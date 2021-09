Departementssekretäre Die Chefetage des Kantons Luzern wird weiblicher und jünger Gaby Schmidt ist die erste Departementssekretärin im Kanton Luzern, Andreas Ott gehört mit 34 Jahren zu den Jüngsten der Geschichte. Beide sind seit wenigen Monaten im Amt. Wie verlief ihr Start in diesen turbulenten Zeiten? Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Seit 1. April führt mit Gaby Schmidt erstmals in der Geschichte des Kantons Luzern eine Frau ein Departementssekretariat. Hier steht sie auf einem Balkon des Bildungs- und Kulturdepartements, wo sie arbeitet.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 27. August 2021)

Sie zählen zu den höchsten Verwaltungsangestellten im Kanton Luzern, verdienen zwischen 135'000 und 217'000 Franken pro Jahr und haben nur die Regierungsräte über sich: die fünf Departementssekretäre. Trotz der hohen Führungsverantwortung über zum Teil grosse Dienststellen und des Anpassungsdrucks, wenn ein neuer politischer Vorgesetzter das Departement übernimmt – Kaderstellen wie diese sind begehrt und werden in der Regel über zehn Jahre gehalten. Umso aussergewöhnlicher ist es, dass es in diesem Jahr gleich zu drei Abgängen gekommen ist (siehe Box).

Wechsel in drei von fünf Departementen Dieses Jahr erhalten gleich drei von fünf Departementen des Kantons Luzern neue Departementssekretäre: Im Justiz- und Sicherheitsdepartement übernahm Andreas Ott (SVP) im Februar die Führung des Stabs von Vincenz Blaser (FDP), der zum Staatsschreiber gewählt wurde. Blaser war 15 Jahre Departementssekretär. Im Bildungs- und Kulturdepartement ist seit 1. April Gaby Schmidt (SP) Departementssekretärin. Sie wurde Nachfolgerin von Hans-Peter Heini (CVP), der nach über 11 Jahren als Departementssekretär pensioniert wurde. Im Gesundheits- und Sozialdepartement ist die Stelle des Departementssekretärs noch vakant. Erwin Roos trat per Ende Juli nach 10 Jahren vom Posten zurück, bleibt dem Departement aber in neuer Funktion für «Spezialaufträge und Projekte» erhalten. Hanspeter Vogler, Leiter der Abteilung Gesundheit, ist Departementssekretär ad interim. In den übrigen Departementen sind zumindest vorläufig keine Wechsel geplant. Im Finanzdepartement wirkt seit 2008 Heinz Bösch als Departementssekretär. Und im Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement ist Thomas Buchmann seit 2014 im Amt. Sie sind etwas über oder unter 60 Jahre alt. Und im «inoffiziellen» sechsten Departement, der Staatskanzlei, hat Staatsschreiber Vincenz Blaser (56) vor einem Jahr gesagt: «Die Stelle als Staatsschreiber ist mein Traum. Ich hoffe, diesen in den nächsten Jahren leben zu können.» (avd)

Seit 1. April führt mit Gaby Schmidt erstmals in der Geschichte des Kantons Luzern eine Frau ein Departementssekretariat. Die 56-Jährige war stellvertretende Departementssekretärin im Bildungs- und Kulturdepartement (BKD), ehe sie den Posten von Hans-Peter Heini übernahm, der pensioniert wurde. «Ich bin gut gestartet», sagt Schmidt. «Ich wurde von den Mitarbeitenden im BKD und in der kantonalen Verwaltung in meiner neuen Funktion gut aufgenommen und darf auf deren Unterstützung zählen.» Der Wechsel von der Stellvertreterin zur Chefin sei trotz ihrer Vorkenntnisse spürbar gewesen. «Doch die Aufgaben sind noch vielseitiger als gedacht.»

Frauen, die sich bewerben, und offene Arbeitgeber

Gaby Schmidt, Departementssekretärin Bildungs- und Kulturdepartement Kanton Luzern.

Warum dauerte es so lange, bis eine Frau diesen Dreh- und Angelpunkt ausführt? Laut Gaby Schmidt brauche es einerseits Frauen, die sich auf diese Stellen bewerben. «Andererseits muss die Anstellungsbehörde erkennen, dass Frauen zwar vielleicht nicht immer eine gradlinige Berufskarriere mit einem 100-Prozent-Pensum verfolgt haben, aber mit der nach wie vor bestehenden Herausforderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr wichtige und nutzbare Erfahrungen für eine Führungsaufgabe mitbringen.» Auch neue Arbeitsmodelle – Stichwort «work smart» in der kantonalen Verwaltung – könnten unterstützend wirken, dass sich vermehrt Frauen auf solche Führungsstellen bewerben.

Gaby Schmidt war als Vertreterin der SP von 2000 bis 2010 Mitglied des Grossen Stadtrates von Luzern. Sie setzte sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gegen über vierzig Mitbewerbende durch. Als Departementssekretärin sagt sie: «Die Förderung von Frauen aber auch aller Mitarbeitenden ist für mich eine Selbstverständlichkeit.» Man könne künftig weder an den Schulen noch in der kantonalen Verwaltung alle offenen Stellen besetzen, wenn es nicht gelinge, genügend Frauen an Bord zu haben. Auch hier seien allenfalls neue Arbeitsmodelle gefragt. «Aber wichtig ist mir, dass die richtige Person mit dem richtigen beruflichen und persönlichen Profil im BKD ihre Stelle findet.» Schmidt selbst hat ein 100-Prozent-Pensum inne und führt neun Personen direkt. Was nach wenig tönt, relativiert sich mit Blick auf die tausenden Lehrpersonen und Kulturschaffenden, die indirekt in die Entscheide aus dem BKD involviert sind.

Zu Schmidts Hobbys gehören Theater- und Konzertbesuche, Reisen sowie Gäste bewirten. «Dies kam während der ganzen Coronakrise leider viel zu kurz.» Zudem lese sie gerne Krimis. Die beruflichen Ziele definiert sie so: «Zusammen mit den Mitarbeitenden und Lehrpersonen im Kanton Luzern die Bereiche Bildung und Kultur weiterhin auf dem bestehenden guten Fundament fördern und weiterentwickeln, damit die Luzernerinnen und Luzerner stolz auf ihre Schulen vom Kindergarten bis zur Universität sind und ein breites Kulturangebot geniessen können.»

Fronteinsatz mit der Polizei musste warten

Andreas Ott, Departementssekretär im Justiz- und Sicherheitsdepartement Kanton Luzern.

Schon seit Februar im Amt ist Andreas Ott. Der 34-Jährige hat die Stelle als Departementssekretär im Justiz- und Sicherheitsdepartement von Vincenz Blaser übernommen, der heute als Staatsschreiber amtet. «Ich wurde von einem eingespielten Team empfangen, was den Start sehr einfach gemacht hat», zieht Ott Bilanz. Eine Herausforderung fürs Kennenlernen sei die Pandemie; so habe er zum Beispiel die Luzerner Polizei noch nicht an einen Fronteinsatz begleiten können.

Andreas Ott stammt aus Steinen und hat internationale Beziehungen studiert. Er arbeitete als stellvertretender Sektionschef Streitkräftebeziehungen in der Bundesverwaltung und war vor dem Wechsel zum Kanton Luzern Fraktionssekretär der SVP-Bundeshausfraktion. «Meine Verlobte und ich wollten von Bern wieder zurück in die Zentralschweiz ziehen», sagt Ott. «Ein Bekannter hat mich auf das Stelleninserat des Kantons Luzern aufmerksam gemacht. So eine Schlüsselposition zwischen Bürger, Verwaltung und Politik gibt es in der Region nicht oft. Da habe ich mich beworben.»

Dienststellen den Rücken frei halten

Bereut habe Ott den Schritt nicht. Im Gegenteil: «Die Stelle ist sehr spannend.» Rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ihm via Abteilungsleiter unterstellt. Dass themenbezogen gearbeitet werde, gefällt ihm. «Ich freue mich, mit dem Stab den Dienststellen den Rücken freizuhalten, sodass diese sich auf ihre Arbeit im Dienste der Bürger konzentrieren können.» Das beginne beim geplanten Sicherheitszentrum in Rothenburg, führe über die Ressourcen bei der Bekämpfung von Cyber Crime und setze sich bei der Neuausrichtung des Zivilschutzes fort, der national aufgegleist werden müsse.

Unsere Zeitung erreicht Ott gerade im Militärdienst; er ist Kompaniekommandant. Neben seinem 100-Prozent-Pensum als Departementssekretär hält sich Ott gerne draussen auf. Seine Partnerin und er haben kürzlich mit Golfen angefangen – im Golfpark Oberkirch. Längerfristige berufliche Pläne hegt er nicht: «Jede Stelle hat eine Halbwertszeit. Meine jetzige Stelle hat eine lange. Danach sehen wir weiter.»