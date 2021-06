Luzerner Reaktionen Gescheitertes Rahmenabkommen: Den einen freut’s, den anderen reut’s Der Verhandlungsabbruch mit der EU führt bei zwei Luzerner Nationalräten zu unterschiedlichen Reaktionen Reto Bieri 02.06.2021, 05.00 Uhr

Am Mittwoch der Vorwoche war für Nationalrat Franz Grüter «ein Freudentag». Grund: Der Bundesrat hat das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU beerdigt. Jahrelang habe die SVP unermüdlich die negativen Konsequenzen aufgezeigt, so der Politiker aus Eich, und spricht von «Souveränitätsverlust» und «Schwächung der Demokratie».

Die Schweiz werde weiterhin Berührungspunkte mit der EU haben. «Was aber nicht sein darf, ist ein Abkommen, bei welchem wir automatisch EU-Recht übernehmen müssen und uns dem EU-Gerichtshof unterstellen.» Denkbar ist für Grüter, dass die Schweiz in einzelnen Bereichen EU-Recht übernimmt. «Ein banales Beispiel: Wenn die Autobahntafeln künftig so aussehen sollen wie jene in der EU, tut dies der Schweiz nicht weh. Wichtig ist, dass wir es eigenständig entscheiden können.» Angst, den grössten und wichtigsten Handelspartner der Schweiz vor den Kopf zu stossen, hat Grüter nicht. «Die Schweiz hat über 100 bilaterale Verträge mit der EU. Diese sind nicht hinfällig.» Der Entscheid des Bundesrats schaffe Klarheit. «Wenn sich der Staub gelegt hat, werden beide Seiten merken, dass man weiter Gespräche führen und schauen muss, in welchen Bereichen Anpassungen nötig sind.»

Nicht gut findet Grüter, dass der Bundesrat gleichzeitig die Zahlung der Kohäsionsmilliarde in Aussicht gestellt hat. «Solange die EU die Schweiz diskriminiert oder diskriminieren will, sollten wir dieses Geld auf keinen Fall einfach zahlen.»

«Meine Enttäuschung ist sehr gross»

Im Gegensatz zu seinem Nationalratskollegen spricht Roland Fischer (GLP, Udligenswil) von einem «schwarzen Tag». «Meine Enttäuschung ist sehr gross, ähnlich wie 1992, als der EWR abgelehnt wurde.» Der Bundesrat habe zu früh aufgegeben. «Die EU hat signalisiert, dass sie der Schweiz bei den umstrittenen Dossiers wie den flankierenden Massnahmen beim Lohnschutz und der Unionsbürgerrichtlinie entgegenkommt.»

Den Grund für den Abbruch der Verhandlungen ortet Fischer in der Uneinigkeit des Bundesrats. «Ich habe nicht den Eindruck, dass eine Mehrheit das Rahmenabkommen wirklich wollte.» Zudem habe die Regierung Angst vor einer Volksabstimmung. «Ich bin da ganz klar anderer Meinung. Die Bilateralen geniessen in der Bevölkerung grosse Akzeptanz. Deshalb hätte das Abkommen an der Urne eine Chance gehabt.»

Der Verhandlungsabbruch manövriere die Schweiz in eine schlechte Position. Die EU habe angekündigt, dass sie ohne institutionelles Abkommen die bestehenden Verträge nicht aktualisieren und keine neuen Marktintegrationsabkommen abschliessen will. «Wir dürfen nicht vergessen: Die Schweiz profitiert vom EU-Binnenmarkt. Ohne institutionellen Rahmen erodieren die bilateralen Verträge schleichend», so Fischer.

Aussen- und innenpolitisch ein «Debakel»

Im EU-Binnenmarkt würden für alle Staaten die gleichen Regeln und Pflichten gelten, von diesem Grundsatz könne die EU nicht abrücken, sagt Fischer. «Die Schweiz möchte überall Ausnahmen, beim Lohnschutz, bei der Unionsbürgerrichtlinie. Dass die EU darauf nicht einsteigt, dürfte allen klar sein.» Für Fischer besteht die Gefahr, dass die Schweiz zurückfällt auf die Stufe von Grossbritannien, und er sagt: «Das heisst, es wäre ein erweitertes Freihandelsabkommen, aber keine Integration mehr in den Binnenmarkt.»

Der GLP-Nationalrat sieht für die Zukunft nur zwei valable Alternativen: Den Beitritt der Schweiz zur EU oder zum EWR. Er räumt ein, dass Ersteres momentan nicht mehrheitsfähig ist. «Es wäre aus Sicht der Souveränität aber besser, weil die Schweiz so in allen Bereichen mitreden könnte.»

Fischer stört sich zudem daran, dass sich der Bundesrat über die Mehrheit der Kantone und der aussenpolitischen Kommissionen des Stände- und des Nationalrats (APK) – dessen Mitglied er ist – hinweggesetzt hat, die alle weiterverhandeln wollten. Fischer nennt die Situation deshalb «nicht nur aussenpolitisch, sondern auch innenpolitisch ein Debakel».

SVP-Nationalrat Franz Grüter ist Vizepräsident der APK und übernimmt ab 2022 das Präsidium. Er räumt ein, dass der Abbruch nicht der Mehrheitsmeinung der APK entspricht, sagt aber: «Die Kommissionsmitglieder der anderen Parteien sind meist Euroturbos und widerspiegeln oft nicht das Mehrheitsbild der Parteien.» Ein EU-Beitritt hat laut Grüter keine Chance. «Sämtliche Umfragen zeigen, dass dieser abgelehnt würde.»