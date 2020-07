Der Abschied wird für die Pfarreileiterin von Eich ein Neubeginn Mehr als 22 Jahre war Gudrun Dötsch Pfarreileiterin in Eich. Nun zieht es sie nach Luzern. Das hat auch mit dem Tod zu tun. Ernesto Piazza 26.07.2020, 17.00 Uhr

Gudrun Dötsch, Pfarreileiterin von Eich, steckt mitten im Umzug nach Luzern. Dort übernimmt sie die Leitung der Pfarrei St. Maria zu Franziskanern.

Bild: Manuela Jans-Koch (Eich, 18. Juli 2020)

Die Zeichen stehen auf Aufbruch: In diesem Tagen nimmt die Gemeindeleiterin Gudrun Dötsch von Eich Abschied. Von einem Ort auch, der während mehr als 22 Jahren ihr berufliches und privates Zuhause war. Die 56-Jährige zieht nach Luzern um und übernimmt ab 1. August als erste Frau die Leitung der Pfarrei St. Maria zu Franziskanern. Begleitet wird sie von ihren beiden Söhnen Florian (24) und Benedikt (22). Ihrem Mann Gregor bleibt es nicht vergönnt, diese Reise ebenfalls mitzumachen. Er verstarb am 27. Februar nach längerer Krankheit.

«Ich bin bereit, nochmals eine neue Aufgabe anzupacken», sagt Gudrun Dötsch etwas nachdenklich. «Abschied nehmen, fällt mir schwer», erklärt sie etwas später. «Das hat auch immer mit Loslassen zu tun.» Allein, wenn sich Besucher nach einem schönen Abend verabschieden, sei Wehmut dabei, dass der Abend ein Ende haben müsse. Sie weiss, dass künftig vieles nicht mehr sein wird, wie es war. «Eine neue berufliche Herausforderung hat zum jetzigen Zeitpunkt aber in diverser Hinsicht einen Sinn», ist sie überzeugt. Es sei ein Neustart. Er setze Energie frei.

Innere Sicherheit im Leben

Gudrun Dötsch studierte in Trier und in Freiburg in Breisgau Theologie, ergänzend dazu christliche Sozialarbeit. Bereits als Jugendliche habe sie sich berufen gefühlt für diese Aufgabe. «Das ist etwas, was ich jedem jungen Menschen wünsche: Dass er eine innere Sicherheit gewinnt, in welche Richtung das Leben gehen könnte. «Jugendliche sollten sich ausmalen und im besten Sinne des Wortes sich einbilden, eine Aufgabe in dieser Welt zu haben, etwas gestalten zu können während der Lebenszeit, die ihnen zur Verfügung gestellt wird.» Bevor Gudrun Dötsch aber definitiv diesen Weg beschritt, hatte sie lange auch an Pharmazie gedacht.

Der Blick zurück, nach so vielen Jahren des Wirkens in der Seegemeinde erfüllt sie mit Dankbarkeit. «Die Jahre hier in Eich waren für uns ein Glücksfall», betont die zweifache Mutter. Ideal sei ebenfalls gewesen, dass sie sich eine Stelle mit ihrem Mann teilen konnte. Wobei sie auch sagt: «Beruf und Privates war kaum zu trennen.» Wichtig war für beide aber, den Montag als freien Tag zu pflegen. Die vielen guten und intensiven Begegnungen in Freud und im Leid, genauso gewachsene Freundschaften, möchte Gudrun Dötsch nicht missen. Sie sagt: «Gegenseitiges Vertrauen ist bei der Arbeit als Seelsorgerin essenziell.»

Dazu gehört auch, Menschen immer wieder Gedankenanstösse mit auf den Lebensweg zu geben. Und ihr persönlicher Anspruch ist noch heute, «dieselbe Predigt nie zweimal zu halten. Das bin ich den Leuten schuldig».

Als grösste Herausforderung der vergangenen Jahre bezeichnet Gudrun Dötsch das Jonglieren zwischen Arbeit und Familie, denn in diesen Kontext gehörten auch die Kinder. Sie sagt aber auch, sie seien eine ganz normale Familie mit zwei Jungs und hätten genauso mit Problemen zu kämpfen gehabt, wie alle andern im Dorf. Aussagen wie diese machen Gudrun Dötsch «menschlich». Überhaupt: Stets war und ist ihr wichtig, authentisch und sich selbst zu sein.

Für würdevolle Beerdigungen bekannt

Highlights gab es bei Gudrun Dötsch viele – schwere Momente und schlaflose Nächte aber auch. Routine kennt sie in ihrem Beruf keine. Eigentlich schwinge man wie auf einer Schaukel – von einer Sternstunde zur nächsten. «Das kann eine schöne Stunde mit den Kindern im Religionsunterricht oder ein seelsorgerisches Kurzgespräch sein.» Allerdings gebe es auch die schwierigen, schicksalsbehafteten Momente. Unvergessen bleiben für Gudrun Dötsch die Pfarreireisen. «Und es mag seltsam klingen», sagt sie, «aber in unserem Dorf sind wir für würdevolle und schöne Beerdigungen bekannt.»

Für die 56-Jährige ist auch essenziell, «die Grösse zu haben, einen Fehler einzugestehen und dann um Verzeihung zu bitten». Diese Erkenntnis ist tief in ihr verankert. Sie erzählt:

«Ich überlebte als 20-Jährige einen schweren Unfall nahezu unverletzt und erlebte in diesen Sekunden das, was viele in einem Nahtoderlebnis schildern.»

Seither ist für sie ganz klar: «Vergebung ist das Wichtigste.»

Nachdenklich wird die scheidende Eicher Pfarreileiterin, wenn sie über die Kirche von heute zu sprechen beginnt. Es scheine, es verändere sich nicht viel. Man reagiere auf bereits Geschehenes, zum Beispiel auf die Missbrauchsfälle, und liege damit um Jahre zurück. «Visionen von einer Kirche der Zukunft sind rar.»

Kirchenaustritte bereiten ihr Sorgen

Kirchenaustritte, Zwistigkeiten auf höheren Führungsebenen, Sexualmoral, die Stellung der Frau: Die katholische Kirche sieht sich mit diversen Problemen konfrontiert. «Die Fälle von sexuellem Missbrauch und auch Machtmissbrauch in seinen verschiedensten Formen wiegt bei uns besonders schwer», so Gudrun Dötsch, «weil die Kirche selbst einen sehr hohen moralischen Anspruch vertritt». Sorgen bereiten ihr auch, «dass uns die Leute davonlaufen». Doch mit Blick auf ihre neue Wirkungsstätte spricht sie von einer starken Ausstrahlung. «Dort will ich dazu beitragen, dass die Pfarrei auch weiterhin Heimat bieten kann für all diejenigen, die Beheimatung suchen.»

Aber Gudrun Dötsch macht sich nichts vor. Zuerst muss sie am neuen Ort selber etwas wie Heimat finden. «Doch Gott geht mit mir.» Er habe anscheinend noch etwas vor mit ihr, vermutet sie. «Deshalb hat er mir möglicherweise diese Lebensaufgabe zufallen lassen.»