.2021, 17.15 Uhr

Trotz Regenwetter versammelten sich am frühen Samstagabend mehr als 100 Personen auf dem Kapellplatz in Luzern. Bild: Salome Erni (Luzern, 1. Mai 2021)

(se) Dieses Jahr wird wieder demonstriert am 1. Mai in Luzern, nachdem letztes Jahr eine virtuelle Alternative zur traditionellen Feier stattfand. «Nach einem Jahr Corona-Krise ist es wichtig, dass die Gewerkschaften und sozialen Bewegungen auf der Strasse wieder Druck aufbauen», sagt LGB-Präsident Martin Wyss in einer Mitteilung.