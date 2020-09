Porträt Der abtretende Luzerner Kriminalrichter Felix Schürch über Emotionen und drei besondere Fälle Felix Schürch tritt als Luzenrer Kriminalrichter ab. Beruflich ist für den 67-Jährigen aber noch lange nicht Schluss – er bleibt als Notar aktiv. Roger Rüegger 12.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Mann will es genau wissen. Das ist sein Job. Felix Schürch ist Kriminalrichter. Schwammige Aussagen und fadenscheinige Ausreden von Seiten der Beschuldigten mag er nicht. Dies bewies der 67-jährige gebürtige Ettiswiler an einer Verhandlung Anfang August. Ein Eritreer, der seine Frau im Wahn mit vier Messerstichen beinahe getötet hatte, antwortete auf Schürchs Frage, warum er keine Hilfe geholt habe: «Der Akku des Handys war leer». Da platzte dem Richter der Kragen. «Sie haben zwei gesunde Beine und eine Stimme. Man kann aus dem Fenster um Hilfe rufen oder zu Fuss jemanden herbeiholen», tadelte Schürch den Beschuldigten ungewohnt schroff.

Kriminalrichter Felix Schürch (67).

Bilder: Dominik Wunderli (Sursee, 26. August 2020)

«Natürlich geht uns Richtern hin und wieder ein Vorfall unter die Haut. Die Frau in diesem Beispiel hätte die Attacke nicht überlebt, wenn sie nicht kurz nach der Tat notoperiert worden wäre. Da kann man schon mal Emotionen zeigen. Wir sind schliesslich keine Maschinen», erklärt Schürch, der FDP-Mitglied ist, seinen Gefühlsausbruch. Es ist seine Aufgabe, die Beschuldigten eingangs der Verhandlung am Kriminalgericht zu befragen. «Die Fragen überlege ich mir einige Tage vorher. Ich setze mich noch einmal intensiv mit dem Sachverhalt auseinander. Bei der Befragung fasse ich am Gericht noch einmal den Tatbestand zusammen. Ich erachte dies als wichtig, vor allem wenn Publikum anwesend ist, das die Vorgeschichte und die Anklage nicht kennt», so Schürch.

Der Eritreer wurde zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 9 Monaten verurteilt, mit Aufschub zu Gunsten einer stationären Behandlung. Obwohl das Urteil das beantragte Strafmass übersteigt, ist Schürch nicht ganz zufrieden. «Die Wahrnehmung für Laien ist, dass der Mann glimpflich davonkommt, weil er nicht vollumfänglich schuldfähig ist. Das stimmt natürlich nicht. Er muss die Strafe antreten, wenn die stationäre Behandlung erfolgreich abgeschlossen ist», betont er.

Drei Fälle bleiben ihm in Erinnerung

Der Kantonsrat wählte Schürch 2008 zum erstinstanzlichen Richter. Bei der FDP setzte er sich zuvor gegen sechs Mitbewerber durch. Die Partei nominierte ihn. Seither bekleidet er ein 50-Prozent-Pensum am Kriminalgericht. Zuvor war er sieben Jahre Ersatzrichter am Verwaltungsgericht Luzern. Parallel zum Eintritt seiner Richtertätigkeit eröffnete er in Sursee, wo er heute wohnt, eine Anwaltskanzlei und Notariatsbüro.

Als Kriminalrichter war er von drei Fällen besonders beeindruckt beziehungsweise gefordert: Da war der Ehrenmord in Kriens, wo ein Mann seiner Frau mit dem Küchenmesser fast den Kopf abtrennte. Weiter die junge Serbin, die ihre Zwillinge alleine zur Welt brachte und diese tötete, beziehungsweise sterben liess. «Bei solchen Vergehen versteht man die Welt für einen Moment nicht mehr. Von einer Seite wurde wahnsinnig Druck auf die Frau ausgeübt», führt Schürch aus. Und dann war der Fall Hohenrain, wo ein paar Männer aus Südosteuropa einen Brasilianer mit einem Messer angegriffen hatten. Der Südamerikaner starb. Der Fall ging durch verschiedene Instanzen. Das Kantonsgericht kam bei der Täterfrage zu einem anderen Schluss als das Kriminalgericht. Das Bundesgericht bestätigte das Urteil des Kantonsgerichts.

Schürch: «Das Recht jeder Partei ist es, gegen ein Urteil Beschwerde einzureichen. Es kommt vor, dass die höhere Instanz zu einem anderen Schluss kommt. Das ist legitim. Wir drei Kriminalrichter gelangen ja auch nicht immer einstimmig zu einem Urteil.» Bald ist es damit vorbei. Gleichzeitig mit seiner Amtskollegin Alexandra Braun war für Schürch per Ende Juni effektiv Schluss. «Wir überlegten uns, ob wir noch einmal zur Wahl antreten wollen, haben uns aber schliesslich dagegen entschieden», sagt er. Aufgrund der Ausnahmesituation, in der etliche Verhandlungen verschoben werden mussten, amtieren beide noch als ausserordentliche Richter weiter. Schürch wird sich zum Abschluss mit einem prominenten Fall befassen. Im November findet die Verhandlung des Bombendrohers der Mall of Switzerland statt. Das wird seine zweitletzte Handlung am Kriminalgericht sein.

Schürch bleibt als Notar aktiv

Schürch war Abwechslung immer wichtig. Niemals hätte er sich zu 100 Prozent als Richter anstellen lassen. Die Notariatsmandate neben der Richtertätigkeit seien der ideale Ausgleich. «Es ist für mich ein absoluter Luxus, dass ich zwei solch hervorragende Jobs habe.» Als Notar bleibt Schürch aktiv. «Auch diese Tätigkeit übe ich wahnsinnig gerne aus. Die Kanzlei betreibe ich seit 25 Jahren. Ich habe im Lauf der Jahre ein Netzwerk aufgebaut. Nun will ich mich auf dieses Geschäft konzentrieren. Dabei unterstützt mich meine Frau», sagt er.

Die Kanzlei lief während des Lockdowns weiter. Als Richter und Privatperson musste er sich aber einschränken. Der begeisterte Skifahrer wollte – just als der Bundesrat den Lockdown ausrief – in die Berge. Für Schürch keine grosse Sache, der zweifache Vater ist auch gerne mit seinem 11-jährigen Hund, einem Gordon Setter, unterwegs. Und sonst sind da noch der Tennisclub oder die Karnöffelzunft Willisau, wo er 2017/2018 Zunftmeister war. Während 20 Jahren wohnte Schürch mit seiner Familie in Willisau, wo auch seine Kinder aufwuchsen.