Luki - das Maskottchen der Luzerner Kantonalbank - am Stadtlauf

Der Bär ist im Fall ein Leu: Wie Luki den Luzerner Stadtlauf erlebte Löwe Luki rannte bei den «Happy Runners» mit dem Team der Luzerner Kantonalbank mit. Er schildert als Gastautor, wie er seinen Stadtlauftag erlebt hat. Roland Eggspühler 01.05.2022, 14.16 Uhr

Um 16.40 Uhr treffe ich meine Teamkolleginnen und -kollegen vor der Bank, ich werde herzlich geknuddelt, einige kuscheln sich in mein warmes Fell. Alle haben Spass, dass ich im Team bin – wie immer seit dem Jubiläumsstadtlauf vor fünf Jahren. Während wir so warten, spüre ich unter den Luzerner Kantonalbank-Mitarbeitenden die riesengrosse Freude, sich endlich wieder einmal zu sehen – viele von ihnen waren sich ja während Monaten nie begegnet, weil die Lukb ihre Corona-Home-Office-Richtlinien bis Ende der Schul-Osterferien aufrecht erhalten hat.

Bild: Manuela Jans-Koch (luzern, 30.04.2022)

Seit November 2021 gab es auch fast keine Veranstaltungen der Bank mehr, an denen ich hätte dabei sein dürfen. Und so habe ich mich in den letzten Monaten in eine Art Winterruhe zurückgezogen – ähnlich wie es die Bären machen. Natürlich ist das für einen Löwen nicht wirklich artgerecht und alles andere als ideal, aber egal. Jedenfalls fühlte ich mich vor einem Stadtlauf noch nie so erholt wie diesmal!

Bild: Eveline Beerkicher

Gefühlte 1000 Kinderhände abgeklatscht

Auf dem Weg zum Teamfototermin an der Theaterstrasse darf ich das erste Dutzend Kinderhände abklatschen. Bis zum Ziel auf dem Kapellplatz dürften dann sicher noch ein Dutzend weitere Dutzend dazugekommen sein, oder gefühlt weit über tausend! Ich bin da ganz ehrlich: Ich geniesse es, wie die Kinder an mir Freude haben. Die Kleineren sind ja noch eher etwas scheu und winken mir einfach aus Mamis oder Papis Armen aus der Distanz zu, und ich winke herzlich zurück. Viele der etwas grösseren Kinder möchten eine Erinnerungsfoto mit mir machen. Da posiere ich immer sehr geduldig, bis Mami oder Papi das Bild im Kasten hat.

Noch mehr Geduld brauche ich bei unserem Teamfototermin. Wir alle, also die Lukb-Happy- und City-Runners, sind für den Fotografen aufgereiht, aber wir müssen noch auf die Luzerner Kantonalbank-Geschäftsleitung warten, die in corpore am eben erst zu Ende gegangenen Solidaritätslauf mitgerannt ist. Ich vermute, dass die GL-Mitglieder gerade ähnlich so viele Kinderhände abklatschen dürfen wie ich dann später und darum vom Ziel bis zum Fototermin etwas mehr Zeit brauchen als geplant.

Pflotschnasse Löwenmähne, aber sicher nicht kalt

Drei Minuten vor unserem Start setzt heftiger Regen ein. Fell sei Dank: Ich spüre nicht davon. Meine Team-Gschpänli finden es jedoch nicht so lustig. Sie frösteln durchnässt vor sich hin, zum Glück schickt uns der Starter wenig später auf die Strecke.

Vor der Jesuitenkirche höre ich jemanden aus meinem Team rufen: «Hat Luki auch kalt?» Um mit einem klaren «Nein» zu antworten, schüttle ich meinen Kopf. Patrick muss darob so fest lachen, dass er fast ins Stolpern gerät. Und weil sich beim Kopf schütteln meine regengefüllte Löwenmähne entleert hat, sehen die neben mir rennenden Andrea und Guido nun aus wie begossene Pudel.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30. April 2022)

Die beiden kennen mich gut, sie haben mich schon bei früheren Stadtlaufauftritten eng und freundschaftlich begleitet. Sie rufen mir immer zu, wenn ein Poller, eine enge Kurve oder sonst ein Hinderniss kommt. Denn sie wissen, dass ich meine Löwenaugen eigentlich genauer auf die Strecke richten sollte, aber halt viel lieber zu den grossen und kleinen Kindern ins Publikum gucke und in Gefahr laufe, zu stolpern.

Wichtig ist, das Tempo gut zu dosieren

Ich darf zuvorderst rennen und versuche, das Tempo so zu dosieren, dass es für alle in der Gruppe stimmt. Also auch für Nicole, die erst vor kurzem mit Joggen angefangen hat und mega stolz ist, erstmals mit dem Luzerner Kantonalbank-Team am Stadtlauf dabei zu sein. Hinter mir plaudert Laura, das gefällt mir. Denn ihr bayrischer Dialekt ist recht markant und entwickelt sich für mich zu einem guten Indikator, dass unser Tempo passt. Müsste sie nach Luft schnappen oder gar abreissen lassen, wären wir viel zu schnell unterwegs.

Am St. Karli-Quai blicke ich kurz zu Dani und Jürg, die vorne links und rechts mit einem Lukb-Fähnchen rennen: Die beiden Teammanager signalisieren mir mit «Daumen hoch», dass sie mir und meinem Tempo zufrieden sind. Denn das Ziel der Luzerner Kantonalbank-Happy-Runners ist, dass alle gemeinsam das Ziel erreichen. Daran hat sich seit der ersten Stadtlaufteilnahme der Bank im Jahr 2000 nichts geändert.

Es herrscht eine löwenstarke Stimmung

Auf dem Mühleplatz und auf dem Weinmarkt kennen mich ganz viele Leute, die Ambiance ist wortwörtlich löwenstark – kein Vergleich zum letzten Stadtlauf, als es Corona-bedingt fast kein Publikum geben durfte. Ich sauge die Stimmung auf und winke wie wild allen zu. Vielleicht habe ich in den Tagen nach dem Lauf in den Armen mehr Muskelkater als in den Beinen – doch für mich zählt der Moment. Auf dem Rathausplatz nehme ich den Ziel-Speaker von weit weg wahr, und ich höre neben mir aus dem Publikum ein Mami rufen: «Schau mal, da rennt auch ein Bär mit!» . Aber sofort interveniert eine Mädchenstimme resolut: «Aber Mami, der Bär ist im Fall ein Leu!»

Bild: Roger Grütter

